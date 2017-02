2017-02-19 17:00

Lyon - Dijon



Inför: Lyon – Dijon

Nu har vi tre matcher kvar att spela i februari. Samtliga är hemmamatcher. Först ut är matchen mot Dijon. Ett Dijon som kommer resande rakt norrifrån de 20 milen till Lyon.





Men nu får han vila en vecka. Han är avstängd i matchen mot Dijon pga sitt tilltag att ”måla över” St.Etiennes namn på matchtröjan i CdF.

Entré Gorgelin!



Valbuena är tillbaka i träning, spelar kanske nästa vecka.

Rafael är tillbaka i truppen till denna matchen.

Mittfältaren





Men icke desto mindre så var det ”några ruttna äpplen i den här äppeltunnan” som visslade åt Lacazette. Men nu har han gett svar på tal och det ska bli intressant att se om det kommer några bättre banderoller i denna matchen.

Efter matchen mot AZ valdes han till MOTM.



En annan yngling som imponerade stort var



När Genesio fick frågan om sina taktiska val inför denna matchen så sa han:

Jag har fått nog av de här frågorna. Jag har ingen taktik och inget spelsystem....det är vad alla tror. Jag är trött på alla frågor och på att behöva förklara och motivera mig. Jag gör mina val och fattar mina beslut. Det finns inga problem i truppen mer än att vi är berörda av resultaten eftersom vi vill vara på pallen och glädja publiken!



Lyon

Har tagit emot Dijon en gång tidigare i

Lyons senaste fyra hemmamatcher har slutat med tre vinster och en förlust.



Kallad trupp:

Gorgelin, Mocio - Diakhaby, Jallet, Mammana, Morel, Rafael, Rybus, Yanga-Mbiwa - Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Ghezzal, Lacazette, Memphis

(19 spelare. En av dem kommer att få sätta sig på läktaren om inte någon skadar sig innan matchen).

Avstängd:

Lopes

Skadad:

Valbuena

Tränarens val:

N'Koulou



Trolig startelva:

Gorgelin - Jallet, Mammana, Diakhaby, Morel - Gonalons,Tousart - Fekir, Tolisso, Memphis - Lacazette



Dijon

Ligger på tabellens 13:e plats med 27 poäng. Starkare hemma än borta och betydligt bättre offensivt än defensivt. 34 gjorda mål, där ”firma” Diony och Tavares gjort vars sju, och 37 mål har målvakten Baptiste Reynet släppt in.

I Dijon känner iaf jag igen fd. franske landslagsmannen Marvin Martin samt fd. Lyon och



Kallad trupp:

Leroy, Reynet – Abdelhamid, Chafik, Haddadi, Lang, Lotiès, Varrault – Amalfitano, Balmont, Belmonte, Kwon, Marié, Martin – Bahamboula, Bela, Diony, Tavares

Skador:

Abeid, Lees-Melou, Sammaritano

Avstängd:

Rüfli

Tränarens val:

Allain, Bouka Moutou, Rivière, Rosier, Sarrabayrouse



Trolig startelva:

Reynet – Loties, Varrault, Lang – Abdelhamid, Chafik, Belmonte, Balmont, Amalfitano – Diony, Tavares







Övrigt:

Myziane Maolida som skrev på sitt första proffskontrakt med OL 2016 har nu förlängt det med 2 år fram till 2021.



För övrigt så pratas det lite lagom tyst om att Lyon och Juventus nu är överens om en transfer av Tolisso i juni. € 40 mille är summan som nämns.



Avspark 17.00. Vi streamar.

Allez les Gones, AHOU!



Källor: olweb.fr, ligue1.com, olympique-et-lyonnais.com Den första Europa League -matchen gick ju bra för Lyon . Med en återgång till 4-4-2-uppställningen med diamant för första gången denna säsongen, så fixade vi en vinst med 1-4. Anthony Lopes gjorde en stormatch och hans kropp måste just nu vara både öm och lysa i regnbågens färger. Baksida lår först och han var nära ett byte men ville tvunget stanna kvar. Sedan hade han en närkontakt med en av målstolparna, den kan inte ha gjort gott.Men nu får han vila en vecka. Han är avstängd i matchen mot Dijon pga sitt tilltag att ”måla över” St.Etiennes namn på matchtröjan i CdF.Entré Gorgelin!Valbuena är tillbaka i träning, spelar kanske nästa vecka.Rafael är tillbaka i truppen till denna matchen.Mittfältaren Houssem Aouar (18 år) kom in mot AZ och fick spela ca 10 minuter och imponerade stort. Nu vill alla se mer av honom men man får lugna sig. Denna helgen spelar han 16-delsfinal med OL i Gambardella Cup (U19-turnering) där dom möter Metz. Alexandre Lacazette svarade på visslingarna i matchen mot Nancy genom att låta fötterna tala i matchen mot AZ. Nu gjorde han mål nr.24 och 25 på 28 matcher denna säsongen. Bad Gones gick också ut med en kommuniké i veckan där man förklarade att man inte riktat sig (med sina banderoller) specifikt mot Alex utan mot kollektivet. T.ex så har ju Fékir uttalat en önskan/dröm om att en gång få spela i RM eller Barcelona.Men icke desto mindre så var det ”några ruttna äpplen i den här äppeltunnan” som visslade åt Lacazette. Men nu har han gett svar på tal och det ska bli intressant att se om det kommer några bättre banderoller i denna matchen.Efter matchen mot AZ valdes han till MOTM.En annan yngling som imponerade stort var Lucas Tousart . 19-åringen fick nu äran att göra sitt första proffsmål för OL samt 1 assist (Alex andra mål). Det börjar låta som när man en gång pratade om Gueida Fofana. Att OL inte klarar sig nu utan Tousart. Jag funderar på om Tousart kommer att ta över tröja nr.6?När Genesio fick frågan om sina taktiska val inför denna matchen så sa han:Jag har fått nog av de här frågorna. Jag har ingen taktik och inget spelsystem....det är vad alla tror. Jag är trött på alla frågor och på att behöva förklara och motivera mig. Jag gör mina val och fattar mina beslut. Det finns inga problem i truppen mer än att vi är berörda av resultaten eftersom vi vill vara på pallen och glädja publiken!Har tagit emot Dijon en gång tidigare i Ligue 1 (2012) och två gånger när de bägge lagen spelade i Ligue 2 (1987-89). Lyon har vunnit alla tre. Däremot så vann Dijon i sin hemmamatch i höstas med 4-2. Den spelades en lördag kl.17!! Få se om det blir annorlunda med kl.17 en söndag?Lyons senaste fyra hemmamatcher har slutat med tre vinster och en förlust.Gorgelin, Mocio - Diakhaby, Jallet, Mammana, Morel, Rafael, Rybus, Yanga-Mbiwa - Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Ghezzal, Lacazette, Memphis(19 spelare. En av dem kommer att få sätta sig på läktaren om inte någon skadar sig innan matchen).LopesValbuenaN'KoulouGorgelin - Jallet, Mammana, Diakhaby, Morel - Gonalons,Tousart - Fekir, Tolisso, Memphis - LacazetteLigger på tabellens 13:e plats med 27 poäng. Starkare hemma än borta och betydligt bättre offensivt än defensivt. 34 gjorda mål, där ”firma” Diony och Tavares gjort vars sju, och 37 mål har målvakten Baptiste Reynet släppt in.I Dijon känner iaf jag igen fd. franske landslagsmannen Marvin Martin samt fd. Lyon och Lille spelaren Florent Balmont, spelaren som gett Jordan Ferri hans smeknamn ”Le petit Balmont”.Leroy, Reynet – Abdelhamid, Chafik, Haddadi, Lang, Lotiès, Varrault – Amalfitano, Balmont, Belmonte, Kwon, Marié, Martin – Bahamboula, Bela, Diony, TavaresAbeid, Lees-Melou, SammaritanoRüfliAllain, Bouka Moutou, Rivière, Rosier, SarrabayrouseReynet – Loties, Varrault, Lang – Abdelhamid, Chafik, Belmonte, Balmont, Amalfitano – Diony, Tavares Domaren heter Benoît Millot. Han har dömt 15 matcher i Ligue 1 denna säsongen och delat ut 62 gula och 4 röda kort. Han har dömt Lyon i tre matcher (Caen, Toulouse och Rennes) denna säsongen. Samtliga vinstmatcher för OL.Myziane Maolida som skrev på sitt första proffskontrakt med OL 2016 har nu förlängt det med 2 år fram till 2021. Han spelar som högerytter samt som CF. Han har gjort 6 mål på 11 matcher med CFA. Med det franska U19-landslaget så har han gjort 3 mål på 13 matcher. Ghezzals ersättare nästa säsong?För övrigt så pratas det lite lagom tyst om att Lyon och Juventus nu är överens om en transfer av Tolisso i juni. € 40 mille är summan som nämns.. Vi streamar.olweb.fr, ligue1.com, olympique-et-lyonnais.com

0 KOMMENTARER 9 VISNINGAR 0 KOMMENTARER9 VISNINGAR BIRGITTA MALMBORG

2017-02-19 04:22:57

ANNONS:

Fler artiklar om Lyon

Lyon

2017-02-19 04:25:41

Lyon

2017-02-16 00:02:40

Lyon

2017-02-11 13:28:00

Lyon

2017-02-08 16:50:00

Lyon

2017-02-05 11:47:44

Lyon

2017-01-31 09:50:15

Lyon

2017-01-30 23:23:00

Lyon

2017-01-28 10:22:37

Lyon

2017-01-26 20:23:40

Lyon

2017-01-22 10:48:22

ANNONS:

Nu har vi tre matcher kvar att spela i februari. Samtliga är hemmamatcher. Först ut är matchen mot Dijon. Ett Dijon som kommer resande rakt norrifrån de 20 milen till Lyon.Dags för det första mötet i Europa League. Lyonspelarna har lämnat Lyon och flugit till Holland och Alkmaar för att spela den första 16-delsmatchen på AZ Alkmaars arena, AFAS Stadion, en arena som har ca. 17.000 platser.Vi har två bortamatcher i februari. Den ena är den första EL-matchen mot AZ Alkmaar, men vi tar dom i rätt ordning och börjar med denna lördagens match som är mot Guingamp. Lyonspelarna ställer upp kl.17 på Stade Municipal du Roudourou.Så är det dags för hemmamatch, den första av fyra nu i februari. Lyons matcher är så dåliga nu att det ryktas om endast 20.000 åskådare. Det viskas även om någon form av protester. Men det återstår att se.Då är vi framme vid den första av sju matcher i februari och det är en bortamatch. Lyonspelarna åker de 5-6 milen till St.Etienne för match i ett av Frankrikes hetaste derby. "Kriget" inför denna matchen har pågått en tid redan och det är bara att hoppas att det inte går överstyr när Lyon äntrar planen på Stade Geoffroy-Guichard.Så är det dags för januaris sista match. Den börjar ca 3 timmar innan transferfönstret stänger för denna gången. I februari så ska vi hinna med sju matcher på 28 dagar. Men vi ska först åka till Marseille för ett andra L'Olympico på 9 dagar. Denna gången sker det i Franska Cupen.Efter 12-slaget på Nyårsafton så öppnar vinterfönstret. Det stänger sedan igen vid midnatt den 31 januari. Det som hörts hittills är att Lyon ska värva en vänsterback och en anfallare som kan komplettera och täcka upp för Lacazette.För lite knappt två och en halv månad sen var Lyon i Lille och vann med 0-1. Nu på lördagen så kommer Lille till Lyon för revansch. Sedan på tisdag ska Lyonspelarna åka till Marseille för Round of 32 i Franska Cupen. Men idag så börjar vi med matchen mot Lille!Ni som läser mina artiklar här på Lyonsidan vet redan att Lyons läkare, Emmanuel Orhant, slutat i Lyon för att börja jobba för det Franska Fotbollsförbundet. Nu kommer en ny läkare in i hans ställe. Vi hälsar Christophe Baudot välkommen.Inom loppet av tio dagar möter vi Olympique Marseille två gånger. En gång i ligan och en gång i Round of 32 i den Franska Cupen. Vi börjar med ligamatchen som är den sena söndagsmatchen, och som spelas hemma på Parc OL.