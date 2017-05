La Semaine: Omgång 38 – Monacos firande och Lacazettes avsked

Vi summerar det bästa och sämsta från den sista omgången i Ligue 1.

50 Cent performing at Monaco's Ligue 1 title party (?? via @isa_de_monaco) https://t.co/BFwem5IyqJ — Mohammed Ali (@mohammedali_93) May 21, 2017

LEGEND: Maxwell is officially the most decorated footballer ever:



?????? - 14

?????? - 10

?????? - 6

?????? - 5

?????? - 1



36 trophies in his career ???? pic.twitter.com/2GhvSlPLQG — SPORF (@Sporf) May 22, 2017

Lacazette ends the season with 36 goals in 45 games for Lyon. pic.twitter.com/jgprh7yQmJ — Sam (@samuelJayC) May 20, 2017



Pierre Bengtsson (Bastia)

Startade och blev utbytt med tio minuter kvar i sin sista match med Bastia, som efter förlusten mot Marseille får ladda för Ligue 2 till hösten. (Betyg i L'Equipe: 4/10) Nu väntar spel i FCK i Danmark för Pierre.



Jimmy Durmaz (Toulouse)

Mållöst och halvtråkigt mot Dijon. Durmaz fick starta i den för TFC betydelselösa matchen. Det blev ingen jubelföreställning och Durmaz klev av med dryga kvarten kvar. (Betyg: 4/10)



Ola Toivonen (Toulouse)

Även Ola var med i startelvan men blev utbytt redan efter dryga timmen. Liksom kollegan Durmaz sägs Toivonen vara uppsatt på klubbens transferlista till sommaren. Sista framträdandet i Ligue 1 kanske? (Betyg: 4/10)



Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

En hyffsat lugn tillställning för säsongens bäste i svensk i franska ligan. Johnson fick betyget 5/10 i segern mot Metz.



Alexander Kacaniklic (Nantes)

Inhopp efter 55 minuters spel, men då stod det redan 3-0 till Lille och det fanns inte mycket att göra för svensken. (Ej betygsatt)



Isaac Kiese Thelin (Bordeaux)

Utlånad till Anderlecht, där han säger sig vilja stanna även nästa säsong. Lägger belgarna upp de pengar som behövs?



*****



Se det bästa från 38:e omgången i Ligue 1 (drygt sex minuter långt sammandrag).



SÄSONGENS LAG i L’Equipe:

Carrasso (Bordeaux)

Pereira (Nice), Thiago Silva (PSG), Dante (Nice), Mendy (Monaco)

B. Silva (Monaco), Verratti (PSG), Seri (Nice), Lemar (Monaco)

Falcao (Monaco), Cavani (PSG)



Omgång 38:

Marseille-Bastia 1-0

Lille-Nantes 3-0

Angers-Montpellier 2-0

Lorient-Bordeaux 1-1

Guingamp-Metz 1-0

Rennes-Monaco 2-3

Nancy-Saint-Etienne 3-1

PSG-Caen 1-1

Lyon-Nice 3-3

