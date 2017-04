Inför: Angers – Lyon

Nu återstår fyra ligamatcher varav två hemma och två borta. Den 35:e omgångens första match denna helgen är den mellan Angers och Lyon. De båda lagen ställer upp på Stade Raymond Kopa på fredagskvällen.

Allez les Gones,

AHOU!

Jag önskar att någon kunde upplysa mig om vad man håller på med i Lyon !? Ingen vet. Jag skulle vilja sätta min sista peng på att man nu struntar i ligan och fjärdeplatsen och går all in för vinst i Europa Ligue. Det känns som en enorm gambling som kan sluta i ingenting. Man kan ju tänka som så att det ordnar sig? Vi får 3 poäng för matchen mot Bastia, eller inte? Ingen vet det heller men tydligen så ska beslut tas den 4 maj. Om matchen ska spelas om så pratas det om att den ska läggas mellan omg. 37 och omg.38 och då på neutral plan.I en intervju med Genesio i veckan så framhärdar han dock att man siktar på 4:e platsen + vinst i Europa League . Det skulle göra en bra säsong för Lyon!Ja men visst, vad sjutton väntar vi på?Då ser vi till att vinna denna matchen mot Angers till att börja med!Man kan f.ö konstatera att iom att PSG vann CdL så har nu Frankrike två lag vidare till EL. Vinner PSG även CdF så blir det tre OM inte Lyon vinner EL-finalen nu för då blir det fortfarande två eftersom Lyon då spelar CL nästa säsong. Men i allt sex lag ut i Europa!Är nu tillfälligt (hoppas jag) nedflyttade från den fjärdeplats de hållt sedan den 30 november. Vi huserar nu på 5:e plats med 54 poäng. Bordeaux vann förra helgen över Bastia med 2-0 och är nu 4:a med 1 poäng mer än Lyon. Denna helgen kan vi ha en fördel av att vi spelar vår match på fredagen medan Bordeaux spelar sin match borta mot Dijon på söndag eftermiddag. Ett Dijon som ligger på 18:e plats och som iom det kommer att kämpa för ”sin överlevnad” i Ligue 1 . (Nu försöker jag tänka positivt!).Vi får heller inte glömma Marseille som ligger på 6:e platsen med 52 poäng. Alexandre Lacazette är fortfarande skadad. Det blir en kamp mot klockan att få honom tillbaka tills på torsdag då vi möter Ajax i EL-semin.Så nu vill vi se Fékir, som nu är tillbaka från sin ankelskada, stiga fram. Fékir har gjort 6 mål och 4 assists denna säsongen. Tittar man på hans statistik så ser man att Fékir presterar som bäst när han startar sina matcher. Endast 2 av målen (och inga assists) har kommit när han agerat inhoppare.En annan spelare som det nu så smått börjar morras över är Memphis. Men han har ändå gjort 5 mål och 4 assists sedan han kom i januari och det är tyvärr inte så lyckat att han är cup-tied. Dessutom så hade han ju inte fått speltid m Man U före han kom till Lyon.Vi ser också ut att få mer och mer av Aouar i laget nu och nästa säsong kan han bli en av de ordinarie.I denna matchen tippas Cornet eller Ghezzal få gå upp på läktaren.Lopes, Gorgelin – Rafael, Diakhaby, Jallet, Morel, Nkoulou, Mapou – Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart – Cornet, Depay, Fekir, Ghezzal, ValbuenaLacazetteMammana, Rybus och MatetaLopes – Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel – Tousart, Gonalons – Valbuena, Tolisso, Depay – FekirEfter att ha spelat 33 säsonger i Ligue 2 samt 2 säsonger i National så är man nu inne på sin andra säsong i rad i Ligue 1. Förra säsongen så slutade man 9:a, denna säsongen så ligger man i skrivande stund på tabellens 14:e plats. Nu i april så har man förlorat samtliga sina ligamatcher (4) och det ser ut som att all fokus legat på Coupe de France, för man har vunnit både kvartsfinalen mot Bordeaux, och semifinalen mot Guingamp. Semin spelades i tisdags och man är vidare till finalen som kommer att spelas mot PSG den 27 maj. Man kan ju hoppas att den matchen fortfarande sitter i benen på Angers spelare samt att man fortfarande är där i tankarna.Angers har spelat final i CdF förr, nämligen 1957. Då spelade Angers mot Toulouse i finalen i CdF och Toulouse vann med 6-3.Angers har 7 poäng ner till nerflyttningsplats så nu när finalplatsen till CdF är fixad så kan man ju bättre koncentrera sig på ligan i några veckor.Angers har tagit emot OL i 24 möten. Angers har vunnit 12 av dem och OL 6 ggr. Senast Angers vann sin match hemma mot Lyon var i augusti 1993. Förra säsongens bortamatch vann Lyon med 0-3.Letellier, Michel – Bamba, Traoré, Thomas, Manceau, Cissokho, Pavlovic – Tait, Ndoye, Santamaria, Mangani – Sunu, Bérigaud, Bamba, Diedhiou, Pépé, Capelle, Toko EkambiAndreu, Ketkeophomphone och MartinezLetellier – Bamba, Traoré, Thomas, Manceau – Ndoye, Santamaria, Mangani – Pépé, Toko Ekambi, Capelle Domaren i denna matchen blir Antony Gautier. Han har dömt 13 ligamatcher denna säsongen och delat ut 38 gula och 2 röda kort.. Vi streamar.