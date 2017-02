2017-02-11 17:00

Guingamp - Lyon



Gör Memphis fler mål ikväll?

Inför: Guingamp – Lyon

Vi har två bortamatcher i februari. Den ena är den första EL-matchen mot AZ Alkmaar, men vi tar dom i rätt ordning och börjar med denna lördagens match som är mot Guingamp. Lyonspelarna ställer upp kl.17 på Stade Municipal du Roudourou.





Efter en konstig, men vunnen, match mot Nancy så ska vi nu se om vi kan göra om det eller om vi åker ner i sk..en igen.

Under matchen mot Nancy så levererade

Den sa ungefär: Gör vad du ska med din gamla klubb först innan du funderar på en ny!



Det ska ha varit riktat mot Lacazette som ju inte gjorde mål i derbyt. Det gjorde iofs ingen annan OL-spelare heller. Men Alex är ju vår superanfallare så han har enorma krav på sig. Han lät sig dessutom intervjuas före derbyt och vad han sa eller inte sa, vem vet? Men det sägs att han sa att ”nu till sommaren kan det vara dags att röra på sig”.

I min värld som amatörpsykolog så väljer då vissa fans att vara de som säger hej då först innan han gör det. Det gör minst ont, tror jag.



Efteråt så förnekar JMA att Alex sagt så och han är ilsk över journalisternas timing. Det han ska ha sagt, enlig JMA var: att om han en dag fick ett liknande erbjudande som Umtiti eller Benzema, om att gå till t.ex Barçelona eller Real Madrid och alla var glada för han skulle få den möjligheten, så skulle han kanske göra det.

Vem ska vi tro på?



Hur som helst så gick Lacazette av i min.75 och ryktet säger att han var psykiskt knäckt. Han har burit laget på sina axlar hela säsongen.Jag har faktiskt kollat alla betyg på alla sajter jag vet, hela säsongen (är medveten om min enögdhet) och han har aldrig blivit sågad utan fått bra betyg. Han är överallt på planen och jobbar häcken av sig, det som hänt är att han ändrat spelstil och hjälper till mer i defensiven.

Efter matchen så gick Alex ut på sociala media och sökte tröst och fansen överröste honom med kärlek och somliga, den lilla klicken som visslade när han gick ut, Bad Gones-anhängare var inte värda en sur sill!



Igår så gick Sonny Anderson, Lyonlegendar, ut och sa: Ibland kan man som fotbollsspelare gå ut och säga att man funderar på att lämna. Det gjorde jag också men jag stannade. Jag är lite besviken på fansen som går ut och kritiserar honom i stället för att tala om för honom att dom älskar honom. Nu har dom i stället givit honom en god anledning att lämna. Idag har laget problem, men Alex fortsätter att göra mål. Dom bör i stället visa honom sin kärlek. Han är utbildad vid klubben och älskar den djupt.



Så. Det var det. Jag hoppas att Alex har känt fansens kärlek och att han kommer på plan på spelhumör i matchen mot Guingamp.



Lyon

Kommer då från en välbehövlig vinst mot Nancy (4-0) och sitter fortfarande säker på 4:e platsen med 40 poäng.

Valbuena som gjorde det första målet mot Nancy fick gå av omedelbart efteråt och sägs nu bli borta 2-3 veckor. Memphis gjorde sitt första mål i Lyontröjan och den tröjan har nu hamnat på OL's museum.

Även Rafael blir borta ett tag till. Men Diakhaby är tillbaka. N'Koulou behöver nog vila efter CAN för han finns inte med i truppen.

Ghezzal och Tolisso som gick av med röda kort i derbyt fick på torsdagen sin dom av disciplinnämnden. 1 rött kort för Ghezzal och det är redan avtjänat mot Nancy.

2 röda kort + 1 villkorligt för Tolisso. Så han blir borta denna matchen också.

Något som hånas av Lyonfansen och som kritiseras av Lyons motståndare. T.ex så tyckte Guingamps tränare Kombouaré inte om beslutet.

I december slog Guingamp ut Lyon från CdL. I den matchen gjorde Ludovic Blas så här mot Tousart: #OL 2-2 @EAGuingamp

Carton rouge pour #Blas

(87e mn)#TeamOL #OLEAG pic.twitter.com/xw5wtlpfU1 — OL_Plus (@OL_Plus) 14 december 2016 Blas blev avstängd i 3 matcher. Det tycker Kombouaré var orättvist när man jämför med Tolissos tackling på Lemoine

Vad tycker ni?

Bruno Genesio var sjuk på fredagen så den obligatoriska presskonferensen leddes av Gérald Baticle.



Kallad trupp:

Gorgelin, Lopes - Diakhaby, Gaspar, Jallet, Mammana, Morel, Rybus, Yanga-Mbiwa - Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tousart - Cornet, Fekir, Ghezzal, Lacazette, Memphis.

Avstängd:

Tolisso.

Skadade:

Rafael, Valbuena



Trolig startelva:

Lopes – Jallet, Mapou, Mammana, Morel – Gonalons, Tousart – Ghezzal, Fékir, Memphis - Lacazette



Guingamp

Ligger på tabellens 9:e plats med 31 poäng. Man är lika starka borta som hemma och ungefär lika starka offensivt som defensivt.

Guingamp har tagit emot Lyon i ligan 10 ggr. Guingamp har vunnit 3 av de mötena och Lyon 6 ggr.



Före jul gick Guingamp riktigt bra, t.ex så vann man alla sina matcher i oktober och man låg som bäst i oktober, november och december på en 5:e plats i ligan. Efter juluppehållet har det gått sämre och man vann sin senaste ligamatch den 17 december mot

Man är utslagna i CdL men kvar i CdF.



Det enda som hänt i Guingamp under transferfönstret är att fd.Lyonspelaren Mathieu Bodmer (3 säsonger i OL) kom som fri från Nice i januarifönstret. Kan han sänka Lyon så gör han det.

I Guingamp spelar också Jimmy Briand, han är f.ö lagets kapten. Han hade nog en trevligare tid i Lyon än Bodmer för han har fortfarande de forna lagkamraternas (och fansens) tillgivenhet. Det syns.

I målet hittar vi en svensk, Karl-Johan Johnsson, som storspelade mot Lyon under det förra mötet.



Kallad trupp:

Kalle Johnsson, Théo Guivarch - Jonathan Martins Pereira, Jordan Ikoko, Baissama Sankoh, Christophe Kerbrat, Fernando Marçal - Mathieu Bodmer, Moustapha Diallo, Etienne Didot,



Trolig startelva:

Johnsson – Marçal, Sankoh, Kerbrat, Ikoko – Deaux, Diallo, Didot – Benezet/De Pauw, Briand, Salibur







Avspark 17.00. Visas idag på Viaplay.se och Unibet.

2017-02-11 13:28:00

