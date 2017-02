Inför: Lyon – Nancy

Så är det dags för hemmamatch, den första av fyra nu i februari. Lyons matcher är så dåliga nu att det ryktas om endast 20.000 åskådare. Det viskas även om någon form av protester. Men det återstår att se.

Det här blir ingen lång artikel. För det första så är jag inne i ett sex dagar långt jobbepass och dessutom så saknas motivationen.Derbyt blev en katastrof. Förlust, två spelare ut med rött, en tränare som sitter tårögd på sin bänk, ituslaget omklädningsrum och en president som fortfarande pratar om två poäng/match nu framöver. Om ni så slår ihjäl mig så fattar jag inte vad Aulas sysslar med!St.Etienne krävde OL på 1000 € för skadorna för omklädningsrummet. Igår släppte OL en kommuniké att skadorna var minimala och att OL betalat ”ett par hundra €”.Man släppte en till kommuniké där man tillrättavisar L'Equipe för att de överdrivit skadornas omfattning,någon krossad dörr fanns t.ex inte. Hå, hå ja,ja.F.ö så säger man att Tolisso och Ghezzal kommer att straffas hårt! Nja, det blir väl löneavdrag och det drabbar väl ingen fattig precis.Efter att ha legat under halva matchen mot ASSE så fick nyss inkomne Ghezzal nog, precis som Tolisso. Tolisso har f.ö utmärkt sig under de senaste 2 årens derbyn och är aldrig så usel som under dessa. Lägg till frustrationen över de senaste förlusterna, att aldrig få spela på sin rätta position och att Genesio byter uppställningar lika ofta som han förmodligen byter kallingar.Tittar man på filmerna från den senaste matchen så känner jag mig enögd. Jag tycker inte att det Lyon spelarna gör är värre än det ASSE-spelarna gör eller har. Jag tror att det jämnar ut sig ! Det är bara att konstatera att det här är hett och fullt av hat och jag är lika rädd var gång för att något ska gå riktigt illa. Jag tycker inte alls att derbyn är roligt och jag vill understryka att jag inte tycker att bråken i denna matchen är ok eller att korten inte är rätt.Jag menar bara att bägge lagen är lika goda kålsupare. Dom vill helt enkelt bråka.När Ghezzal och Tolisso fick gå av så gick även Fabien Lemoine av och det rådde stor förvirring om huruvida han också fått rött kort. Men nej, han gick av och sa att ”han inte spelade fotboll för att riskera att få benen avsparkade”. Ok, herr Lemoine, är det något nytt? Det ser inte ut så här. Genesio är expert på ursäkter. Orkar inte ens längre läsa. Det enda jag tagit till mig är att han ångrar att han inte lät Valbuena starta. Och i denna matchen då ska vi jäklar i det.... osv.Har nu förlorat tre matcher på åtta dagar. Som genom något slags under så ligger vi fortfarande kvar på ”vår” fjärdeplats men nu börjar det bli varmt om baken. 37 poäng har vi skrapat ihop och det är typ 7 mindre än vad vi minst borde haft.Lyon har tagit emot Nancy 25 ggr under de senaste 47 åren. Av dessa så har Lyon vunnit 20 ggr och Nancy 3 ggr.I denna matchen står vi då utan Ghezzal och Tolisso och än så länge så vet jag inte hur många matchers avstängning dom får.I stället så får vi för första gången i ligan se Houssem Aouar . Han satt på bänken i Trophée des Champions men fick ingen speltid. Däremot så spelade han alla matcherna i Youth League och gjorde 3 mål. Detta är en spelare som anses vara en supertalang. Även Gaspar finns med i truppen.Rafael är skadad och Gaspar kommer att vara Jallets ersättare om han ska bytas ut av någon anledning.A.Lopes, Gorgelin, Gaspar, Jallet, Mammana, Morel, Rybus, Yanga-Mbiwa – Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tousart, Cornet – Fekir, Memphis, Valbuena, LacazetteDiakhaby, RafaelGhezzal, TolissoPå väg hem som vinnare av CAN, N'KoulouLopes – Jallet, Mammana, Yanga-Mbiwa, Morel – Tousart, Gonalons – Cornet, Fekir, Valbuena – LacazetteLigger på tabellens 11:e plats med 27 poäng. När Lyon besökte Nancy i höstas så åkte Lyon hem med 3 poäng, matchen slutade 0-3.Nancy är starkare borta än hemma (tack för det) och betydligt starkare defensivt än offensivt.Jahapp, då kan jag ju räkna ut hur det går.Chernik, Ndy Assembe – Cuffaut, Cétout, Diagne, Badila, Maouassa – A.Diarra, Aït Bennasser, Guidileye, N’Guessan, K.Coulibaly, Marchetti, Robic – Dalé, Dia, Mandanne, HadjiChrétien, Cabaco, Pedretti, Puyo och CouraTchernik – Cuffaut, Diagne, Badila, Cétout – Guidileye, Diarra, Marchetti – Robic, Dalé, Maouassa Domaren heter Bartolomeu Varela och han dömde Lyon mot Montpellier (5-1) i höstas.13 matcher har han dömt i Ligue 1 denna säsongen. 53 gula och 5 röda kort hittills.. Stream!