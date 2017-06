Champion League-final/Lyon-PSG

Ikväll spelas damernas Champions Leaguefinal. Detta är en tävling som spelades första gången säsongen 2001-02. Jag är mycket väl medveten om att många, speciellt killar, inte tycker att damfotboll är nåt särskilt bra. Men de manliga OL-fansen nere i Lyon älskar sina flickor. Ge kvällens match en chans, detta brukar vara bra!

Wendie Renard

Caroline Seger

Alex Morgan

Ada Hegerberg

Allez

Les Filles!

För första gången så spelas CL-finalen mellan två franska lag, nämligen Lyon och PSG Detta är fjärde gången denna säsongen som de här två lagen möts och tredje gången på några veckor. I december möttes man i Paris och då vann PSG(1-0). Den 13 maj var det returen i Lyon, då vann Lyon med 3-0. Den 19 maj var det dags igen och då i Franska Cupen. Lyon vann efter straffar (1-1, 7-6).Lyon har vunnit CL tre gånger tidigare, nämligen 2011, 2012 och 2016 och då mot tyskt motstånd. Man kan bli historiska i år, då man för andra året i rad kan vinna trippeln (ligan, cupen och CL).PSG spelade, och förlorade, finalen mot Frankfurt 2015.I kväll så spelas matchen på Cardiff City Stadium.Domaren heter Bibiana Steinhaus, detta blir hennes första CL-final. Hon kommer dessutom, som första kvinna, att döma herrarnas matcher i Bundesliga nästa säsong.Bouhaddi, Gerard, Buchanan, Henning, Houara, Majri, Mbock, Renard, Abily, Kumagai, Lavogez, Marozsan, Seger, Bremer, Hegerberg, Le Sommer, Morgan, ThomisBouhaddi - Houara-D'Hommeaux, M'Bock Bathy, Renard, Buchanan - Kumagai, Abily, Marozsán, Majri - Le Sommer, Hegerberg/MorganHar man sett Frankrike s kvinnliga landslagstrupp så känner man igen en hel del namn, ca 8 OL-spelare brukar kallas till Les Bleuettes.Lagkapten i både Frankrike och Lyon är 185 cm långa mittbacken, även kallad den kvinnliga motsvarigheten till Franz Beckenbauer.Svenskaser ut att starta på bänken, något som irriterar Pia Sundhage då hon menar att Seger behöver speltid. Seger själv säger att hon inte fått starta i någon av de större matcherna och att hon tror att tränaren Gérard Prêcheur, som ikväll f.ö gör sin sista match, kommer att köra med sin ordinarie startelva.I anfallet ser det ut som att antingen USAseller norska Ada Hegerberg kommer att starta.Alex Morgan kom till Lyon för att hon ville spela och vinna CL och hon kan vara på väg tillbaka till USA efter detta, även om JMA hoppas och tror att hon kommer att stanna. Hon har precis haft en hamstringskada och har helt mirakulöst blivit klar till denna matchen, något som man inte trodde., 21 år, blev i förrgår vald till ”BBC Women's Footballer of the Year 2017” , i konkurrens med Hedvig Lindahl och Marta. 2016 blev hon vald till både Uefa Best Women's Player in Europe och den första kvinnan på 20 år att vinna Norway's Golden Ball.Denna säsongen har hon gjort 33 ligamål och 13 CL-mål.Geurts, Kiedrzynek, Boulleau, Delannoy, Georges, Morroni, Paredes, Perisset, Boquete, Boussaha, Cruz, Daoudi, Diallo, Formiga, Geyoro, Lawrence, Cristiane, DelieKiedrzynek - Delannoy, Georges, Parades - Perisset, Geyoro, Formiga, Cruz Trana, Lawrence - Delie, Cristiane.PSG behöver vinna denna matchen. Annars blir det inget CL-spel för dom nästa säsong då dom endast slutade 3:a i ligan denna säsongen. PSG tränas för övrigt av den fd. Lyontränaren Patrice Lair.