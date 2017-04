Inför: Bastia – Lyon

Knappt tre dygn efter matchstarten mot Besiktas så är det dags igen. På sena söndagseftermiddagen ställer Lyonspelarna upp för match mot Bastia på Stade Armand Cesari på Korsika.

Bad Gones hade på torsdagskvällen, inför matchen mot Besiktas , satt upp banderoller som (hyfsat fritt översatt) sa:Låt er inspireras av Laurent Mourguet, kör showen!Laurent Mourguet var en man som föddes i Lyon och som levde mellan 1769-1844. Han började med att jobba inom sidenindustrin (precis som hans familj) men blev så småningom tandläkare. Efter att samtidigt ha handlat med små buntar av trästickor/ved så tillverkade han så småningom en marionettdocka, Polichinelle. Med hjälp av den så spelade han lite dockteater för att distrahera sina patienter. Han var även aktiv inom politiken och åkte i fängelse vid några tillfällen. Så småningom så gjorde han fler dockor och den som var mest känd var Guignol. Med hjälp av den så började han spela teater för vuxna, teater som hämtades från vardagen. Detta blev under 20 år hans levebröd och både han och marionetten Guignol är berömda i Lyon.Inte vet jag om Bad Gones hade några aningar om hur kvällen skulle arta sig men nog blev det ”show” alltid.Jag höll ett öga på twitter och även om denna bilden dök upp i mitt flöde så sa man länge att det var lugnt.Säkerhetsansvarige på OL Parc, Annie Saladin sa att bråket startades av turkarna på spårvagnen 18.30. Sedan sa hon att två ordningsvakter skadats, en med bruten näsa och en med tredje gradens brännskador på sitt ben. Här kan ni se hur det eskalerade under eftermiddagens gång.Det kom mellan 15-20.000 turkar och dom hade köpt biljetter på övre (tredje) våningen! Redan tidigare hade Lyonfansen ifrågasatt hur det var möjligt att så många av motståndarlagets fans kunnat köpa biljetter? Detta förklarar JMA med att inga biljetter kunnat köpas i Turkiet utan de som köpt är turkar (finns hundratusentals) som bor i Frankrike . De har också köpt biljetter och sålt i andra hand till turkar boende i Turkiet och en falang boendes i Tyskland, enligt JMA mycket farliga!Av de turkar som kom var inte heller alla Besiktasfans utan även fans från andra turkiska lag t.ex Galatasaray var också närvarande. Det finns även turkar som abonnerar på platser på Parc OL.JMA säger också att säljer man biljetter digitalt så får man heller inte lov att neka folk att köpa. Och man ska nog också säga att icke alla turkar är fotbollhuliganer utan som med allting annat, en liten klick! 50-talet turkar ska ha evakuerats och 12 anhängare från bägge ”lägren” ska ha anhållits.Kan ju t.ex nämna att en svenskspråkig Besiktasanhängare tog kontakt med mig på twitter och han var inte det minsta otrevlig, tvärtom!Jag kan ju inte heller säga att alla Lyonfansen var änglar, finns alldeles säkert de som muckar där också eller gärna ställer upp på en fajt. Men turkarna på sin tredje våning slängde ner ”bomber” på Lyonfansen under och det var dom, som iom det, fick fly in på planen. Det såg då alldeles omöjligt ut att det skulle kunna bli någon match.Men här trädde JMA in.Han gick ner och talade till Lyonfansen och han stannade där även när matchen ca 50 minuter försenad startade. Hela första halvlek tillbringade han med fansen i Lyonklacken!Efter matchen hyllades han och man sa :Man får tycka vad man vill om JMA men han har cojones!Lyon vann så småningom med 2-1 efter mål av Tolisso och Morel!! T.o.m UEFA blev så förvånade att dom begärde dopningsprov av Morel, något som inte hänt på 5 år. Och nu älskar alla Morel, iaf ett litet tag!Nu återstår returen nere i Turkiet om nu inte matchen flyttas. JMA missar ju inte tillfället att nu framhålla hur rädd han är och säger att UEFA måste göra något! Minnesgoda OL-följare minns säkert händelserna förra sommaren, Lyon har inga goda erfarenheter av Turkiet tyvärr. Ni som inte minns, läs här Kan ju här även tillägga att i turkisk media så påstår man att Lyonfansen slagit och sparkat på turkiska kvinnor och barn.Ni som ev. följer Marcus Oscarsson vet att turkisk media kan man inte alltid lita på. Efter terroristdådet i Stockholm för drygt en vecka sedan så hade man ju en manifestation på Sergels torg. Bilder togs på 1000-tals sörjande människor som samlats. En av de bilderna dök upp i en turkisk tidning och där påstod man att det var en bild på alla de turkar som kommit för att förtidsrösta på Erdogan inför folkomröstningen i Turkiet. Den äger f.ö rum idag på söndagen.UEFA har inlett arbetet med ev.sanktioner mot Lyon och Besiktas. Forts. följer.Nu åker vi till Korsika!Fjärdeplatsen är fortfarande Lyons (54 p.) och kommer att vara det minst 2 veckor till. Vi hotas fortfarande mest av Bordeaux (49 p.) och Marseille (48 p.).Lyon har nu sex ligamatcher kvar att spela (=18 poäng). Eftersom Nice spelade på lördagen, och vann mot Nancy med 3-1 (utan Balotelli!) så har dom 73 poäng (hatten av!) och det står fullkomligt klart att den ekvationen är körd! Lyon kan inte bli bättre än 4:a. Så denna matchen är absolut superviktigast denna säsongen. Förutom det så är matchen mot Besiktas på torsdag precis lika viktig eftersom en vinst av EL är den enda chansen för Lyon att få spela CL nästa säsong.Genesio kommer att rotera laget i denna matchen. Besiktas spelar ingen match denna helgen så deras spelare får vila en vecka. Detta blir ju en balansgång som jag undrar om vi fixar. Dels måste vi vinna för att skydda vår fjärdeplats dels så ska vi klara det utan våra bästa spelare mot ett lag som kämpar för att få stanna i Ligue 1 Valbuena har fått en smäll på ankeln och kommer att vilas medan Mammana har ont i ett knä.Vila kommer även Fékir, Lacazette, Tolisso, Morel och Jallet att göra. I stället så kommer Genesio att lufta en del av de ungdomar (5) som tränat med A-laget denna säsongen men sällan eller aldrig fått komma till match. Detta gör mig ännu mer förbannad över att matchen inte visas på TV då det intresserar mig!När Lyon tog emot Bastia på Parc OL i november så spelade vi en bedrövlig match som Lyon vann med 2-1 (straff av Lacazette och självmål av Pierre Bengtsson). Förmodligen endast pga att domaren då visade ut två Bastiaspelare, Leca och Cahuzac, med röda kort.Bastias ledning var riktigt ilskna efter match och hälsade Lyon varmt (!) välkomna till Bastia för returen.Lopes, Gorgelin - Rafael, Diakhaby, Gaspar, Nkoulou, Rybus, Yanga-Mbiwa - Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tousart - Cornet, Memphis, Dzabana, Ghezzal, Maolida, MatetaLopes – Rafael, Mapou, Diakhaby, Rybus – Darder, Gonalons Ferri – Depay, Cornet, GhezzalÄnnu ett bottenlag och denna gången möter vi dom på deras hemmaplan. På tabellens absolut sista plats hittar vi Bastia med 28 poäng.Bastia kommer närmast från en vinst borta mot Dijon. I övrigt så har dom inte vunnit någon hemmamatch sedan den 10 december (5 oavgjorda, 2 förluster).Bastia har tagit emot Lyon vid 30 tillfällen. Av dessa så har Bastia vunnit 19 ggr och Lyon 5.När jag kollar in Bastias trupplista hittar jag Sébastien Squillaci, Lindsay Rose och Gaël Danic, samtliga fd. OL-spelare, samt svenske backen Pierre Bengtsson.Meste målgörare heter Enzo Crivelli med 8 mål/1 assist.Leca, Vicensini – Cioni, Djiku, Bengtsson, Diallo, El Kaoutari, Saint-Ruf – Cahuzac, Oniangué, Mostefa, Coulibaly, Danic, Ngando, Keita – Crivelli, Saint-Maximin, Nangis, RaspentinoRose, Squillaci, Marange, BoulayaLeca – Cioni, Djiku, El Kaoutari, Bengtsson – Mostefa – Saint-Maximin, Cahuzac, Ngando, Coulibaly - Crivelli Domaren i denna matchen är 39-årige Amaury Delerue. 19 matcher har det blivit denna säsongen och 74 gula samt 5 röda kort har han delat ut. Bl.a 2 gula till OL-spelare och 9 till Bastiaspelare. Ett av de röda korten gick till tidigare nämnde Crivelli.Visas ej på TV.