2017-03-28 21:00

Frankrike - Spanien

0-2



Videodomslut i fokus när Spanien vann

0-2 med videodomare, 1-1 utan, när Les Bleus föll på Stade de France.

Deschamps snurrade mer i startelvan än vad vi hade tippat. Förutom bytena vi rapporterade om inför matchen tog även debutanten Tolisso (Lyon) och Mbappé (Monaco) plats i en startelva som åtminstone på pappret såg ut som en återgång till 4-3-3 – i matchinledning liknade det hela mer 4-4-2 (diamant), där Griezmann låg strax bakom Mbappé/Gameiro på topp.



Spanien såg aningen mer ordinarie ut, åtminstone i försvaret och på mittfältet.



Vi fick en småtrevlig inledning där Spanien höll boll och Frankrike gick på snabba omställningar. Les Bleus näst yngste spelare genom tiderna, Mbappé, var nära att skarva in bollen nästan direkt.



Någon minut senare revs han ner av Koke och frisparken gav så när hemmalaget ledningen men Pique rensade Koscielnys nick på mållinjen. Inesta var strax efter nära att prickskjuta in 0-1, bollen strök utsidan av stolpen.



Efter tio minuter följde en lång period med, lite för, mycket spanskt bollinnehav. Griezmann & co lyckades inte göra något kreativt när man väl fick vara med. Gästerna radade upp halvchanser innan Iniesta ordnade ännu en riktigt vass. Lloris blockerade skottet, men Frankrike var illa ute.



En halvtimme in jämnade det ut sig, en aning. Les Bleus lyckades hålla bollen i kortare sekvenser. Dominansen var ändå spansk. Ett inlägg från Gameiro och ett skott från Isco kunde inte ändra att vi fick gå till vila mållösa.



Ett stabilt franskt mittförsvar och kvicka ben i anfallet när man väl fick låna bollen var väl det positiva att ta med sig. På mitten hade Les Bleus det svårt när främst Rabiot och Tolisso inte hängde med i spelet utan boll.



*****



Bakayoko in, och Rabiot ut till andra halvlek kändes logiskt.



Och så gjorde Frankrike mål direkt genom Griezmann. Linjedomaren viftade inte. Spelat stannades ändå av, domaren hörde med sina videoassistenter som meddelade: offside! Inget mål, vilket innebar att videodomslut använts för första gången på Stade de France. Ett tråkigt, men korrekt, domslut för ett Frankrike som var piggare efter vilan.



Böljande och småtrevligt spel utan den organisation vi såg i första halvlek följde. Giroud ersatte en pigg och initiativrik Mbappé.



Så drällde Bakayoko med bollen och Koscielny klev in för hårt i duellen som följde. Straff och Silva satte bollen säkert bakom Lloris. Knappast orättvist, men olyckligt just i det matchskedet.



Spanien passade sedan på att göra matchens andra offside-mål genom Deulofeu när linjemannen vinkade med flaggan. Det blev dock video igen – och målet godkändes efter kontroll. Korrekt även det och beslutet kom relativt snabbt.



”Trist för Frankrike, bra för fotbollen”, tyckte franske bisittaren Bixente Lizarazu från kommentatorsboxen om den nya tekniken som testades av Fifa efter godkännande från de båda ländernas förbund.



Det blev ingen riktig ordning, förstås, efter alla byten. Även om Les Bleus hängde med bättre så föll målen i fel bur. Griezmann fick en bra chans men nickade över. Efter nio byten så böljade det framåt tillbaka utan vare sig mål eller någon egentlig struktur. Halvchanser fick vi ändå, men 0-2 stod sig.



*****



Frankrike var utspelade men höll 0-0 i första halvlek. Man spelade upp sig men släppte in två efter vilan. Resultatet är det inte så mycket att säga om. Det speglade nog matchbilden hyggligt väl. Vi får se vad Deschamps tar med sig efter den här vänskapslandskampen som väl lär bli ihågkommen för något helt annat: videodomsluten.



Frankrikes bortdömda och Spaniens först avvinkade men sedan godkända mål lär hamna i fokus och ge videoförespråkarna vatten på kvarnen. Eller? Båda besluten kändes korrekta och kom snabbt. Om det räcker för att övertyga skeptikerna är en annan sak.



Frankrike – Spanien 0-2 (0-0)

0-1 Silva (68, straff)

0-2 Deulofeu (77)



Frankrike: Lloris – Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa – Tolisso (Lemar, 80), Kanté, Rabiot (Bakayoko, 46) – Griezmann, Gameiro (Dembélé, 80), Mbappé (Giroud, 65).



Spanien: De Gea – Carvajal, Piqué, Ramos, Alba (Fernandez, 86) – Koke (Herrera, 74), Busquets, Iniesta (Thiago, 52) – Pedro (Deulofeu, 67), Morata, Isco (Silva, 52).

JOHN CEDERBLAD

2017-03-28 23:10:00

