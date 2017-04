La Semaine: Omgång 32 – Balotelli lyfter och Lyon kraschar

Vi summerar det bästa och sämsta från den 32:a omgången i Ligue 1.

Pierre Bengtsson (Bastia)

En strimma hopp på Korsika. Pierre spelade vänsterback hela måstematchen i bottenmötet när Bastia ordnade tre poäng borta mot Dijon. (Betyg i L'Equipe 5/10)



Jimmy Durmaz (Toulouse)

Den ena veckan liknar den andra. Jimmy blev inbytt med en halvtimme kvar, men kunde inte ändra matchbilden när TFC kryssade, 0-0, mot Marseille. (Ej betygsatt)



Ola Toivonen (Toulouse)

Inhopp i slutminuterna gav inte Ola chansen att uträtta något. (Ej betygsatt)



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

En hopplös kväll för Johnsson är PSG trampade igång i andra halvlek. Inget av målen var väl hans fel men släpper man in fyra blir det bara 4/10 i L'Equipe.



Alexander Kacaniklic (Nantes)

En fortsatt stigande formkurva för Alexander. Startade mot Saint-Etienne och stod för framspelningen till Nantes mål. Utbytt efter en dryg timme med 6/10 i L'Equipe visar att svensken är på rätt väg.



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

Utlånad till Anderlecht resten av säsongen.



*****



Se det bästa från 32:e omgången i Ligue 1 (drygt sex minuter långt sammandrag).



Veckans lag i L’Equipe:

Lecomte (Lorient)

Pierre-Gabriel (Saint-Etienne), Cabaco (Nancy), Chrétien (Nancy), Contento (Bordeaux)

Marveaux (Lorient), Vada (Bordeaux), Seri (Nice), Dia (Nancy)

Cavani (PSG), Moukandjo (Lorient)



Omgång 31:

Lille-Nice 1-2

Angers-Monaco 0-1

Lyon-Lorient 1-4

Nancy-Rennes 3-0

Dijon-Bastia 1-2

Caen-Montpellier 0-2

Bordeaux-Metz 3-0

Toulouse-Marseille 0-0

Saint-Etienne-Nantes 1-1

Med en lång skadelista tvingasnumera använda Balotelli även på bortaplan, något man inte gjort tidigare. Motstod italienaren för sin mest kompletta match för säsongen. Mario var inblandad i allt: som target, som spelfördelare och i det defensiva arbetet. Han stod även för Nice båda mål (de enda hittills på bortaplan) och när Balotelli har den här inställningen är det för tidigt att räkna bort Rivieralaget från titelstriden.Formstarkapå bortaplan var en lurig motståndare för ligaettanmed tankarna på CL. Tufft blev det, vackert var det inte, men monegaskarna red ut stormen och vann med 1-0 efter mål från kapten Falcao. Mbappé satt på bänken hela matchen och är därmed utvilad inför Dortmund.Frankrikes andra lag kvar i Europaspelet är. Det är svårt att ens fantisera om en sämre uppladdning inför Besiktas i Europa League.skulle bli en munsbit - istället kollapsade OL både mentalt och spelmässigt i en hemmamatch som liknade en mardröm. När röken lagt sig hade Lorient vunnit med 4-1 ledda av en Moukandjo i kanonform. Bretagne-laget lämnar därmed nedflyttningsplatserna för första gången sedan i september. I Lyon kan president Aulas inte ha fingret långt från "eject-knappen" för tränaren Genesio.Ettpå spelhumör gjorde processen kort med. Detta efter två mål och en assist från unge argentinske mittfältaren Valentin Vada. I och med segern tog man tillbaka femteplatsen och knappade in på Lyon i jakten på Europaplatserna till hösten.Två av landets formsvagaste lag gjord upp ioch det var hemmalaget som fixade jackpot när man slog ett oigenkännligtmed klara 3-0. Tränaren Christian Gourcuffs återkomst till Rennes ser ut att få ett olyckligt slut, för inte kan han väl bli kvar efter den här vårens kollaps?Vi var många som hade gett upp, men i lördags tog så jumbonårets första (!) seger. Leca i målet storspelade när Korsika-klubben fick nytt hopp i kampen för att hänga kvar. Bottenkolleganhar nu bara en poäng tillgodo till Korsika-klubben. Bottenstriden kommer att bli het under våren.Hemmapubliken skrek efter-tränaren Garandes avgång mest hela matchen. Inte blev det bättre stämning när man blev blåsta på en straff. Ikoné och Sessegnon nätade närtog viktiga poäng och vann på bortaplan för andra gången den här säsongen.TFC firade sin 80-årsdag och det enda vi egentligen tar med oss från söndagens publikfest i ett sommarvarmtär nog det eleganta retrostället man spelade i. Toulouse fick inte ordning på målskyttet i en småtrist tillställning. 0-0 innebars tredje raka kryss. Den knappa poängskörden har man inte har råd att fortsätta med om man ska ta sig ut i Europa.ochblev en trött tillställning med lågt matchtempo. Matchbilden passade dock Nantes bättre som satsade på snabba omställningar med Kacaniklic och Nakoulma där framme. ASSE slarvade som ofta med passnings- och anfallsspelet. 1-1 speglade ändå matchbilden då ASSE hade två stolpträffar och Nantes nog blev blåsta på en straff på övertid.I en halvlek stod Karl-Johan Johnssonsemot, sedan blev det proppen ur.ökade matchtempot utan att egentligen se ut att förta sig. Cavani går på vatten och med dagens form kommer Paris att ge Monaco en ordentlig kamp om titeln. På de senaste 13 omgångarna har båda lagen i tätduon facit: 11 segrar och två oavgjorda. Just nu är det PSG:s formkurva som pekar mest tydligt uppåt. Om nu Emery bara slutar med att slösa bort Pastores talang på bänken så kan det nog bli en rolig vår i huvudstaden. Okej, allt går inte in, men ändå...