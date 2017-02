Europa League, 16-delsfinal: AZ Alkmaar - Lyon

Dags för det första mötet i Europa League. Lyonspelarna har lämnat Lyon och flugit till Holland och Alkmaar för att spela den första 16-delsmatchen på AZ Alkmaars arena, AFAS Stadion, en arena som har ca. 17.000 platser.

Nä, vi klarade inte av att vinna mot Guingamp heller. Sedan vet jag inte om det berodde på att den spelades kl.17 eller inte.Nu så har Aulas flyttat gränserna igen. Nu ska vi lägga allt krut på att vinna Europa League och iom det direktkvalificera oss till CL. Jo då, lycka till med det JMA!Vi kan väl nu sluta hoppas på någon av de tre första platserna i tabellen. Frågan är hur många av spelarna som finns kvar nästa säsong.... Efter matchen mot Guingamp så ska JMA ha sagt:"If we have to make adaptations, next season we will do them, and I'm not just talking about the coach and players....”Har inte orkat klura ut vad han menade med det än. Nästa säsong är ändå för sent.Ligger kvar iaf denna veckan också på fjärdeplatsen i ligan. En poäng bakom så ligger nu St.Etienne.Lyons herrar har aldrig tidigare mött AZ Alkmaar. Lyons damer mötte AZ's dito i CL 2010.Bruno Genesio och N'Koulou var tillbaka på träningen på måndagen.Vi har två spelare som blir avstängda i nästa match om de blir varnade i denna. Det handlar om Darder och Gonalons.Med på denna resan är för första gången OL's nye läkareGorgelin, Lopes, Mocio - Diakhaby, Gaspar, Jallet, Mammana, Morel, Nkoulou, Rybus, Yanga Mbiwa - Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Ghezzal, LacazetteValbuena och RafaelMemphisLopes – Jallet, Mapou, Diakhaby, Morel – Gonalons, Tousart, Ferri/Fékir – Ghezzal, Lacazette, CornetLigger på en fjärdeplats i Eredivisies tabell och kommer närmast från en 1-2 vinst borta mot Heerenveen. När det gäller EL så har dom ”ångan uppe”. Dom har redan spelat 10 matcher i denna säsongens turnering. De 10 matcherna är fördelade på 5 vinster, 2 oavgjorda och 3 förluster.Det är också så att dom spelat i 5 av de senaste 7 säsongernas EL. Man har nått till kvartsfinal två ggr, nämligen 2012 och 2014.Alkmaar har tränats av en hel del kända namn, vad sägs om Van Gaal, Koemann, Advocat och Van Basten? Men nuvarande tränaren heter John van den Brom.De tre stora lagen i Holland heter Ajax, PSV Eindhoven och Feyenoord Rotterdam. Sedan är det då AZ.Här har en del svenskar spelat. T.ex Denni Avdic, Rasmus Elm, Viktor Elm och Pontus Wernbloom.Aktuella svenskar just nu är backen Mattias Johansson (fd.Kalmar FF) och anfallaren Muamer Tankovic. Mattias Johansson är dock avstängd i denna matchen pga 3 gula kort som han fick i de tidigare matcherna mot Dundalk, Tel Aviv och Zenit St. Petersburg i gruppspelet.Om AZ's mittfältare Stijn Wuytens blir varnad i denna matchen så är han avstängd i nästa.21-årige Muamer Tankovic med förflutet i Norrköping, nämns ihop med 197 cm Wout Weghorst (24 år, och 10 mål i 19 ligamatcher den här säsongen) och högeryttern Alireza Jahanbakhsh (23 år) som de tre viktigaste spelarna i AZ. 18 mål och 8 assists har de tre gjort ihop.Domarteamet är från Skottland och huvuddomaren heter Bobby Madden.. Vi streamar som vanligt.