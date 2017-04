La Semaine: Omgång 31 – Jomasponsrade Toulouse tvingades till Nike och kollektiv bestraffning för Marseillespelarna

Vi summerar det bästa och sämsta från den 31:a omgången i Ligue 1.

Pierre Bengtsson (Bastia)

Sju hemmamatcher i rad utan seger för Bastia som nu är jumbo. Pierre spelade hela förlustmatchen mot Lille och var varken sämre eller bättre än sina kamrater i det krisande Korsikalaget. (Betyg i L'Equipe: 4/10)



Jimmy Durmaz (Toulouse)

På bänken hela matchen mot Montpellier.



Ola Toivonen (Toulouse)

Den ena helgen liknar den andra. Inhopp i den 85:e minuten för Ola och våra svenskar har det tufft i Toulouse när Delort och Jean fortsatt står högre upp på tränare Dupraz ranking. (Ej betygsatt)



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Inte mycket att göra för Johnsson efter att ett blekt Nancy fått spela i över en timme med tio man. Höll nollan och fick godkänt, 5/10, i L'Equipe.



Alexander Kacaniklic (Nantes)

Kacaniklic från start hör inte till vanligheterna. Svensken blev blev utbytt efter 65 minuter men stod för en godkänd insats när Nantes besegrade Angers. Långsamt men säkert ser det allt ljusare ut för Alexander. (Betyg i L'Equipe: 5/10)



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

Utlånad till Anderlecht resten av säsongen.



*****



Se det bästa från 31:e omgången i Ligue 1 (knappt fem minuter långt sammandrag).



Veckans lag i L’Equipe:

Costil (Rennes)

Koffi (Lorient), Mexer (Rennes), Gnagnon (Rennes), Moubandjé (Toulouse)

Rongier (Nantes), Seri (Nice), Payet (Marseille)

Nakoulma (Nantes), Balotelli (Nice), De Preville (Lille)



Omgång 31:

Guingamp-Nancy 1-0

Marseille-Dijon 1-1

Bastia-Lille 0-1

Rennes-Lyon 1-1

Montpellier-Toulouse 0-1

Lorient-Caen 1-0

Nantes-Angers 2-1

Nice-Bordeaux 2-1

Metz-PSG framflyttad

Helgens omgång innehöll bara åtta matcher (men fem utvisningar!) då PSG och Monaco gjorde upp om ligacuptiteln, en match parisarna komfortabelt vann med 4-1 och därmed bärgade sin fjärde raka ligacuptitel.Nice passade på att ta in på sina titelkonkurrenter efter en mycket tacksam 2-1 seger hemma mot Bordeaux. Första halvlek tillhörde Nice, och andra Bordeaux, och bortalaget borde verkligen ha fått med sig poäng hem men siktet var knappast inställt denna afton där Kamano tog priset. Säsongens miss? OM låg under med 1-0 hemma mot Dijon i paus och buades ut av publiken när man lämnade planen. Payet slog till med en fantastisk frispark tidigt i den andra halvleken men mer än så blev det inte för Marseille som hade chanserna, men tog inte vara på de. Dijon var dessutom nära alla tre poäng på stopptid. Enligt uppgifter var Rudi Garcia rasande över resultatet och den lediga dagen som var planerad dan därpå ställdes in för att istället kolla på videoklipp på morgonen.Rennes stod för en utmärkt insats och fick en poäng mot Lyon efter att ha spelat med en man mindre i princip hela matchen. Faktum var att Rennes var närmst segern till slut. Costil var briljant i Rennesmålet och räddade bland annat Lacazettes straff. Rennes och kryss är en otrolig historia. 10 av de 13 senaste ligamatcherna har slutat oavgjort! Förlusterna undviks, men samtidigt har man bara vunnit en av de 15 senaste ligamatcherna.Lorient tog en blytung trepoängare hemma mot oförutsägbara Caen och för första gången på fem månader är man inte längre jumbo......för det är numera Bastia som efter 0-1 förlusten mot Lille nu har 13 raka ligamatcher utan seger. Lille är tillbaka i matchen igen efter en tung period i februari. Det resterande spelschemat ser ganska överkomligt ut och nytt kontrakt borde inte vara några problem för Lopez projekt. Inte mycket talar för att Bastia klarar sig levande ut det här. Många tårar lär inte fällas vid en degradering dock, klubben är väldigt impopulär i allmänhet.Ett annat lag som ligger i riskzonen är Nancy. Förlusten mot Guingamp vard en 8:e på de 9 senaste ligamatcherna! Så sent som i början av februari såg läget väldigt tryggt ut för klubben och man var framförallt täta bakåt. Men nu har man rasat samman totalt.Toulouse, vanligtvis i Joma, tvingades lira i ett helvitt Nikekit mot Montpellier, utan sponsorer och spelarnamn, då domaren inte godkände deras vanliga bortaställ p g a risk för färgkaos. Montpellier dominerade första halvlek men ändå var det gästerna som lyckades ta ledningen precis innan vilan genom Delort, vilket blev matchens enda mål. Tredje raka förlusten för Montpellier som sakta men säkert börjar bli indragna i nedflyttningsstriden. I övrigt meddelade Toulouses president Olivier Sadran att anfallslånet Odsonne Edouard skickas tillbaka till PSG då han ska ha träffat en förbi passerande i huvudet med en luftpistol tidigare i februari. Sadran bekräftade också att ytterligare en spelare kommer att sparkas för samma incident men hans identitet är inte avslöjad ännu.Nantes slog formstarka rivalen Angers med 2-1 efter två mål av januariförvärvet Nakoulma och har gått som tåget i ligan sedan Conceicao tog över i december (8-4-3) och kanske kan man hota om en Europaplats med 7 omgångar kvar? För Angers del känns nytt kontrakt inte långt ifrån, men man har kvar att möta ligans toppkvartett.