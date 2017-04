Inför: Lyon – Lorient

Lyon ska spela åtta matcher i april varav tre hemmamatcher. Detta är den första av de tre. Lyon tar emot Lorient på Parc OL.



Allez Les Gones,

AHOU!

Så lyckades Lyon äntligen vinna en bortamatch igen. Matchen mot Metz som vi väntat på sen december slutade 0-3. Vi har spelat 23 bortamatcher (av sammanlagt 45 spelade) i alla turneringar denna säsongen. Lyon har förlorat elva av dem och vunnit åtta. De 11 poängen vi missat där genom att inte lyckas spela oavgjort hade varit attans bra att ha nu.Senaste gången som Lyon vann en bortamatch i ligan var den 18 december men nu har det alltså hänt igen.Det var ingen lysande match, tvärtom! Lyon spelade inte bra förrän under den senare delen av andra halvlek.Det var en märklig känsla att se/höra matchen som ju spelades inför tomma läktare. Som någon sa: Det är som att se en match som spelas på någons bakgård.Nu kunde man höra hur mycket alla pratade och ropade på varandra. Man kunde även höra annat...Lacazette var tillbaka och gjorde återigen en bra match och mål i 59:e minuten. Han blev utbytt i 85:e och fällde en kommentar till Genesio när han gick av som nu alla funderar på vad den betydde:"A right-back doing that? I've been making an effort for 80 minutes like a ... and he's playing on his own."Varpå Genesio svarade: "Come on Alex, stop ... So?"Att Alex inte var nöjd står dock helt klart. Highlights och Alex uttåg här . Allt jag hör är ”tout seul” = alldeles ensam.Det är f.ö inte första gången denna säsongen som Lacazette säger åt Genesio att spelet inte fungerar.Fékir spelade hela matchen på sin favoritposition bakom Alex och bidrog bl.a med en assist på Tolissos mål.Han som kritiserats från mer än ett håll före matchen bemötte Lacombes uttalande (jag utgår nu från att ni läste införn mot Metz) så här:Han får säga vad han vill, jag bryr mig inte!Nu går vi till Lorient.Har tagit emot Lorient tolv gånger. Lyon har vunnit åtta av de mötena och Lorient ett. Lyon har nu vunnit sju av sina åtta senaste hemmamatcher. Dom har också gjort 28 mål i de sju matcherna.Genesio sa i sin intervju inför denna matchen, att det blir inte samma startelva som han planerar att ställa upp mot Besiktas på torsdag.Det här blir Lacazettes 200:de match i ligan (om han får speltid) och nr.268 om man räknar alla tävlingarna. På de 199 matcherna han nu spelat i ligan så har han gjort 96 mål!Om man räknar på de 268 matcherna så är summan 122 mål. Nu siktar Alex på att ta över 3:e platsen över alla tiders bäste målgörare i OL. Innehavaren av den just nu är Serge Chiesa (OL 1969-83) med 134 mål.Denna säsongen har det blivit 30 mål för Alex om man räknar in alla tävlingarna (24 i ligan). Säsongen 2014-15 så var motsvarande siffror 31/27. Då Lyon har mellan 9-12 matcher kvar att spela beroende på hur det går i EL så ser detta ut att bli hans bästa säsong!Vi har nu lyckats lägga sju poäng mellan oss och Marseille (+6) och vi har åtta poäng ner till Bordeaux (+4). Vi har också en målskillnad på +29.Nice och deras Favre fortsätter tyvärr att göra det lysande. Igår vann Nice borta mot Lille med 1-2.Gorgelin, Lopes - Diakhaby, Jallet, Mammana, Rafael, Rybus, Yanga-Mbiwa - Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Ghezzal, Lacazette, Memphis, Valbuena.Morel (vilas), NkoulouLopes - Jallet, Mammana, Diakhaby, Rafael/ Rybus - Gonalons, Tolisso, Ferri - Ghezzal, Fekir, DepayLigger på 19:e plats i tabellen med 28 poäng. Kommer väl då att slåss hårt för 3 poäng antar jag. Lorient är ungefär lika starka borta som hemma. Man är starkare offensivt än defensivt där man just nu ligger sist i den defensiva tabellen.Detta är Lorients första besök på Parc OL och ni vet nu hur det är, Lille är fortfarande det enda franska lag som vunnit vid sitt första besök på Parc OL.Efter sex förluster på raken så har man nu vunnit sina två senaste matcher, båda mot bottenlag. Först en vinst på bortaplan då man slog Nancy med 2-3. Sedan en 1-0 vinst hemma mot Caen.I Lorient hittar vi numera förre OL-spelaren Arnold Mvuemba. Men det är Moukandjo vi ska se upp mest med, 10 mål på 21 matcher har han mäktat med.Lecomte, Delecroix – Le Goff, Moreira, Koffi, Lautoa, Ciani, Peybernes, Touré – Wakaso, Cafu, Mvuemba, Cabot, Marveaux – Waris, Moukandjo, Jeannot, AliadièrePhilippoteaux (för olaga spel), BellugouLecomte - Moreira, Peybernes, Ciani, Le Goff - Marveaux, Mvuemba, Lautoa, Moukandjo - Waris, Aliadière Domaren heter Nicolas Rainville. Han har dömt sju matcher i Ligue 1 denna säsongen och delat ut 20 gula och 4 röda kort. Det är första gången han dömer Lyon denna säsongen men han dömde Rennes-Lorient (1-0) i omg. 27.. Vi streamar.