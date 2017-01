2017-01-31 21:05

Marseille - Lyon



Franska Cupen, Round of 16: Marseille - Lyon

Så är det dags för januaris sista match. Den börjar ca 3 timmar innan transferfönstret stänger för denna gången. I februari så ska vi hinna med sju matcher på 28 dagar. Men vi ska först åka till Marseille för ett andra L'Olympico på 9 dagar. Denna gången sker det i Franska Cupen.





I en artikel efter matchen så läste jag något som jag inte tänkt på men som faktiskt stämmer.

Vi har nu spelat 21 matcher i ligan. Vi har förlorat nio av dem. Sju av de matcherna har spelats på lördagar kl.17.00! De andra två var mot Nice och



Jag roade mig med att kolla igenom mina artiklar lite snabbt och kom fram till att fem av lagen var ”parkera bussen”-lag, och dem har vi förtvivlat svårt med.



Jag tyckte annars att vi spelade hyfsat, jag har sett oss betydligt sämre, men vi klarar helt enkelt inte av att springa sönder ett försvar! Genesio?



I presskonferensen inför denna matchen mot OM sa Genesio att hans tålamod hade en gräns. Han hade inte sett några tecken under veckans träningar inför matchen mot Lille på att spelarna inte skulle vara redo. Sedan kommer där ett litet, som jag uppfattar det, hot!

Kanske spelarna är för säkra på sina platser, kanske man ska värva mer konkurrens?

Mmm, definitivt så mullrar det lite....



Lyon

Bortsett från att det är andra mötet på 9 dagar så är det också andra gången denna säsongen som Lyon åker till Marseille och Stade Vélodrome. Förra gången var i september och då slutade matchen 0-0.

Det finns en profil på twitter som brukar redogöra för när någon skadats. Nu när den nye doktorn kommer och Grenier lämnade, förberedde han sig för att stänga ner. Men han behöver inte vara rädd. Än så länge kan han fortsätta.



Inför denna matchen så kommer vi till spel utan Lacazette som fick en smäll på vaden i matchen mot Lille. Med ett hett derby mot ASSE runt hörnet så tar man inga risker. Kan f.ö berätta att man gjorde en enkät där man fick rösta på hur man ville ha det om man fick välja mellan: Förlora mot OM och ASSE och bli av med Genesio. Vinna mot ASSE och stå ut med Genesio ett tag till. Jo då, man valde alternativ 2. Så viktigt är derbyt!



Rafael ska känna av sin rygg och även Rybus var osäker inför denna matchen (var ju borta mot Lille) men bägge finns med i den kallade truppen.

Mapou är avstängd pga för många gula kort och Diakhaby är fortfarande inte helt frisk. Så Morel och Mammana bildar backpar?

Eller tar Gonalons, som f.ö fick sitt andra barn, en liten Tom, på måndagen, plats bredvid Mammana och så behåller Morel vänsterbacksplatsen?

Gaspar och Mateta kommer in i truppen isf de skadade.



Kallad trupp:

Gorgelin, Lopes - Jallet, Gaspar, Mammana, Morel, Rafael, Rybus - Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Ghezzal, Mateta, Memphis, Valbuena

Avstängd:

Yanga-Mbiwa

Skador:

Diakhaby, Lacazette

CAN :

Nkoulou



Trolig startelva:

Lopes – Rafael/Jallet, Mammana, Morel/Gonalons, Rybus/Morel – Gonalons/Tousart, Darder, Tousart/Ferri – Valbuena/Ghezzal, Cornet, Depay/Valbuena

(Detta är vad L'Equipe och Le Progrés inte är överens om. Förstavalen i de som är ”garderade” är vad Le Progrés tror. Jag hejar på Le Progrés.)



Marseille

Sedan Marseille var i Lyon för drygt en vecka sedan så har man mött och krossat

I Marseille fanns ju då förre Montpellierspelaren Sanson (kanske man i stället skulle sparka jeppen som säljer Montpelliers bästa spelare?) som nu har ytterligare lite träning och speltid med sin nya klubb Marseille.

Förutom Sanson så har man ju även fått in

Dessutom det så har också

Så frågan är hur farliga nyförvärven kan bli för Lyon? Hinner dom ”träna in sig” i laget?



Kallad trupp:

Pelé, Escales - Sakai, Doria, Rekik, Rolando, Evra, Fanni - Cabella, Sanson, Vainqueur, Khaoui, Lopez, Zambo Anguissa - Payet, Sarr, Gomis, Thauvin, Rabillard



Trolig startelva:

Pelé – Sakai, Fanni, Rolando, Evra – Anguissa, Vainqueur, Lopez – Thauvin, Gomis, Cabella







Avspark på tisdagskvällen kl.21.05. Stream som gäller (naturligtvis!)

Allez les Gones, AHOU! Det börjar bli lite jobbigt nu igen. Man skriver sina artiklar, full av hopp, och så åker man på en ”käftsmäll”. Förlust mot Lille (1-2) fanns ju inte med i mina planer, speciellt inte på hemmaplan. I förrgår var faktiskt också första gången som jag sett lite hintar på twitter om att det börjat ”mullra” lite i omklädningsrummet. Vad händer om vi förlorar mot Marseille nu och kanske sedan mot ASSE I en artikel efter matchen så läste jag något som jag inte tänkt på men som faktiskt stämmer.Vi har nu spelat 21 matcher i ligan. Vi har förlorat nio av dem. Sju av de matcherna har spelats på lördagar kl.17.00! De andra två var mot Nice och PSG , mer lättförklarligt. Vad är det med lördagsmatcher kl.17.00? Har spelarna en kommande utekväll i tankarna?Jag roade mig med att kolla igenom mina artiklar lite snabbt och kom fram till att fem av lagen var ”parkera bussen”-lag, och dem har vi förtvivlat svårt med. Lyon saknade ju inte chanser. Både Tolisso och Alex var rysligt nära för att inte tala om Valbuena som missade öppet mål från 5 meters håll. Men i varje anfall som Lyon drog upp så fanns det konstant nio Lille-spelare i målområdet (jag såg matchen igen på OL TV i söndags natt).Jag tyckte annars att vi spelade hyfsat, jag har sett oss betydligt sämre, men vi klarar helt enkelt inte av att springa sönder ett försvar! Genesio?I presskonferensen inför denna matchen mot OM sa Genesio att hans tålamod hade en gräns. Han hade inte sett några tecken under veckans träningar inför matchen mot Lille på att spelarna inte skulle vara redo. Sedan kommer där ett litet, som jag uppfattar det, hot!Kanske spelarna är för säkra på sina platser, kanske man ska värva mer konkurrens?Mmm, definitivt så mullrar det lite....Bortsett från att det är andra mötet på 9 dagar så är det också andra gången denna säsongen som Lyon åker till Marseille och Stade Vélodrome. Förra gången var i september och då slutade matchen 0-0.Det finns en profil på twitter som brukar redogöra för när någon skadats. Nu när den nye doktorn kommer och Grenier lämnade, förberedde han sig för att stänga ner. Men han behöver inte vara rädd. Än så länge kan han fortsätta.Inför denna matchen så kommer vi till spel utan Lacazette som fick en smäll på vaden i matchen mot Lille. Med ett hett derby mot ASSE runt hörnet så tar man inga risker. Kan f.ö berätta att man gjorde en enkät där man fick rösta på hur man ville ha det om man fick välja mellan:Jo då, man valde alternativ 2. Så viktigt är derbyt!Rafael ska känna av sin rygg och även Rybus var osäker inför denna matchen (var ju borta mot Lille) men bägge finns med i den kallade truppen.Mapou är avstängd pga för många gula kort och Diakhaby är fortfarande inte helt frisk. Så Morel och Mammana bildar backpar?Eller tar Gonalons, som f.ö fick sitt andra barn, en liten Tom, på måndagen, plats bredvid Mammana och så behåller Morel vänsterbacksplatsen?Gaspar och Mateta kommer in i truppen isf de skadade.Gorgelin, Lopes - Jallet, Gaspar, Mammana, Morel, Rafael, Rybus - Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Ghezzal, Mateta, Memphis, ValbuenaYanga-MbiwaDiakhaby, LacazetteNkoulouLopes – Rafael/Jallet, Mammana, Morel/Gonalons, Rybus/Morel – Gonalons/Tousart, Darder, Tousart/Ferri – Valbuena/Ghezzal, Cornet, Depay/Valbuena(Detta är vad L'Equipe och Le Progrésär överens om. Förstavalen i de som är ”garderade” är vad Le Progrés tror. Jag hejar på Le Progrés.)Sedan Marseille var i Lyon för drygt en vecka sedan så har man mött och krossat Montpellier (5-1). Som en parentes kan jag här nämna att Montpelliers tränare Hantz nu fått sparken.I Marseille fanns ju då förre Montpellierspelaren Sanson (kanske man i stället skulle sparka jeppen som säljer Montpelliers bästa spelare?) som nu har ytterligare lite träning och speltid med sin nya klubb Marseille.Förutom Sanson så har man ju även fått in Patrice Evra på vänsterbacksplatsen.Dessutom det så har också Dimitri Payet lyckats tvinga fram en transfer från West Ham till Marseille. Transfern blev klar i lördags och han kommer att bli spelklar tills på tisdag.Så frågan är hur farliga nyförvärven kan bli för Lyon? Hinner dom ”träna in sig” i laget?Pelé, Escales - Sakai, Doria, Rekik, Rolando, Evra, Fanni - Cabella, Sanson, Vainqueur, Khaoui, Lopez, Zambo Anguissa - Payet, Sarr, Gomis, Thauvin, RabillardPelé – Sakai, Fanni, Rolando, Evra – Anguissa, Vainqueur, Lopez – Thauvin, Gomis, Cabella Domaren i denna matchen heter Amaury Delerue. Han dömde Lyons bortamatch (0-3) mot Nancy samt Marseilles bortamatch i Franska Cupen, Round of 64, mot Toulouse (1-2).. Stream som gäller (naturligtvis!)

0 KOMMENTARER 55 VISNINGAR 0 KOMMENTARER55 VISNINGAR BIRGITTA MALMBORG

2017-01-31 09:50:15

ANNONS:

Fler artiklar om Lyon

Lyon

2017-01-31 09:50:15

Lyon

2017-01-30 23:23:00

Lyon

2017-01-28 10:22:37

Lyon

2017-01-26 20:23:40

Lyon

2017-01-22 10:48:22

Lyon

2017-01-20 13:38:00

Lyon

2017-01-18 11:03:13

Lyon

2017-01-15 10:14:01

Lyon

2017-01-08 09:53:57

Lyon

2017-01-05 23:44:00

ANNONS:

Så är det dags för januaris sista match. Den börjar ca 3 timmar innan transferfönstret stänger för denna gången. I februari så ska vi hinna med sju matcher på 28 dagar. Men vi ska först åka till Marseille för ett andra L'Olympico på 9 dagar. Denna gången sker det i Franska Cupen.Efter 12-slaget på Nyårsafton så öppnar vinterfönstret. Det stänger sedan igen vid midnatt den 31 januari. Det som hörts hittills är att Lyon ska värva en vänsterback och en anfallare som kan komplettera och täcka upp för Lacazette.För lite knappt två och en halv månad sen var Lyon i Lille och vann med 0-1. Nu på lördagen så kommer Lille till Lyon för revansch. Sedan på tisdag ska Lyonspelarna åka till Marseille för Round of 32 i Franska Cupen. Men idag så börjar vi med matchen mot Lille!Ni som läser mina artiklar här på Lyonsidan vet redan att Lyons läkare, Emmanuel Orhant, slutat i Lyon för att börja jobba för det Franska Fotbollsförbundet. Nu kommer en ny läkare in i hans ställe. Vi hälsar Christophe Baudot välkommen.Inom loppet av tio dagar möter vi Olympique Marseille två gånger. En gång i ligan och en gång i Round of 32 i den Franska Cupen. Vi börjar med ligamatchen som är den sena söndagsmatchen, och som spelas hemma på Parc OL.Den senaste veckan har Lyons transferfönster endast handlat om Memphis Depay. Inget om någon bättre vänsterback eller om att Grenier tänker lämna. Alla fansen i Lyon dreglar och jag hoppas innerligt att detta blir bra. Både för Lyon och Memphis Depay.Rubriken jag nyss skrev får håret att resa sig på mitt huvud. Det här är så fruktansvärt sorgligt. Men det är bara att inse att allt har försökts, men man får inte rätt på hans fot.På 22 dagar så ska Lyon spela fem matcher. Två hemmamatcher, tre bortamatcher. Två av matcherna är mot Marseille varav en är borta och en hemma. En av bortamatcherna är derbymatchen mellan ASSE-Lyon. Tufft! Men denna helgen åker Lyonspelarna till Caen för att möta laget med samma namn på Stade Michel d'Ornano.Mitt ibland alla rykten runt transferfönstret så ska laget nu spela sin första match i den Franska Cupen. Sen om det blir den enda återstår att se. På söndagskvällen så tar Olympique Lyon emot Montpellier på Parc OL.Lite drygt 30 minuter pågick matchen mellan Metz och Lyon. Sedan tog det hastigt slut!