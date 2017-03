2017-03-16 21:05

Roma - Lyon



Inför Europa League, returen i 16-delen: Roma – Lyon

Nu ska vi se om vi kan klara av det här och inte ”göra någon PSG”. Lyon har fördelen av att ha en 4-2 vinst att luta sig mot. Nu gäller det att hålla i och gärna öka på! Matchen, som är JMAs 200:de europeiska match, spelas på Stadio Olimpico i Rom.

Romas president, James Pallotta, uttalade sig efter Romas första match mot Lyon:

Allez Les Gones,

AHOU!

0 KOMMENTARER 199 VISNINGAR 0 KOMMENTARER199 VISNINGAR BIRGITTA MALMBORG

2017-03-16 09:26:42

ANNONS:

Fler artiklar om Lyon

Lyon

2017-03-16 09:26:42

Lyon

2017-03-12 09:43:42

Lyon

2017-03-09 10:51:00

Lyon

2017-03-03 17:36:00

Lyon

2017-03-03 11:32:00

Lyon

2017-02-26 10:14:51

Lyon

2017-02-22 22:14:00

Lyon

2017-02-19 04:25:41

Lyon

2017-02-16 00:02:40

Lyon

2017-02-11 13:28:00

ANNONS:

Det är kanske inte alltid så bra att ha en stor vinstmarginal? Man kan lätt förledas att tro att det ska bli lätt. Det jag brukar kalla för en ”piece-of-cake-match”. Så 4-2 är jag ganska nöjd med.Man vinner.Spelar oavgjort.Förlorar med 1 mål.Man vinner med 3 mål, eller om man vinner med 2-0 eller 3-1.Bäst vore ju förstås om vi kunde göra några bortamål. Det borde kunna gå, vi är trots allt laget som har Europas starkaste anfall 2017 (OBS!)!Lopes uttalade sig för någon dag sedan om att han inte trodde att Lyon skulle parkera bussen, för det är vi inte bra på! Utan anfallsfotboll ska det bli!(Om nu inte någon försöker köra en ”April, april” här....)Laget har, under den senaste månaden, haft en härlig inställning där man fortsatt att spela och göra mål oavsett om man legat under eller haft en ledning. 7-1, 5-0, 4-2 och 4-0 är ju resultaten som talar för det.Har ju sen matchen förra veckan boostat sitt självförtroende med en 4-0 vinst mot Toulouse. Ett Toulouse som då låg på en 9:e plats.Här sparade man ”hjältarna” från förra Romamatchen.Tolisso, Tousart och Lacazette satt hela matchen på bänken. Valbuena satt med i 70 minuter men fick sedan byta av en Fékir med en lättare skadekänning.I stället så fick Memphis speltid och gjorde två mål varav ett som borde kunna bli årets mål. Synd att vi inte har honom att tillgå i EL. Och iom det så kryper jag till korset och erkänner att detta inte var någon dålig värvning för OL! Han växer fint in i laget och sa efter matchen att han sett Lacazettes mål mot bl.a Roma och kände att han inte ville vara sämre!En annan spelare som också gjorde mål var Jallet! Glädjestrålande berättade han sedan för världen, med stora gester, att han och hans fru var gravida igen. Välkommen tillbaka Jaja, du har varit så saknad!Genesio väljer, till alla Lyonfansens glädje att ta med sig Houssem Aouar denna gången men lämnar Rybus och N'Koulou hemma.Gorgelin, Lopes, Mocio - Diakhaby, Jallet, Mammana, Morel, Rafael, Yanga Mbiwa - Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Ghezzal, Lacazette, ValbuenaLopes – Rafael / Jallet, Mammana, Diakhaby, Morel – Gonalons, Tousart – Ghezzal / Cornet, Tolisso, Valbuena – Lacazette.Har precis som Lyon spelat en match sedan förra EL-matchen i Lyon. Man spelade borta mot ett Palermo som ligger på tabellens 18:e plats med 15 poäng. Roma vann med 0-3.Även Roma passade på att vila spelare och då bl.a målvakten Alisson, De Rossi, Strootman, Emerson och Dzeko.Även Manolas fick vila då han var avstängd.Romas lån av Lyons Clement Grenier verkar, iaf just nu, vara både bra och dåligt. Han spelade i matchen mot Palermo och assisterade till ett av målen och höll på att assistera till två till. Han valdes dessutom till MOTM.Det dåliga, för Roma, är att han är cup-tied precis som Lyons Memphis Depay Spelarna hade inget kraft kvar i matchen mot Lyon. Spelarna är trötta pga att vi tog fel beslut i förra sommarens transferfönster. Jag är frustrerad eftersom vi spelade bra mot Lyon, vi fick många chanser men kraften tog slut. Vissa spelare är utbrända eftersom de också spelat pga skada, men också pga våra misstag i transferfönstret. Vi har inte gjort rätt val med vilka spelare vi skulle behålla och vilka vi skulle låna ut. Det kommer att förändras i framtiden!(Kan inte hjälpa att jag oroar mig lite för att detta är en fint, för att Lyon ska komma mer "avslappnade" till spel)?Trots Pallottas uttalande så menar Spalletti i sin intervju att Roma har en 60 %-ig chans att ta hem det här. Spalletti pratade också om att Lyon haft ett massivt stöd från sina supportrar och att även Roma behöver det. Men enligt det uppgifter jag sett så har man endast sålt 21.000 biljetter till arenan som tar in ca 72.000 åskådare.(Lyon kommer att ha 1.000 fans på läktaren!)Romas supportrar har sagt ifrån att man inte kommer. Man är arga över Romas dåliga resultat den senaste tiden, över det dåliga transferfönstret förra sommaren och Juventus stora ledning i ligan.Vi tror inte, säger Romas fans!Under de senaste dagarna så har media rapporterat om skadekänningar på Peres, Perotti och Emerson samt att Roma i så fall kommer till start med en 4-backslinje. Trots det så finns dom med i den kallade truppen så det återstår att se hur det blir med dom. Man har ju tydligen spelat med halvskadade spelare förut?Alisson B, Lobont, Szczesny - Emerson, Fazio, Juan, Manolas, Peres, Rüdiger, Rui, Vermaelen - De Rossi, Gerson, Nainggolan, Paredes, Perotti, Strootman - Dzeko, El Shaarawy, Salah, TottiAlisson - Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson - Nainggolan, De Rossi - Strootman, El Shaarawy - Dzeko, SalahDet blir ett ungerskt domarteam i denna matchen och huvuddomaren heter Viktor Kassai. Kassai har varit internationell domare sedan 2003.Han dömde semifinalen mellan Tyskland och Spanien i VM 2010. Champions League finalen mellan Barcelona och Manchester United 2013.Han har dömt Lyon i gruppspelet till Champions League säsongen 2008-09 då Lyon vann med 2-1 över Fiorentina och därmed gick vidare till 16-delen.Han har även dömt Roma en gång. Det var i en gruppspelsmatch i CL 2015 då Roma mötte Bayer Leverkusen. Matchen slutade 4-4.Idag, på torsdagen kl.14.00, så kommer Didier Deschamps att tillkännage truppen för Les Bleus under det kommande landslagsuppehållet. Jag hoppas att detta inte ställer till något för de i vårt lag som hoppas på en plats! L'Equipe har i natt släppt ett rykte om att Tolisso kommer med men inte Lacazette! Låt oss hoppas att det bara är ett illasinnat rykte!Denna gången visas matchen på Eurosport 1 (oh, happy days) samt på Unibet.olweb.fr, coeur-de-gone.fr, sport.sfr.fr, intervjun m Pallotta finns bl.a på Goal.comNu ska vi se om vi kan klara av det här och inte ”göra någon PSG”. Lyon har fördelen av att ha en 4-2 vinst att luta sig mot. Nu gäller det att hålla i och gärna öka på! Matchen, som är JMAs 200:de europeiska match, spelas på Stadio Olimpico i Rom.Låt oss se om vi och våra spelare kan komma ner på jorden igen. Lite lugnt och fint helst och inte med något brak. Ligamatchen denna helgen består av besök av Toulouse FC. Vi har nu fem hemmamatcher kvar i ligan samt sex bortamatcher. Nästa helg åker Lyon till Paris och sedan är det landslagsuppehåll!Då är vi framme vid 8-delsfinalen i Europa League. Olympique Lyonnais tar, inför förväntade 50.000 åskådare, emot AS Roma på Parc OL för det första mötet. Juventus slog ut oss från CL. Blir det ett annat italienskt lag, Roma, som slår ut oss från Europa League?Lite drygt 30 minuter pågick matchen mellan Metz och Lyon. Sedan tog det hastigt slut!Nu har Lyonspelarna fått matchvila i lite drygt fem dygn och det är dags för den första matchen i mars. Dom åker rakt västerut till Bordeaux och Matmut Atlantique för den första matchen i omgång 28.Knappt tre dygn efter den överlägsna EL-vinsten mot AZ så är det dags igen för hemmamatch på Parc OL. Denna gången är det ligamatch och Lyon tar emot Metz i en mycket viktig match.Nu är det dags för returen i 16-delsfinalen mellan Lyon och AZ Alkmaar. Lyon vann den första matchen med 1-4. Som jobbekompisen brukar säga: Man ska inte ropa hej förrän man sitter i bäcken....Men nog ser det väl ut som vi tar oss till åttondelsfinalerna?Nu har vi tre matcher kvar att spela i februari. Samtliga är hemmamatcher. Först ut är matchen mot Dijon. Ett Dijon som kommer resande rakt norrifrån de 20 milen till Lyon.Dags för det första mötet i Europa League. Lyonspelarna har lämnat Lyon och flugit till Holland och Alkmaar för att spela den första 16-delsmatchen på AZ Alkmaars arena, AFAS Stadion, en arena som har ca. 17.000 platser.Vi har två bortamatcher i februari. Den ena är den första EL-matchen mot AZ Alkmaar, men vi tar dom i rätt ordning och börjar med denna lördagens match som är mot Guingamp. Lyonspelarna ställer upp kl.17 på Stade Municipal du Roudourou.