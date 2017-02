Inför: Lyon – Metz

Knappt tre dygn efter den överlägsna EL-vinsten mot AZ så är det dags igen för hemmamatch på Parc OL. Denna gången är det ligamatch och Lyon tar emot Metz i en mycket viktig match.

Den här matchen är enormt viktig, inte minst pga att vi ännu inte spelat klart det första mötet (3/12) som ju blev uppskjutet pga att publiken kastade ”bomber” på Antho Lopes och Lyon s dåvarande läkare Orphant.Metz president har överklagat poängavdraget (2) och man väntar fortfarande på ett beslut som man, efter att det skjutits upp en första gång, sa skulle komma den 2 mars. Nu säger man att det återigen skjutits upp, denna gången till den 26 mars.Hur som helst så känns det som att vi behöver tala om vart ”skåpet ska stå” innan nästa möte som vi också behöver vinna!Jag har ännu inte gett upp hoppet om en pallplats. Speciellt som Nice blivit av med förre OL-spelaren Alassane Plea som pga skada blir borta säsongen ut samt har problem med strulpellen Balotelli som i förra matchen drog på sig sitt tredje röda kort för säsongen. Tillsammans har de stått för sgs hälften av Nice's mål. Lagkamrater till Balotelli har också uttalat tvivel om han verkligen vill spela med dem i Nice? Så även om tränaren Favre låter honom spela så vet ju ingen vad eller när han ställer till med något igen!?Återigen så har Genesio plockat ut 19 spelare vilket betyder att en av dem lär få sätta sig på läktaren före matchstart.Morel skadade sig under uppvärmningen mot AZ och blir borta ett tag. Le Progrès säger att även N'Koulou och Aouar dras med skadekänning. vilket kanske kan lugna alla fans som skriker efter sin favorit Housem Aouar?Både Rybus och Gaspar finns med i den kallade truppen. Någon av dem som får gå av?Gonalons finns inte med! Jag blev faktiskt trots allt lite förvånad när det visade sig att jag hade rätt i att anledningen är att det finns problem med att Gonalons nyligen blev pappa igen. Hans agent bekräftar idag detta. Hans nyfödde son sägs ha haft hälsoproblem men Le Progrés antyder att det ser ut att vara på bättringsvägen. Inte undra på att Gonalons underpresterat! Men vi litar på att Tousart fixar det.Valbuena är tillbaka efter sin skada och Depay får passa på att spela i ligaspelet när han nu är cuptied.I ligan så ligger Lyon kvar på sin fjärdeplats med 43 poäng och kommer att stanna där åtminstone till nästa fredag då Lyon ska spela borta mot Bordeaux . Två lag ( ASSE , OM ) ligger när denna artikeln postas, fyra poäng bakom Lyon medan Bordeaux på lördagskvällen smög sig upp och lade sig 1 poäng bakom.Lyon har nu vunnit de tre senaste matcherna, som samtliga varit hemmamatcher, och gjort sammanlagt 15 mål. De har samtidigt endast släppt in 4 mål.Lyon kommer närmast från en målfest mot AZ Alkmaar. Totalt slutade de två EL-matcherna 11-2 till Lyon.Lyons 11 mål gjordes av 8 olika spelare.Min vän statistikern nämner att 9 spelare fostrade i Lyons akademi har spelat i Europaspelet denna säsongen.Lacazette, Fekir, Tolisso, Aouar, Diakhaby, Ferri, Benzema, Plea och Martial.Alltså 6 av dem spelar fortfarande i Lyon och 5 av dem är bland de 8 målskyttarna som jag nyss nämnde. Lägg till Cornet, Darder och Tousart.Lyon har tagit emot Metz vid 40 tillfällen och vunnit 26 av dem medan Metz har vunnit fem gånger.Som väl alla nu vet så lottades Lyon mot AS Roma i åttondelen av EL. Men vinu ta denna matchen först!!Lopes, Gorgelin – Rafael, Diakhaby, Gaspar, Jallet, Mammana, Rybus, Yanga-Mbiwa – Darder, Ferri, Tolisso, Tousart – Cornet, Fekir, Depay, Valbuena, Ghezzal, LacazetteLopes – Jallet, Mammana, Diakhaby, Rybus – Tousart, Tolisso(c), Ghezzal, Fekir, Depay – LacazetteDetta är första gången som Metz spelar på Parc OL och det är endast ett franskt lag (Lille) som vunnit på Parc OL vid sitt första ”besök”.Vi hittar dem på ligatabellens 17:de plats med 28 poäng och endast 1 poäng ner till nerflyttningsplats. Så det är ett lag som slåss för sin ”överlevnad”!Metz fyra senaste bortamatcher har slutat i tre förluster och en oavgjord match och man har inte vunnit någon av de sex senaste bortamatcherna.Metz är uteslagna från cuperna och spelar endast ligamatcherna.Målvakten Didillon släpper i snitt in nästan 2 mål/match.Idag kommer man till spel med ett kraftigt reducerat lag. Man saknar Jouffre Sarr, Assou-Ekotto, Cohade, Hein, Jouffre och Diabate. Samt avstängde Rivierez. Samtliga med mycket speltid för Metz samt mest offensiva spelare. Faktum är att 10 av spelarna i truppen kan spela back. Så idag ”parkerar man bussen”? Ett spel som Lyon brukar ha svårt för.Didillon, Oberhauser – Milan, Falette, Bisevac, Signorino, Balliu, Udol – Mandjeck, Maziz, Philipps, Lejeune, Nguette, F.Diagne, Mollet, Doukouré – Erding, VionDidillon – Balliu, Bisevac, Falette, Signorino, Diagne, Doukouré, Mandjeck – Vion, Nguette, Erding Domaren heter François Letexier. Han har dömt 15 matcher i Ligue 1 denna säsongen och delat ut 47 gula och 4 röda kort. Detta är andra gången som Letexier dömer Lyon denna säsongen. Förra gången var i 5-0-matchen mot Montpellier i CdF i januari.Det blir fjärde gången han dömer Metz. Tidigare har han dömt dem i deras förlustmatcher mot Paris, Nice och Caen.Så har Lyon återigen tecknat proffskontrakt med en av akademins ungdomar. Det gäller 19-årige Elisha Owusu. 175 cm lång, högerfotad och defensiv mittfältare i första hand, central mittfältare i andra. Enligt mina källor så påminner han om Yaya Touré i spelstilen. Kontraktet sträcker sig fram till 2020.. Visas på Viaplay.se och UNIBET.