Franska Cupen, Round of 32: Lyon - Montpellier

Mitt ibland alla rykten runt transferfönstret så ska laget nu spela sin första match i den Franska Cupen. Sen om det blir den enda återstår att se. På söndagskvällen så tar Olympique Lyon emot Montpellier på Parc OL.

alt.

Allez Les Gones,

AHOU!

Coupe de France eller som det också heter, Coupe Charles Simon (uppkallad efter en fransk idrottsman som dog under kriget), är en cup som anordnas av det Franska Fotbollsförbundet. Den spelades för första gången 1917 och då spelades finalen mellan Olympique de Pantin (vinnare) och FC Lyon I år fyller då alltså den här Cupen 100 år!Den Franska Cupen brukar inte vara den högsta prioriteten för Ligue 1 -klubbarna. Man spelar oftast inte med de största stjärnorna utan man luftar de med lite mindre speltid och ibland skräller det till, dom åker ut mot ett lägre divisions-lag.För mig så tycker jag det är en lite märklig inställning då den som vinner Franska Cupen ju faktiskt går vidare till Europa League . Men faktum är att man väntar inte mer än ca 12.000 åskådare till Parc OL ikväll.I år så lottades Lyon dock mot Montpellier , i allra högsta grad en Ligue 1-klubb, så i år är vi väl iaf motiverade? Vi har ju inte vunnit någon titel sedan vi vann denna cupen senast och Genesio sa häromdagen att det är hans mål.Lyon har vunnit CdF 1964, 1967, 1973, 2008, 2012 och kommit tvåa 1963, 1971, 1976. Samt spelat semifinal 1956 och 1998.Ligger på 4:e plats i ligatabellen med 34 poäng, fortfarande 5 poäng bakom PSG men med 1 match mindre spelad (Metz). I sitt senaste möte med Montpellier i ligan så vann Lyon på hemmaplan i september med 5-1.Och om ni lyckats glömma det så kommer vi från 2 vinstmatcher, 1-3 borta mot Monaco samt 2-0 hemma mot Angers.Förra säsongen så slogs vi ut i 16-delsfinalen mot PSG (3-0)Så här har våra 5 senaste möten med Montpellier slutat.Gorgelin, Lopes - Diakhaby, Jallet, Mammana, Morel, Rafael, Rybus, Yanga Mbiwa - Darder, Ferri, Gonalons, Tousart - Cornet, Fekir, Lacazette, Mateta, ValbuenaTolisso som ju skadade sig före jul är på väg tillbaka men hoppar över denna matchen.Ghezzal och NkoulouGrenier, Kemen, Kalulu och PerrinLopes – Jallet, Mapou, Diakhaby, Morel – Darder, Gonalons, Ferri – Valbuena, Lacazette, FékirLopes – Jallet, Mapou, Diakhaby, Morel – Tousart, Fékir, Gonalons – Cornet, Lacazette, ValbuenaEftersom Tousart deltog i presskonferensen inför matchen så kanske den senare?Tränas sedan januari 2016 av Frédéric Hantz. Montpellier ligger på ligatabellens 11:e plats med 26 poäng.Man är betydligt starkare hemma än borta och är mycket starkare offensivt än defensivt. Man är ligan "oskyldigaste" lag med 19 gula och 3 röda kort! Jämför man med Lyon så är siffrorna 32/3.Förra säsongen åkte Montpellier ut i Round of 32, slagna med 2-0 av Marseille Montpelliers bäste spelare, Ryad Boudebouz med 7 mål och 2 assists hittills denna säsongen spelar varken CAN eller CdF då han opererade menisken i slutet av 2016 och räknas bli borta januari ut.Man har lånat ut sin anfallare(?) Kévin Bérigaud till Angers. Sedan 2014 då han kom till Montp. har han gjort 9 mål på 69 matcher! Man har ännu inte ersatt honom utan den enda värvningen Montpellier gjort hittills är backen Nordi Mukiele, 19 år från Stade Lavallois. Få se om han kan rätta till den defensiva statistiken.Spelare att se upp med är Steve Mounié och Morgan Sanson. Tillsammans har dom gjort 9 mål och 6 assists denna säsongen.Jourdren, Pionnier - Hilton, Saint-Ruf, Rémy, Roussillon, Deplagne, Passi - Marveaux, Lasne, Sanson, Skhiri, Sessegnon - Mounié, Camara, LlovetBoudebouz,Congre, NingaSyllaPionner – Deplagne, Saint-Ruf, Hilton, Roussillon – Sanson, Marveaux – Camara, Sessegnon, Lasne - Mounié Domaren heter François Letexier. Trots att han dömt 11 matcher i Ligue1 denna säsongen så är det första gången han dömer OL. Montpellier har han dömt en gång, i deras match mot Dijon (3-3). 36 gula och 2 röda kort har han delat ut så här långt.Lottningen till 16-delsfinalerna äger rum fr.o.m 19.45 på söndagskvällen då Lyons match är den sista i denna omgången.och vi letar streams.Lyontröjan på!