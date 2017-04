La Semaine: Omgång 33 – Festligheter i Marseille och ordningsvakten som fick sparken

Vi summerar det bästa och sämsta från den 33:a omgången i Ligue 1.

What a goal FALCAO!! pic.twitter.com/afChJR3q7m — AS Monaco (@ASMonacoEN) 15 april 2017

Ambiance sensationnelle de la part des South Winners pour leur 30 ans ????

C'est magnifique, allez l'OM ?? pic.twitter.com/nZGUSMIkFA — Arrowgance ??? (@Arrowgance_) 16 april 2017

Longer, 2-minute version courtesy of OL TV shows extraordinary attempt to attack Lyon players from SC Bastia "fans". pic.twitter.com/UAsnHwSyi0 — Get French Football (@GFFN) 16 april 2017



Pierre Bengtsson (Bastia)

Startade i den avbrutna skandalmatchen mot Lyon. (Ej betygsatt).



Jimmy Durmaz (Toulouse)

Durmaz var inhoppare och fick en knapp halvtimme i matchen mot Guingamp. (Ej betygsatt)



Ola Toivonen (Toulouse)

En efterlängtad startplats, Olas första i ligan 2017, och en bra insats från svensken. Han hade ett fint försök till distansskott och ordnade straffen som gav Toulouses mål när man föll mot Guingamp. Utbytt i 72:a minuten. (Betyg i L'Equipe 6/10)



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

En stabil insats i svenskmötet med Toulouse gav betyget 6/10 i L'Equipe.



Alexander Kacaniklic (Nantes)

Alexander startade även i helgen men hade, liksom hela Nantes, det svårt att få till något konstruktivt mot Bordeaux. Försvann helt från spelet i andra halvlek och blev utbytt i 63:e minuten. (Betyg i L'Equipe: 3/10)



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

Utlånad till Anderlecht resten av säsongen.



*****



Se det bästa från 33:e omgången i Ligue 1 (drygt sex minuter långt sammandrag).



Veckans lag i L’Equipe:

Trapp (PSG)

Balliu (Metz), Lewczuk (Bordeaux), Pallois (Bordeaux), Dalberg (Nice)

Verrattu (PSG), Seri (Nice)

Di Maria (PSG), Boudebouz (Montpellier), Thauvin (Marseille)

Gomis (Marseille)



Omgång 33:

Angers-PSG 0-2

Nicy-Nancy 3-1

Montpellier-Lorient 2-0

Guingamp-Toulouse 2-1

Metz-Caen 2-2

Rennes-Lille 2-0

Monaco-Dijon 2-1

Nantes-Bordeaux 0-1

Marseille-Saint-Etienne 4-0

TITELSTRIDEN"8-0 förlust är möjligt om de är på spelhumör", så sa Angers tränare Moulin inför matchen mot PSG. Det blev bara 2-0. Falcao kom in i 60:e och såg till att Dijon besegrades. Monaco har nu 14 raka ligamatcher utan förlust vilket är deras längsta streak sedan 2003. Falcao hyllades av tränare Jardim efter matchen, "han såg till att våra anfall blev mer effektiva när han kom in". Nice, utan avstängde Super Mario, besgerade Nancy med 3-1 när man igen tog den svåra vägen då man för femte matchen i rad hamnade i underläge. Vinsten förkunnade att Nice för första gången på mer än 40 år kommer sluta på en pallplats.EUROPASTRIDENMarseilles supportergrupp South Winners firade 30 år och bjöd på en sprakande inramning. OM spelarna svarade med att utklassa ASSE med klara 4-0. En patetisk insats av les Verts vars säsong sakta men säkert rinner ut i sanden. Kapten Perrin saknades och det brukar betyda trubbel. Touré i Nantes fick för sig att börja dribbla mot tre Bordeauxspelare i mittcirkeln, det ledde till matchens enda mål till Bordeauxs farvör. Tre marinblåa poäng innebär att kanariefåglarna nog är ute ur jakten på en Europaplats, och Lyon får nog börja titta i backspegeln för Bordeaux går som tåget!Vi noterar att kryssglada Rennes tog sin blott andra seger sen december och faktiskt så har man chans på 7:e platsen vilket säger en hel del om hur jämnt det varit i år. I nedflytningsstriden hittar vi bara förlorare denna helgen.Det var skandalscener på Korsika när Lyon gästade Bastia. Det började med att flera Bastiasupportrar tog sig in på planen under uppvärmningen och gick till attack mot Lyonspelarna som fick fly till omklädningsrummet. Och när till och med en av ordingsvakterna började ge sig på Lyonspelarna börjar man ju undra, denna så kallade ordningsvakten har nu fått sparken. Efter långa diskussioner beslutades att matchen skulle starta trots oroligheterna. Den första halvleken drog igång en timme senare än planerat och spelades utan större problem – men under pausvilan stormade Bastia-fansen planen igen och gav sig på Lyons andremålvakt Anthony Lopes,. Polisen tog beslutet att bryta matchen för gott, och man kan ju undra vart de höll hus i övrigt. Det tar dock inte slut här. Lyons spelarbuss attackerades efter matchen. Tre poäng glasklart till Lyon bör det bli, beslut kommer först på torsdag. Bastia till L2? Ja tack.