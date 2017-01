2017-01-28 17:00

Lyon - Lille



Ser vi Memphis från start idag?

Inför: Lyon - Lille

För lite knappt två och en halv månad sen var Lyon i Lille och vann med 0-1. Nu på lördagen så kommer Lille till Lyon för revansch. Sedan på tisdag ska Lyonspelarna åka till Marseille för Round of 32 i Franska Cupen. Men idag så börjar vi med matchen mot Lille!





Jag tänkte inte orda så mycket mer om det men hade alla matcher sett sådana ut så hade vi vunnit ligan lätt. Något som Genesio faktiskt sa i veckan att han fortfarande hade hopp om. Ja, vi får väl se, det är sjutton matcher kvar, vi har 37 poäng och 51 poäng kvar att spela om. Förra säsongen låg vi efter 21 spelade matcher (kom ihåg att vi endast har spelat 20 matcher) på en nionde plats med 29 poäng. Vi slutade ändå 2:a och hämtade in 36 poäng. Allt kan hända och hoppet lever!

Vi har kvar att möta både Monaco,



Läget i laget

Lopes sa för några dagar sedan att han älskade Lyon och att han gärna gör en Buffon och stannar karriären ut. Kärleken är ömsesidig, Antho!

Rafael är även han älskad och förväntas starta mot

Mapou som drog på sig sitt tredje gula kort mot OM kommer att vara avstängd mot Marseille i den Franska Cup-matchen. Spelar alltså mot Lille och sen i derbyt.

Mammana vill vi se mer av och det kommer vi att få. Diakhaby går fortfarande på kryckor, så då blir det Mammana. Genesio sa i intervjun inför denna matchen att Mammana kommer att bli en mycket stor försvarare. Han har mycket att lära men är en mycket teknisk spelare som läser spelet mycket bra.

Ingen vänsterback syns till!? Genesio lär ha sagt nej till Evra med motiveringen att han inte kunde "ha tre vänsterbackar". Skumt, vad jag vet så har vi ingen!

JMA själv sa att Evra är en mycket bra vb och en mycket trevlig kille men Lyon tänker sig en ung spelare för att bygga upp framtidens lag och inte någon ”pensionär”.

Jag kan inte bestämma mig för om han menar det eller om det är ett ”surt sa räven”. Hur som helst så läste jag att Lyons inblandning i affären gjorde Evra dyrare för Marseille och det kan ju också ha varit ett mål....

Morel som återigen lär starta mot Lille är bättre som mb och Rybus är vänsterytter. Men, men Morel gjorde det faktisk riktigt bra mot Marseille så låt oss hoppas att han fortsätter så.



Om mittfältet ”intet nytt” och antalet anfallare ser riktigt bra ut med bl.a Ghezzal tillbaka. Somliga källor tippar att han startar ikväll men jag tvivlar. Han har inte spelat särskilt mycket i CAN!?

Enligt Genesio så är Memphis i så bra form att han skulle kunna starta mot Lille. Återstår att se. Själv så säger Memphis att alla varit trevliga mot honom och att han jobbat bra på träningarna ihop med Lacazette som enligt honom är intelligent och läser spelet bra. Han har lärt sig att



Fékir och Lacazette är untouchables. Fékir är fortfarande inte nöjd med sitt spel men säger att det kommer. Han behöver spela.

Lacazette blir den endast andre spelaren att göra minst 20 mål i alla tävlingar under 4 säsonger i rad i Lyontröjan efter Bernard Lacombe. Två mål till så är han där!



Lyon

Har tagit emot Lille 42 ggr i ligan. Av dessa så har Lyon vunnit 25 ggr och förlorat 6 ggr. Senaste gången Lille vann i Lyon var i oktober 2013.

Lyon har inte förlorat (i ligan) hemma på Parc OL sedan den 27 november då PSG vann med 1-2.

Detta är första gången som Lille besöker Parc OL och inget lag i



Kallad trupp:

Gorgelin, Lopes - Jallet, Mammana, Morel, Rafael, Mapou - Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Ghezzal, Lacazette, Memphis, Valbuena

Skador:

Diakhaby, Rybus

CAN :

Nkoulou



Trolig startelva:

Lopes – Rafael, Yanga-Mbiwa, Mammana, Morel – Gonalons, Tolisso – Valbuena/Ghezzal, Fekir, Memphis/Valbuena – Lacazette



Lille

Ligger på en 14:e plats i ligatabellen med 23 poäng. Man kommer närmast från två oavgjorda matcher, en hemma mot ASSE (1-1) och en borta mot Dijon (0-0). Lille är obetydligt starkare hemma än borta och är starkare defensivt än offensivt.

Enyeama har släppt i 26 mål medan laget har gjort 19 mål. Det är endast två mål mer än vad Lacazette själv har gjort och Lille's skyttekung heter De Preville (4 mål).



Lille har precis som Lyon inte varit jätteaktiva i transferfönstret. Det enda som hänt är att 33-årige backen Renato Civelli, efter 10 år i franska ligan, åkt hem till Argentina och mittfältaren Obbadi gått till Nice.



Michel Seydoux genomförde i onsdags (25/1) överförandet av Lille till nye presidenten, amerikanen Gérard Lopez. Han har som mål att stärka akademin och scoutingen, att bygga framtiden på utbildning och ta laget till Europaspel varje år.



Lilles tränare Patrick Collot har ett förflutet i Lyon då han var assisterande tränare till Claude Puel under åren 2008-2011.

F.ö så har Lille endast vunnit en bortamatch denna säsongen (Bordeaux i dec.).



Kallad trupp:

Enyeama, Maignan – Corchia, Béria, Palmieri, Basa, Soumaoro, Sunzu, Arcus, Vanbaleghem, Y.Koné – Sankharé, Amadou, Bissouma, Bauthéac – Eder, Benzia, De Préville, Terrier

Skadade:

Rony Lopes, Mavuba, Tallo, Mendes

CAN:

Sliti



Trolig startelva:

Enyaema – Corchia, Soumaoro, Basa, Béria – Bissouma, Amadou, Sankharé, Palmieri – Benzia, De Préville





Jag vet inte hur mycket ni håller reda på de franska domarna, jag har en känsla av att man håller mer reda på dem i



Avspark lördag kl.17.00. Vi streamar.

Allez les Gones, AHOU! Lyontröjan är på idag!



2017-01-28 10:22:37

