Inför Le Derby: St.Etienne - Lyon

Då är vi framme vid den första av sju matcher i februari och det är en bortamatch. Lyonspelarna åker de 5-6 milen till St.Etienne för match i ett av Frankrikes hetaste derby. "Kriget" inför denna matchen har pågått en tid redan och det är bara att hoppas att det inte går överstyr när Lyon äntrar planen på Stade Geoffroy-Guichard.

Allez les Gones,

AHOU!

I en artikel i L'Equipe på lördagen så kan man läsa om hur St.Etienne och Lyon var fiender redan för 200 år sedan. I St.Etienne jobbade man med hantverk och inom industrin. I Lyon var det ekonomi och finanser som gällde. När man sedan började spela fotboll så var det ju läge att genom banderoller, hatramsor och slagsmål förnedra varandra å det grövsta. Lyons supportrar i Bad Gones ger aldrig upp och L'Equipe berättar om hur man år 2000 under derbyt på Gerland, kunde läsa på en banderoll: Les Gones uppfann biograferna när era förfäder dog i gruvorna!Under det nyss avslutade transfer fönstret så tänkte man sig i St.Etienne, att låna in en spelare från Bologna. Men det fanns ett problem, Anthony Mounier började som 15-åring (2002) att spela för Lyon. 2009 lämnade han för Nice men hann han med 30-talet matcher för Lyon A-lag. Han hann naturligtvis med, i ungdomligt oförstånd enligt honom själv nu, att uttala sitt förakt för ASSE också.Det lär f.ö vara det första spelarna lär sig när dom anländer till Lyon. T.ex så var det det första Memphis sa i en av de första intervjuerna, att matcherna mot St.Etienne är de viktigaste! Dom måste vi vinna.Alla fans är dock väldigt långsinta så när Mounier nu presenterades för ASSE så protesterade fansen så högt och ihållande att Galtier inte vågade/ville ställa honom på plan vilket var tur. För lånet hävdes efter fyra dagar och Mounier kunde i stället lånas ut till Atalanta.I Lyon så ställde Anthony Lopes till med ett alldeles eget rabalder. Ni minns kanske att jag skrev att CdF fyllde 100 år i år? Det firades med att man på Cup-tröjorna tryckt upp alla vinnarna genom åren. Lopes hade då med en svart penna strukit över ASSE:s namn. Det togs inte emot särskilt väl och Lopes förklarade mycket oskyldigt att: Oj, tog ni illa upp? Det var inte meningen. Det är bara det att jag läst så mycket hemska saker....Jag önskar att han kunde bära hjälm och öronproppar på söndagskvällen!Fansen blir mer och mer förbannade och upprörda. Det syns mer och mer hashtaggar med GenesioDemission. JMA svarar varenda gång att fansen inte begriper något, att dom är korkade, att Lyon är ett av Frankrike s mest framgångsrika lag, med bl.a sju ligatitlar, att vi har den vackraste arenan och att Bruno Genesio är jätteduktig och är precis rätt tränare för laget.Varenda gång som vi fått lämna en turnering, CL och de inhemska cuperna, så har det ”varit en välsignelse” som kommer att hjälpa oss att gå långt i EL och till podiet i ligan.Fansen tror honom inte!På läktarna sitter fans av olika slag. Olympique-et-lyonnais hittade två som förutom att heja på Lyon är konsulter inom finansiell kommunikation och rapportering. De säger att alla hans utspel beror på aktiemarknaden!Det här är inte mitt bord kan jag säga men alla ska ha klart för sig att JMA gör vad han kan för att lugna aktieägarna. Det är också därför han syns så mycket ute i sociala media. För att dra på sig skottelden och försöka inbilla alla att läget är under kontroll.För min del så förstår jag inte detta, som det ser ut nu så tycker jag att bubblan måste spricka snart. Det går sämre nu än det gjorde under Fournier. Se här . Vi har en mer än 30 %-ig förluststatistik.Senast i morse så sa JMA i en tweet: Sluta trakassera OL! Vi är 4 i ligan med 17 matcher kvar att spela och i 16:delen i EL. Alltid där! Vi har fullt förtroende för Bruno!Om aktieägarna verkligen går på det så är dom lika korkade som en gång folket runt kejsaren i Kejsarens nya kläder!Jag bävar för vad detta ska föra med sig. För är inte felet Brunos så pekar ju JMA på spelarna. Hur många vill stanna och hur många vill sen komma?I min värld så balanserar han på slak lina!T.ex så sade Lacazette för någon dag sedan, att om det inte blir något CL-spel så vill han lämna. För mig är han en del av klubbens själ. Men jag förstår, att vill han ha en karriär så måste han göra något snart om OL inte lyckas bättre. Han tillhör ju inte ungdomarna längre!Som jag sade innan så hoppas jag att Lopes inte får en massa skit slängt på sig.Diakhaby sades vara ok inför denna matchen och det är han säkert, men han finns inte med i den kallade truppen. Eftersom Genesio kallat 19 spelare så är stalltipset att Rybus också kommer att få lämna och sätta sig på läktaren.Så det blir Mammana och så har vi Mapou tillbaka. Han berättade nu inför derbyt att en del spelare fått nya skor. Gröna....Men eftersom grönt är ett skällsord för en Gone och för att Lacombe hade ”blängt snett” på skorna så säger han att dom inte kommer att användas under denna matchen. Själv ska han ha ett par neongula eller ett par gamla blå.Han säger också att spelarna vill ge JMA en present i form av en vinst. Jo, det blir ju en present för mer än JMA.Memphis håller på att växa in i gänget. Det första han gjorde när han kom till Lyon var att begära en fransklärare. Något som Lyon hjälpt alla sina spelare med sedan Edmilsons tid (2000) eftersom Edmilson hotade med att inte återvända till Lyon om man inte hjälpte honom. Sedan frågade han om maten var god. På planen är det Mapou som hjälper honom. Han är den omhändertagande typen, särskilt mot de yngre och säger nu att han är Translator (ett stort ord enligt Mapou).Det första ord han lärde Memphis var frérot (bror).Alex säger att antingen så vinner vi och allt kommer att bli bra. Eller så förlorar vi och då har vi en liten kris. Bägge lagen har en hel del att förlora. Vi vill alla nå pallen. Det jag ”hör” när jag läser intervjuerna med Alex säger mig att han är en av dem som börjar få nog.Och kris har vi redan!Fékir är en annan. Han påpekar att han är en striker men om Genesio tvunget vill spela honom på kanten så gör han det men det är inte den positionen han föredrar....Kommer från en 2-1 förlust borta mot Marseille . En match som gick till förlängning. Som tur är så har spelarna fått vila fem dagar. Marseille fick spela redan på fredagen och åkte på förlust mot Metz.Vi ligger som sagt 4 och kommer att stanna där iaf nån vecka till men avståndet till topp 3-lagen växer.771 Lyonsupportrar tillåts i år (till skillnad från förra året) att resa till St.Etienne. I bussar som OL betalar och organiserar och som eskorteras av säkerhetsstyrkor. Ingen får köra själv eller parkera inom ett visst område. De som bryter mot bestämmelserna straffas med 6 månaders fängelse och 30.000 € i böter.Lopes, Gorgelin - Rafael, Jallet, Mammana, Morel, Rybus, Yanga-Mbiwa - Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Memphis, Valbuena, Ghezzal, LacazetteN'KoulouLopes - Rafael, Mammana, Yanga-Mbiwa, Morel - Gonalons, Tolisso - Valbuena, Fekir, Memphis - LacazetteHar tagit emot OL 50 ggr och då vunnit 25 ggr medan OL har vunnit 13 ggr. Senaste gången Lyon vann i St.Etienne var i november 2013.Man har inte förlorat en ligamatch sedan den 17 december. Däremot så åkte man, precis som Lyon, ur CdF i Round of 16 då man förlorade med 3-0 mot Auxerre.ASSE ligger på tabellens femte plats med 33 poäng, 4 poäng bakom Lyon. Ungefär lika starka hemma som borta och starkare defensivt (!) än offensivt.ASSE kommer till start utan Ruffier som skadade sig i december i deras match mot Nancy.Maisonnial, Moulin - Theophile Catherine, Polomat, Lacroix, Pogba, Perrin, Malcuit, Pierre Gabriel - Pajot, Saivet, Veretout, Selnaes, Lemoine - Roux, Hamouma, Monnet Paquet, Soderlund, JorginhoBeric, Tannane och M'BengueMoulin - Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin, Pogba, Pierre-Gabriel - Pajot, Veretout - Hamouma, Söderlund, Monnet-Paquet Domaren heter denna gången Tony Chapron! Detta är hans sjätte derby varav det tredje på Geoffroy-Guichard, och varje gång han dömt så har Lyon vunnit. Hittills. F.ö så har han dömt 10 matcher i ligan denna säsongen och delat ut 34 gula och 3 röda kort.Lyon har en ny anfallare på väg upp från akademin. Jag har nämnt honom tidigare. Amine Gouiri spelade i Lyons Youth League-team i höstas. Han är född den 16 februari 2000 och han spelar redan i Lyons U19-lag och i CFA. Häromdagen var han uppkallad i det franska U17-landslag som skulle spela en träningslandskamp mot Belgien s dito. Matchen slutade 5-1 till Frankrike och den lockade scouter från alla de största klubbarna i Europa. Gouiri gjorde alla Frankrikes 5 mål. Enligt de som har koll på honom så är han kraftfull och mycket teknisk. Han är mycket bekväm framför mål, men han har också en stor förmåga att spela andra. Dessutom så har han redan fysiken då han är 1.83 lång och väger 80 kg. Här kan ni kolla målen.. Matchen visas på Viasat Sport, Viaplay.se, Unibet