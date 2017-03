2017-03-28 21:00

Frankrike - Spanien



Prestigekamp på Stade de France

Frankrike tar emot Spanien i en vänskapslandskamp med videodomare.

2017-03-28 11:00:00

Båda lagen kommer från segrar i VM-kvalet, Frankrike besegrade Luxemburg och Spanien tog tre poäng mot Israel, och förväntas rotera en del i sina startelvor under tisdagen.För Deschamps del ser det dock inte ut att bli den nästan totala rockad som Sveriges förbundskapten Janne Andersson genomför mot Portugal. Ska vi tro den sista träningen byts hälften av utespelarna jämfört med Luxemburg i lördags.De offensivt så lyckade ytterbackarna Sidibé och Mendy byts ut mot Jallet och Kurzawa. I Sidibés fall handlar det om en försiktighetsåtgärd då Monaco-backen klev av skadad i helgen.PSG:s formstarke Rabiot ser ut att ta klubbkollegan Matuidis plats bredvid Kanté. Naturligt med tanke på formkurvorna och den uppställningen borde nog ha använts redan mot Luxemburg.Det är i anfallet som det blir mest förändring. Endast Griezmann och Dembélåe ser ut att bli kvar i Les Bleus offensiva kvartett. Payet kan bänkas till förmån för den under våren så pigge Lemar. På topp talar det mesta för att vi får se Atlético-duon Gameiro-Griezmann tillsammans. Giroud får vila trots en mer än godkänd insats senast.Båda lagen får göra sex byten så räkna med ordentlig rulle vid sidlinjen i andra halvlek. Frankrikes nye kelgris Mbabbé fick tio minuter mot Luxemburg. En halvlek på Stade de France skulle kännas logiskt för Monacos nya supertalang.*****Det är inte bara bytena som riskerar att hacka upp kvällens drabbning. Efter test under klubblags-VM har det blivit dags för videobedömning även på fransk mark. Båda förbunden har tillsammans med Fifa kommit överens om att låta de tyska domarna använda- Vid mål för att se om det föregåtts av regelbrott som inte uppfattats av domaren.- För att bedöma en straffsituation.- För att i efterhand bedöma om ett rött kort var befogat.- För att i efterhand bedöma om ett gult kort delats ut till rätt spelare.*****Lloris – Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa – Dembélé, Kanté, Rabiot, Lemar – Griezmann, Gameiro.: klockan 21:00 på Stade de France, Saint-Denis.Viasat FotbollFelix Zwayer (Tyskland) + två assisterande domare + en fjärdedomare + två videodomare (men inga straffområdesdomare).