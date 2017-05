Inför: Lyon – Nantes

Nu har vi tre ligamatcher kvar. Två hemma och en bortamatch. Vi börjar med att ta emot Nantes på Parc OL.

Allez les Gones,

AHOU!

Om matchen mot Ajax finns inte mycket att säga. Aldrig har jag sett Lyon spela så uselt! Jag fick känslan av att spelarna vill bli av med Genesio. Jag har också fått ”på skallen” för att jag tror så. ”Tror du verkligen att spelarna hatar Genesio så mycket.....” Nej, det tror jag inte. Tvärtom, jag tror dom gillar honom. På ett personligt plan och som en kompis. Bara inte som tränare! Jag inbillar mig att dom försöker visa att det inte funkar!?Flera gånger den här säsongen så har de usla matcherna slutat med att spelarna tar på sig skulden. Nu senast Lacazette som sa: Vi lyssnade inte på tränaren!Men för i h-e, varför inte då, i en EL-semi???Kan ju tillägga att jag är en extremt exemplarisk och lydig människa. Finns där en regel så följer jag den. De få ggr som jag inte gjort det chefen sagt åt mig så är det för att jag tyckt att mitt sätt (rätt eller fel!) varit bättre.Whoscored.com hade med Antho Lopes i deras ” Veckans EL-team ”. För även om han släppte in 4 mål mot Ajax så räddade han oss från ytterligare 12 mål.Lyon kan nu ”räkna in” 21 förluster denna säsongen. Så dåligt har OL inte presterat sedan säsong 1982-83 (22 förluster). Genesio är den tränaren som har störst procent förlustmatcher sedan 2000.Har nu, tack vare att vi tilldömts vinsten mot Bastia, återtagit fjärdeplatsen och har 60 poäng. Bordeaux ligger på femteplatsen med 57 poäng och har iom att dom spelade oavgjort mot ASSE på fredagskvällen också en match mer spelad. En vinst för Lyon mot Nantes skulle göra fjärdeplatsen, och spel i EL nästa säsong, så gott som klar.Skulle inte förvåna mig om vi missar detta gyllene tillfälle.... Kan förresten även nämna att Bordeaux har överklagat disciplinnämndens beslut att tilldela Lyon de tre poängen för Bastiamatchen!Många lyckliga OL-fans konstaterar också att Lyon för 12:e gången på 13 år slutar före ASSE i tabellen.Lyon har tagit emot Nantes vid 42 tillfällen. Lyon har vunnit 20 och Nantes 12 av de matcherna. Vi får gå tillbaka till december 1996 för att hitta en hemmamatch för Lyon där Nantes vunnit.Under Genesios presskonferens så berättar han om att Tolisso lider av en muskelsmärta sedan en tid tillbaka. Märkligt, inte hört ett ljud om förrän nu. Men hur som helst så kommer han att vilas mot Nantes. Även Mapou sägs ha någon slags skadekänning.Diakhaby vilas.Depay är tillbaka efter skadan han ådrog sig strax innan matchen mot Angers.Lacazette har blivit frisk fortare än man trodde och fick en kvart mot Ajax. Han kommer troligtvis att starta mot Nantes och sedan spela ca 60 minuter.Lopes, Gorgelin – Rafael, Jallet, Mammana, Rybus, Morel, Nkoulou – Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tousart – Cornet, Fekir, Depay, Valbuena, Ghezzal, LacazetteLopes – Jallet, Nkoulou, Mammana, Morel – Tousart, Gonalons – Valbuena, Fekir, Depay – LacazetteHittar vi på tabellens åttonde plats med 48 poäng. Dom har möjlighet att klättra något vid vinst. I november slog Lyon Nantes på deras hemmaplan med 0-6.Nantes är dock i en väldigt bra form nu. Sedan i julas så har man förlorat 1 ligamatch/månad. Skulle Nantes vinna denna matchen så är den enda trösten för OL-fansen att dom därmed puttar ner ASSE ytterligare en plats.I laget hittar vi svenske Alexander Kacaniklic.Dupé, Riou – Carlos, Djidji, Dubois, Lima, Moimbé, Vzcarrondo – Gillet, Harit, Iloki, Kacaniklic, Oliveira, Pardo, Rongier, Thomasson, Touré – Bammou, Nakoulma, SalaDupé – Dubois, Djidji, Diego Carlos, Lima – Thomasson, Rongier, Gillet, Harit – Sala, Nakoulma Domaren heter Mikael Lesage. 23 matcher i Ligue 1 denna säsongen. Och hoppsan, 85 gula och 8 röda kort! Han har dömt Lyon i deras förlust mot Lorient samt Nantes i deras oavgjorda mot Toulouse och Rennes och deras förlust mot Monaco.Gédéon Kalulu, lille bror till Aldo som just nu är utlånad till Rennes, skrev för ett par veckor sedan på sitt första proffskontrakt . Gédéon som är född -97 kan spela över hela försvaret. Kontraktet sträcker sig fram till 2020.Som jag berättade häromdagen skulle ske, så har nu Lucas Tousart förlängt sitt kontrakt fram till 2022.Jag har, sgs hela säsongen väntat på att ytterbacken Jordy Gaspar ska skriva på sitt första proffskontrakt för Lyon. Nu ser det ut som att han i stället lämnar för Monaco. Hans agent uppger att orsaken är den förmodade bristen på speltid för Gaspar i Lyon då vi har fyra spelare på hans positioner (Jallet, Rafael, Morel och Rybus).. Matchen visas på Viaplay.se