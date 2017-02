Svängdörrar i Manchester

Vi fick en CL-kväll med City, Monaco, en spansk domare och åtta mål.

Manchester City – Monaco 5-3 (1-2)

Jardim bjöd på en miniöverraskning när han valde Mbappé på topp bredvid Falcaco istället för Germain.Matchen inleddes i ett rasande tempo där spelet böljade från straffområde till straffområde. Med Guardiola och Jardim på bänkarna hade förstås båda tränarna gjort sin hemläxa.Gästande ASM satte hård press direkt på backlinjen när City skulle sköta uppspel, eftersom långbollar verkar vara förbjudna. De var effektivt till en början. Guardiola kontrade med offensiv på kanterna där gästernas, normalt offensiva, ytterbackar tvingades ner i planen.City fick tag på spelet ledda av en Silva på spelhumör. När Sterling satte 1-0, framspelad av Sané, kändes hemmaledning logisk.Men Monaco-pressen lönade snabbt efteråt. Fabinho bröt ett uppspel och hamnade själv i inläggsläge efter det. Bollen nådde Falcao som språngnickade in kvitteringen till 1-1. SammaFabinho slog sedan snabbt en frispark på mittplan. Bollen hamnade i ryggen på Otamendi som inte hann med när unge Mbappe joggade förbi och bredsidade in 1-2 i nättaket.Halvlekens så kallade ”snackis” var utan tvekan Agüeros gula kort för filmning i straffområdet. Argentinaren kom fri med Subasic, petade bollen förbi målvakten och ramlade lite för tidigt för den spanske domaren. Visst la sig anfallaren innan kontakten, men få hade nog skrikit på domarskandal om vår spanske domare istället pekat på straffpunkten.1-2 efter en sprudlande, fartfylld och chansrik första halvlek.*****Om de första 45 var spektakulära får vi plussa på lite för den andra halvleken.Det började ju så bra för Monaco. Otamendi hamnade på efterkälken, igen, och fällde Falcao som själv valde att ta straffen (även om mister 100 procent Fabinho fanns att tillgå). Caballero hade inga problem att rädda och monegaskerna missade chansen att ta ledningen med 1-3.Tio minuter senare löpte Agüero loss och sköt på Subasic som lagt såpa i handskarna och drällde in kvitteringen till 2-2. Men det var inte här matchen vände. Falcao revanscherade sig med en vacker lobb och satte 2-3. Sedan tog bensinen slut.City utnyttjade snabbt Monacos största svaghet – att försvara sig på fasta situationer. Agüero dunkade in 3-3 framför en passiv Sidibé efter hörna. Stones bredsidade in 4-3 efter en ny hörna.Gästerna hade inte mycket kvar i strumporna och fick även se Sané slå in 5-3 efter att bollen lyfts in bakom ryggen på ett slutkört bortaförsvar.Falcao hade ett jätteläge att reducera i slutminuterna men Caballero stod för en fin fotparad och vi fick nöja oss med åtta mål en kväll när vår spanske domare Mateu Lahoz hivade upp elva gula kort utan att lyckas få någon utvisad.*****Efter en timme hade Monaco tagit ett litet steg mot nästa runda, men föll sedan på oskärpa och individuella misstag när flera nyckelspelare såg mer än lovligt trötta ut.Vi bjöds ändå på en sprudlande och galen CL-kväll, och än är det ju inte slut. Vad oddsen är på att ta sig vidare efter 3-5 på bortaplan får någon annan kolla upp. Själv väntar jag redan på returen utan att ha siffrorna.1-0 Sterling (26)1-1 Falcao (31)1-2 Mbappé (40)2-2 Agüero (58)2-3 Falcao (61)3-3 Agüero (71)4-3 Stones (77)5-3 Sané (82)Subasic – Sidibé, Glik, Raggi, Mendy – B. Silva (Mouinho, 84), Fabinho, Bakayoko (Dirar, 88), Lemar – Falcao, Mbappé (Germain, 79).