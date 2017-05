Kylian Mbappé - en av de bästa monegaskerna trots en egen, personlig livvakt.

Slutspelat i CL för Monaco

Mbappé lyckades göra mål, men man var aldrig nära att hota Juventus.

Jardim tvingades till en sen förändring (eller var det en luring?) när Dirar klev av efter uppvärmningen och Mendy tog hans plats. Taktiskt såg Monaco ut att vilja matcha Juventus med tre mittbackar när även Raggi var med och Fabinho saknades.



De första 20 minuterna fungerade det alldeles utmärkt. Monaco dominerade spelet, Mendy kunde slå sina inlägg och Bakayoko var äntligen i form igen. Lägena kom – men inte målen. Mbappé prickade stolpen i offsideläge, Buffon försökte knocka Falcao i luftrummet…



Efter den första ruschen blev så Juventus just Juventus. Varningarna fanns där när Subasic agerade fint på två frilägen för Higuain. Istället kunde Mandzukic nicka in sin egen retur efter att hemmalaget stått för en effektiv omställning.



Monaco hade inte gett upp, men kylan fanns där inte. Istället tog så Dani Alves vara på en utboxning från Subasic när han drog till på volley utanför straffområdet. 2-0 var vackert och den definitiva spiken i kistan.



***



Monaco kom ut till andra halvlek lite slarvigare. Trist blev det dock aldrig då spelet böljade fram och tillbaka samtidigt som man hade känslan att hemmalaget kontrollerade förloppet.



Fabinho ersatte snabbt Mendy som inte hade mer än en knapp timme i benen. Mbappé rann igenom men fastnade på Buffon. Och så kom beviset på att det inte är omöjligt att göra mål på Juventus. Efter en snabbt lagd frispark nådde bollen in till Mbappé som slet sig loss från markeringen och tryckte in 2-1.



Matchen hettade till när Glik trampade på en liggande Higuain. Det såg inte helt oskyldigt ut – kan vi säga. Domare Kuipers verkade inte ha sett händelsen. En efterkoll från Uefa lär vara på sin plats. Den förre Torino-backen Glik skaffade sig hur som helst inga nya vänner på Juventus Stadium.



Monaco såg ut att få upp ångan något efter sitt mål och stöket kring Higuain. Efter Lemar blev det så Germains tur att hoppa in i ett offensivt försök sista knappa kvarten. Kraften och orken fanns dock inte och matchens spelades till slut av i makligt tempo.



Juventus till final i Cardiff och Monaco fick säga hej då till Champions League för det här året. Man är dock tillbaka i höst, med nyvunnen rutin.



***



Juventus – Monaco 2-1 (2-0)

1-0 Mandzukic (33)

2-0 Alves (45)

2-1 Mbappé (69)



Monaco: Subasic – Raggi, Glik, Jemerson – Sidibé, Bakayoko (Germain, 78), Moutinho, Mendy (Fabinho, 54) – B. Silva (Lemar, 70) – Mbappé, Falcao.

0 KOMMENTARER 214 VISNINGAR 0 KOMMENTARER214 VISNINGAR JOHN CEDERBLAD

2017-05-09 22:37:00

ANNONS:

Fler artiklar om Frankrike

Frankrike

2017-05-09 22:37:00

Frankrike

2017-05-09 09:45:00

Frankrike

2017-05-08 17:05:00

Frankrike

2017-05-03 22:35:00

Frankrike

2017-05-02 21:15:00

Frankrike

2017-05-02 19:00:00

Frankrike

2017-05-01 12:00:00

Frankrike

2017-04-24 07:30:00

Frankrike

2017-04-19 23:05:00

Frankrike

2017-04-18 20:45:00

ANNONS:

Mbappé lyckades göra mål, men man var aldrig nära att hota Juventus.Det är svårt att hitta en tuffare uppgift än att vända borta mot Juventus.Vi summerar det bästa och sämsta från den 36:a omgången i Ligue 1.Inget mirakel när Juventus höll nollan och tog vara på sina chanser.Sedan i höstas har massvis med lag jobbat på att ta sig till U17 EM. Nu är en del framme. 16 lag har nått ända fram och turneringen börjar på onsdagen den 3 maj och pågår fram t.o.m den 19 maj. Första matchen spelas mellan Spanien-Turkiet. Sedan kliver Frankrike in i turneringen!Semifinal mellan Europas målgladaste lag och kontinentens bästa försvar.Vi summerar det bästa och sämsta från den 35:a omgången i Ligue 1.Vi summerar det bästa och sämsta från den 34:e omgången i Ligue 1.Underhållande och svängigt när Dortmund besegrades med 3-1.Mycket känslor i omlopp när Dortmund besöker furstendömet för returmatch.