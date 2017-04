Inför: Lyon – Monaco

Nu har Lyon sju matcher kvar att spela denna säsongen. Om vi inte går till finalen i Europa League, för då bli det åtta! Fyra hemmamatcher och tre bortamatcher och vi har bl.a två av topp 3-lagen kvar att möta, plus tre av mittenlagen. Men vi börjar denna helgen med att ta emot Monaco på Parc OL.

Allez Les Gones,

AHOU!

Det är nu bl.a två franska lag som är vidare i Europaspelen. I semifinalerna så lottades Monaco i fredags mot Juventus i Champions League medan Lyon lottades mot Ajax i Europa League . Mycket bra för fransk fotboll med två lag som gått så långt i Europaspelen!Lyon har nu möjligheten, även om det blir mycket tufft, att kvalificera sig för både Europa League (genom en fjärdeplats i ligan) och Champions League (genom vinst av EL). Monaco vill ju naturligtvis ha förstaplatsen så denna matchen är lika viktig för bägge lagen.Störigt för bägge lagen är ju att de bägge har resultat som ännu inte är kända pga uppskjutna och avbrutna matcher.Har tagit emot Monaco 50 ggr i ligan. Av dessa så har Lyon vunnit 23 gånger och Monaco 13. Senaste gången som Monaco vann i Lyon, var i mars 2014. Lyon vann bortamatchen i Monaco i höstas med 1-3. Och vem minns inte när Lyon vann med 6-1 i den näst sista matchen förra säsongen och därmed gav Lyon ligans andraplats? Men det var innan Jardim (som kom till Monaco 2014) fick fart på Falcao och innan 18-årige Mbappé rockade loss på allvar. Bäva månde Lyons backlinje!I torsdagens möte i EL mot Besiktas så gick Lacazette på egen begäran av i min.91. Han kände smärta i bägge benen men höger är värst med en hamstringskada. Just nu vet vi inte hur länge han blir borta.Tousart (kapten) som egentligen ska spela U20 VM i Syd-Korea mellan den 5 maj till den 11 juni är i ett dilemma. Ska han åka iväg? Som läget är just nu så stannar han hellre och spelar Europa League med Lyon, säger han. Jag har inte sett om hans lagkamrat i Frankrike , i denna matchen hans motståndare i Monaco, Mbappé, har samma betänkligheter?På lördagen kom besked om att även Fékir. som nu skulle kliva fram när Alex är skadad, själv känner smärta i en ankel. Alltså ingen Fékir heller. Senaste vinsten för Lyon utan både Lacazette och Fékir kom i december 2012. Övriga matcher sedan dess, utan de två, har resulterat i två oavgjorda och fyra förluster.Morel vilas och Mammana fortfarande skadad.Ingen Ghezzal i den kallade truppen och enligt info jag fått så är det Genesios val! (Äntligen, säger fansen i Lyon!)Rafael är tillbaka från avstängning och Memphis är tillgänglig.Ungdomarna Aouar och Mateta i den kallade truppen.Bordeaux gick f.ö förbi Lyon på lördagen genom en 2-0 vinst mot Bastia och innehar just nu fjärdeplatsen med en poäng mer, men då med två matcher mindre spelade.Besked om hur det går med resultatet i den avbrutna matchen mot Bastia sägs komma den 4 maj. Sedan ska det kanske överklagas osv. Frågan är om det ens blir klart innan ligan är slut?Lopes, Gorgelin – Rafael, Diakhaby, Jallet, Nkoulou, Rybus, Yanga-Mbiwa – Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart – Cornet, Memphis, Mateta, ValbuenaLopes – Rafael, N'Koulou, Diakhaby, Rybus – Gonalons, Ferri, Darder – Cornet, Memphis, ValbuenaLigger när jag postar denna inför på tabellens andra plats med 77 poäng. PSG som vann sin match mot Montpellier med 2-0 på lördagen, ligger i skrivande stund på förstaplatsen med 80 poäng men har två matcher mer spelade. Monacos uppskjutna match mot ASSE kommer dom att spela som säsongens näst sista ligamatch den 17 maj.Monaco kommer utan Boschilia, Carrillo och Sidibé.De Sanctis, Subasic, S.Sy – Diallo, Glik, Jemerson, Jorge, Ben.Mendy, Raggi, Touré – Bakayoko, Dirar, Fabinho, Lemar, Moutinho, N’Doram, Silva – Cardona, Falcao, Germain, MbappéSubasic – Dirar, Glik, Jemerson, Raggi – Fabinho, Bakayoko, Silva, Lemar – Falcao, Germain Domaren heter Benoît Bastien. Han har dömt 18 ligamatcher denna säsongen och delat ut 60 gula samt 2 röda kort.Lyons damer, Les Filles, var i England på lördagen och spelade semifinalen i deras CL mot Manchester City's damer. Matchen slutade med 3-1 till Lyon. Returen hemma på Parc OL den 29 april. Den andra semin spelades mellan Barcelona-PSG. Vinst till PSG med samma siffror, 3-1. Så Lyon-PSG i finalen?Matchen visas på TV3 Sport samt Viaplay.se