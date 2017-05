U17 EM -med extra fokus på Frankrike

Sedan i höstas har massvis med lag jobbat på att ta sig till U17 EM. Nu är en del framme. 16 lag har nått ända fram och turneringen börjar på onsdagen den 3 maj och pågår fram t.o.m den 19 maj. Första matchen spelas mellan Spanien-Turkiet. Sedan kliver Frankrike in i turneringen!

I Finalrundan så ser nu grupperna ut så här:

Han har kallat följande spelare:

Från början var det femtiotvå landslag som började spela kval-runda i september 2016. Man var uppdelade i tretton grupper med fyra lag i varje.Kvalrundan var färdigspelad i början av november.De två bästa lagen från var grupp, plus de fem treorna med bäst resultat gentemot de två bästa lagen i sin grupp gick nu vidare till det som UEFA kallar Elitrundan.Den 10:e mars började de 31 lagen plus Portugal som vann U17 EM förra året att spela Elitrundan. De 32 lagen var nu uppdelade i åtta grupper om fyra lag.Den 28:e mars var Elitrundan färdigspelad.Nu gick de åtta gruppvinnarna vidare ihop med de sju tvåorna som hade bäst resultat gentemot ettorna och treorna i sina grupper (undrar vem som sitter och klurar ut det här?).Lägg till värdlandet, som i år är Kroatien , och ni har 16 lag. Dessa är nu uppdelade i fyra grupper med fyra lag i varje!Var i Kvalrundan i samma grupp som Slovenien, Montenegro och Estland . Frankrike vann gruppen genom att vinna två matcher och spela en oavgjord.I Elitrundan blev det så en ny grupp med tre nya lag nämligen Ukraina , Österrike och Sverige. Även denna gången så vann Frankrike gruppen med sju poäng. (Sverige kom sist med noll poäng).Kroatien (värdland), Spanien, Turkiet , Italien Skottland , Frankrike, Ungern, FäröarnaTyskland, Irland Serbien , Bosnien&Hercegovina Holland , England, Norge , UkrainaTvå saker jag reagerar på här är att Färöarna är med och det är för första gången! Även Norge är med för första gången.Och Portugal som alltid brukar ligga väl framme i alla U-landslagsturneringar. Vart tog dom vägen i år? Verkligen från vinna till försvinna!Frankrike samt England, Spanien och Holland satsar alla på att ta hem vinstpokalen för tredje gången. Frankrike vann senast 2014-15, då med Luca Zidane i mål.Turneringen har spelats 16 gånger och Frankrike har kvalat in 11 gånger.Frankrikes tränare heter i år Lionel Rouxel. Han är en 46-årig fd. anfallare som tillbringat det mesta av sin karriär i Guingamp. Han har tränat Guingamps U18-lag från 2006 till 2014. Fr.o.m 2015 tränade han Frankrikes U16-lag. I augusti 2016 tog han så över det franska U 17-landslaget. Han har gjort bra ifrån sig hittills. Nio spelade matcher har slutat med 7 vinster och 2 oavgjorda.- Nathan Cremillieux (Saint Etienne), Yahia Fofana (Le Havre)- William Bianda (Lens), Vincent Collet (Metz), John Da (Nancy), Hakim Guenouche (Nancy), Maxence Lacroix (Sochaux), Andy Pelmard (Nice)- Maxence Caqueret ( Lyon ), Claudio Gomes ( PSG ), Mathis Picouleau (Rennes), Aurelien Tchouameni ( Bordeaux - Yacine Adli (PSG), Alexis Flips (Lille), Willem Geubbels (Lyon), Amine Gouiri (Lyon), Wilson Isidor (Rennes), Alan Kerouedan (Rennes)Eftersom jag gästspelar här nu och i vanliga fall finns på Lyons sida så faller det sig väl naturligt att de enda jag vet något om i den här gruppen är de tre som spelar i Lyon (se nedan). Finns här några PSG-fans eller några som gillar t.ex Rennes eller Bordeaux och vet något om de andra killarna så kan ni väl dela med er i kommentarsfältet!?har spelat 6 matcher sedan september när kvalet började. 3 mål har han gjort. Har denna säsongen spelat med Lyons U17, U19 och CFA-lag., 4 matcher och 1 mål. Kallas för den nye Benzema. En kraftfull och teknisk nr.9 som även kan spela på vänstra sidan. Han har tränat med Lyons A-lag sedan början av september 2016 och fanns även med bland de 20 i den kallade truppen till Lyons match mot Bordeaux i mitten av september men fick slutligen sätta sig på läktaren innan matchen började. Även han har denna säsongen spelat med Lyons U17, U19 och CFA-lag., 3 matcher och 2 mål. Han är född i augusti 2001 och är 1.85 lång och väger 72 kg. Han är den ende i gruppen som är född 2001 (15 år), övriga är födda år 2000. Man kallar honom för den nye Lacazette och Chelsea, Man U, Tottenham och Liverpool jagar honom redan. Så sent som för några dagar sedan så sa Lyon bestämt nej till Red Bull Salzburg som redan nu vill köpa honom för 5 miljoner euro. 24 matcher och 27 mål har det blivit för honom som hittills endast spelat i Lyons U17-lag.Bara det kan väl väcka ett intresse för den här turneringen?Frankrike spelar sina matcher mot Ungern den 3 maj kl.15.00, mot Färöarna den 6 maj kl.11.45 och mot Skottland den 9 maj kl. 15.45. Sedan är man förhoppningsvis vidare.Matcherna visas på Eurosport 1 och 2 och TV-matchen.nu visar full tablå här.