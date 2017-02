Inför Europa League, 16-delsfinal: Lyon – AZ Alkmaar

Nu är det dags för returen i 16-delsfinalen mellan Lyon och AZ Alkmaar. Lyon vann den första matchen med 1-4. Som jobbekompisen brukar säga: Man ska inte ropa hej förrän man sitter i bäcken....Men nog ser det väl ut som vi tar oss till åttondelsfinalerna?

Allez les Gones,

AHOU!

Detta är den första Europa League -matchen på Parc OL. Lyon kommer nu närmast från en 4-2 vinst mot Dijon. Målen av Tolisso*2 ,Lacazette på straff samt Fékir.Målen i den första matchen mot AZ gjordes av Lacazette*2, Tousart och Ferri.Det stora problemet i Lyon hittar vi i defensiven och Genesio letar, med hjälp av Caçapa som nu fått sin tränarlicens , efter det mittbackspar som fungerar bäst. I de senaste matcherna har det varit Mammana och Diakhaby.Lägg till att Gonalons just nu är så dålig att han fick bottenbetyg (1) efter matchen. Jag har ju min personliga teori om att somliga spelare hamnar i svacka när dom får barn, minns att detta diskuterades på Real Madrids forum för sisådär 10 år sedan när RvN fick sitt tredje barn och inte åstadkom ett s..t på tre månader. Men som sagt var, det är min teori men varför inte? Människor som människor, ingen skillnad för att dom spelar boll.Hur som helst så säger Caçapa att man har tre krav på spelarna: 1. Var koncentrerade i 95 minuter. 2. Var aggressiva. 3. Täck upp för dina medspelares misstag.Det funkar inte alltid.En annan teori jag har är att Mapou måste sättas bredvid en ”boss”, en som Umtiti för att det ska funka. Det funkar inte om han måste vara ”bossen”.Genesio säger i sin presskonferens att han kommer att ändra i truppen inför denna matchen och mot hur han ställde upp i den första matchen mot AZ. T.ex så tror man att Lacazette kommer att starta på bänken för att sparas till nästa match då Lyon tar emot Metz (viktig match!) hemma på Parc OL.Lottningen till åttondelsfinalerna äger rum kl.13.00 på fredag och visas på Eurosport. Åttondelsfinalerna spelas sedan den 9:de och 16:de mars.Gorgelin, Lopes - Diakhaby, Jallet, Mammana, Morel, Rafael, Yanga Mbiwa - Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Ghezzal, LacazetteValbuenaRybus, N'Koulou, GasparLopes - Jallet, Mammana, Mapou, Morel - Darder, Gonalons, Ferri - Ghezzal, Fekir, CornetVill ju naturligtvis skärpa till sig och göra det bättre nu i returen. Men tre dagar efter AZ's match mot Lyon så mötte man nu 11:e placerade Willem II och spelade 1-1 och fick lämna sin 4:e plats i ligatabellen till Utrecht.Tränaren van den Brom hade då gjort två ändringar i truppen mot hur han startade mot Lyon. Ut med Stijn Wuytens och Alireza Jahanbakhsh och in med Dabney dos Santos och AZ's meste back sedan 4 säsonger (han har spelat i AZ i 6 säsonger) svenske Mattias Johansson.För att gå vidare så måste AZ göra fyra mål utan att Lyon gör ett enda. Lyon har aldrig släppt in mer än tre mål på Parc OL. Men det blir nervöst, ni vet vad jag brukar säga, det finns en första gång för allt!Sergio Rochet, Tim Krul, Nick Olij - Mattias Johansson, Rens van Eijden, Ron Vlaar, Ridgeciano Haps, Pantelis Hatzidiakos, Jonas Svensson, Derrick Luckassen - Ben Rienstra, van Overeem, Guus Til, Iliass Bel Hassani, Mats Seuntjens, Thomas Ouwejan, Jeremy Helmer, Stijn Wuytens - Alireza Jahanbakhsh, Wout Weghorst, Muamer Tankovic, Dabney dos Santos, Fred Friday, Levi GarciaDet blir ett domarteam från Vitryssland denna gången och huvuddomaren heter Aleksei Kulbakov.