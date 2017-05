Inför: Lyon – Nice / Sista natten med gänget

Nu är vi framme vid säsongens sista match. Alla matcher spelas kl.21.00 på lördagen och i topp 4 -striden finns inget att göra. Däremot i bottenstriden är det fortfarande öppet. Samt att det ska avgöras vem av Bordeaux och Marseille som kommer att sluta på 5:e platsen. Men Lyon tar i denna matchen emot ligatrean Nice på Parc OL i en match som inte handlar om någonting mer än heder och ära!

Allez les Gones,

AHOU!

Tänker inte gå in på så mycket om själva matchen, ingenting spelar någon roll egentligen, allt är avgjort, det handlar nu bara om hur många poäng bakom Nice vi hamnar, 8,11 eller 14. Det finns andra saker att berätta.JMA inbjöd till presskonferens i tisdags och alla som hoppades på att budskapet skulle vara att Genesio fick gå blev bittert besvikna.Budskapet skulle egentligen handla om denna sista matchen mot Nice men kom även att handla om andra saker, t.ex framtiden för allt och alla i klubben. Frågan är om vi känner igen vårt lag till hösten?Denna matchen är viktig, efteråt kan vi utvärdera vårt spel. Eftersom allt är avgjort så kan vi fokusera på vårt spel.Han ägnade sig åt att utvärdera säsongen och kvalitéen på arenan och tänker satsa på att få dit ännu mer åskådare. (Vilket rimmar dåligt med att jag sett fans som inte tänker förlänga sina abonnemang så länge Genesio är kvar, Reds.kom.)Inför denna matchen har man dock hittills sålt 40.000 biljetter vilket är bra för en sista match som egentligen inte betyder något. Men han är medveten om bekymrade och negativa analyser. Han reagerade t.ex på rubriken i Lyon s egen dagstidning Le Progrès ”Lyon spelar Europa League i alla fall”! Vadå i alla fall, säger JMA, det är den 21:a gången på rad!!Så är det dags för journalisternas frågor och naturligtvis så handlar det fortsatt om Genesio.Och JMA säger att personligen så anser han att Genesio har de rätta egenskaperna: Om man byter tränare så finns det en risk att man ändrar hela laget. Jag lyssnar på vad som sägs och en styrelse kommer att träffas efter denna matchen mot Nice för att ta ett beslut. Man kommer då även att lyssna på mina åsikter. Vi har inte tagit några beslut, vi är i en logisk utveckling och klubben är ekonomiskt stark. Vi är inte ute efter att byta tränare men beslutet är inte slutgiltigt. Det kommer att tas av styrelsen.Jag tror inte att Bruno har det så lätt, han är medveten om klagomålen. Han är jämförbar med våra senaste fyra tränare och aktiviteterna på de sociala nätverken känns som blåmärken för honom.Vi måste vara logiska. Lyon är den mest effektiva franska klubben under de senaste 10 åren. Vi har byggt en otrolig infrastruktur och tagit klubben in i framtiden.Vi har byggt ett OL för de kommande 10 åren med en arena med exceptionella ekonomiska resultat.JMA säger också att man ska vara medveten om sakernas tillstånd på sociala medier och att han sänker sig till angriparnas nivå samt att han tycker att han är mer framgångsrik än dom.Han går även till angrepp mot en journalist, Daniel Riolo (RMC) och undrar: Var spelade han, när var han en ledare eller tränare? Aldrig!Han tillägger att han har sett hur länge de utländska tränarna stannar i franska klubbar och säger att det kan "döda" en klubb. JMA är inte beredd att ta den risken att ta in en utländska tränare.Under de senaste 10 åren är vi nummer 1.Besvikelsen denna säsongen är att vi inte lyckades ta Nice! Det är sant att vi missade CL. Men i gengäld har vi haft fantastiska matcher. Vi slog t.ex Monaco! Jag har aldrig sagt att vi haft en excellent säsong men att därifrån ta risken att förstöra allt....Om staben lämnar så kommer det att kosta 10 miljoner €. Sedan ska det komma någon som vi inte känner. Jag har ansvaret att leda den här klubben i 5-10 år till. För mig är det helt uppenbart att Bruno stannar.JMA fortsätter: Jag har hört att man tycker att han inte håller måttet taktiskt och i kvalitéen på spelet.Vet ni att vi slagit målrekordet? (Vi har gjort 74 mål denna säsongen och det har vi inte gjort sedan den sista säsongen vi vann ligan, 2007-08! Reds.kom.) Det är en bra tränare! För mig är en bra tränare en som har goda relationer med sina spelare. Och taktisk? Vi slog Roma! Varför lyfter man bara fram det negativa när det finns så mycket positivt? Även förvaltningskommitéen som jag träffade igår tycker likadant. Det vi har, är problem med den tekniska kvalitéen och den mentala biten hos spelarna (Ooops!)Vi har bestämt oss för att ändra hela miljön. Vi började med doktorn! Han fixade bl.a N'Koulous knä, något som den förre läkaren sa inte gick.Mammana är en spelare som inte fått så mycket speltid som fansen velat. Det förklarar JMA med att han endast är 20 år och varit både skadad och inte varit mentalt redo.JMA säger också att han hört Coco Tolisso säga att han vill spela CL...Är det inte han och hans lagkamrater som skulle fixat det på planen??Jag har sagt att 17 ggr under de senaste 19 säsongerna så har vi slutat på podiet.Det är också sant att det blev svårare när PSG bytte ägare.Gerard Houlliers ankomst var positivt, det ger oss trovärdighet inför UEFA.Vi kommer att reformera akademin, vårt U19-lag höll inte måttet.Kanske vi ska ta in folk som vill ta oss tillbaka till förstaplatsen? Folk som funnits i klubben tidigare, under de gyllene åren, en som kommer med trovärdighet. (Här förstår jag att man frågade om Juninho och visst det tycker JMA är en bra idé men han har inte pratat med Juni om det säger han, Reds.kom.)Här kan jag tillägga att de första ryktena sa att man planerar att ta in Patrick Müller som sportchef! Att JMA föredrar honom franmför Juni. Patrick Müller är en schweizisk mittback som spelade för Lyon under åren 2000-2004 samt 2006-08. Han har även spelat för bl.a FC Basel och Monaco (2008-10) och han har också spelat 89 landskamper för Schweiz.Patrick Müller har sedan han satte skorna på hyllan jobbat för UEFA i Nyon (där dragningarna till CL och EL äger rum). Han säger att Lyon är klubben i hans och hans sons hjärta, att dom ofta åker och tittar på matcherna samt att han är mycket smickrad över intresset!Men nu på lördagsmorgonen så förnekar JMA detta och säger att han ringt en massa samtal till Brasilien, att vi måste väcka vår koppling till Brasilien till liv igen. Vi har ju redan Cris och Caçapa tillbaka i Lyon. Så nu gissas det för fullt på Juninho, Sonny Anderson, Fabio Santos …. Allt kommer till den som väntar och har tålamod. JMA säger också att hans profilbild på twitter ger en hint.Han pratar även om det faktum att det nu dyker upp banderoller över hela Lyon som säger "Genesio Demission"!Ett brottsligt förfarande av 6 ungdomar under 20 år.Jag hör inte någon säga något om Inter eller Milan? Dom är sämre än oss! Och Marseille med sina investeringar och en fransk internationell tränare slutar bakom oss.När det kommer till transferfönstret så väntar vi tills matchen mot Nice är över sen så ska vi lyssna på spelarna.Vi kommer att göra en ambitiös rekryteringar för att återvända till Europas topp 10.Om vissa spelare känner att klubben inte är stor nog för dem så är dörren öppen. Och vi kommer att skaffa spelare som är på samma nivå men med bättre mentalitet (nog tycker jag att han känns rejält förbannad! Reds.anm.) Minst alla pengar vi får in vid spelarförsäljningar kommer att användas till att köpa nya spelare för.Både Coco och Max (Gonalons) har pratat med pressen och jag är sårad! Coco fick mig att gråta förra året (när han stannade), han är ung men Max, han är kapten! Han sa att vi inte är ambitiösa?? Inte ambitiösa?? Han ringde för att be om ursäkt! Detta kan ändra hans status, ja! Det blir ingen kontraktsförlängning detta året i alla fall! (Hans kontrakt går ut 2018 och hans agent opponerade sig på twitter och tyckte att man kunde pratat om det i lugn och ro! Reds anm.).Ingenting hörs om Lopes. Mouctar Diakhaby är uttagen till landslagsspel med det franska U21-landslaget.Ema Mammana ingår i den trupp som valts ut av Argentinas nye landslagscoach Jorge Sampaoli.Rybus försvinner troligtvis också i sommar (CSKA Moskva). Han är tydligen skadad igen och inte med i den kallade truppen till matchen mot Nice.Även Rafael är skadad.Tousart har åkt iväg för att spela U20 VM (20/5-11/6).Max Gonalons som verkar ha "skitit i det blå skåpet" kan vara på väg till Valencia som sägs ha visat intresse. Kan tillägga att någon efter Gonalons uttalande skrev en tweet om att Gonalons inte höll måttet. Tweeten gillades av JMA....Mathew Valbuena är också en spelare som JMA enl. info inte vill ha kvar. Det pratas fortfarande, efter 1,5 år om sextapen, och detta vet jag, är något som stör JMA. Valbuena är dessutom snart 33. Precis som förra sommaren så pratas det nu om Fenerbahce . JMA vill inte sälja honom till någon klubb i Frankrike . Kontakt ska redan finnas och tweeten om detta har även den gillats av JMA.Jallet, Tolisso och Lacazette är nu uttagna till Les Bleus.Så fort det nu ser ut att bli klart med att Lacazette lämnar så kom han med i Les Bleus igen.Det verkar också vara klart att det blir Atlético Madrid för Alex. OM deras värvningsförbud hävs. Ett bra lag, i en ny stad och med en bra tränare enligt Alex, och kompisen Griezmann (skulle inte han till Man U.?)!Cornet är uttagen till landslagsspel med CIV.Har tagit emot Nice vid 46 tillfällen i L1. Av dessa så har Lyon vunnit 26 gånger och Nice 8.Det här kan bli den sista matchen i Lyontröjan för några av våra spelare. Kanske t.o.m halva den kallade truppen så som Morel, Jallet, Mapou, Ferri, Gonalons, Tolisso, Valbuena och Lacazette.Alex har nu gjort 98 mål i Ligue1 och skulle väldigt gärna vilja göra 100 jämnt!Alla de som köpt biljeter till matchen kan ha gjort det för att få se Alex sista match på Parc OL. Han säger själv att OL är klubben i hans hjärta och att han en dag kommer att ta sina barn till arenan och berätta för dem att han var den förste att göra mål där.Angående banderollerna i Lyon så har säkerhetschefen och JMA absolut förbjudit banderoller med ”Genesio Demission” på arenan ikväll. Kan en sådan utmaning fungera för de som absolut tycker så, undrar jag?Lyons fd. borgmästare, en nära vän till JMA, Gérard Collomb har valts till inrikesminister i nye president Macrons regering. Han är även ett stort OL-fan och kommer att finnas på arenan ikväll.Lopes, Gorgelin – Diakhaby, Jallet, Mammana, Nkoulou, Morel, Yanga-Mbiwa – Aouar, Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso – Cornet, Fekir, Depay, Valbuena, LacazetteLopes – Jallet, Nkoulou, M.Diakhaby, Morel – Gonalons, Tolisso – Valbuena, Fekir, Depay – LacazetteSlutar på tredje plats och kvalar till CL till hösten. Vem som tränar dom då är just nu ett frågetecken. Lucien Favre sägs vara på väg till Borussia Dortmund.Nice har många på skadelistan. Balotelli, Cyprien, Le Bihan, Plea, Baysse och Eysseric finns på skadelistan och Dante är avstängd.Cardinale, Benitez – Le Marchand, Sarr, Dalbert, Souquet, Ricardo, Lloris, Burner – Koziello, Belhanda, Seri, Walter, Marcel – Srarfi, Donis, Bosetti, MahouCardinale – Sarr, Le Marchand, Souquet – Dalbert, Seri, Koziello, Pereira – Belhanda, Marcel, Donis Domaren i denna matchen blir Jérôme Miguelgorry. Han har dömt 20 matcher i Ligue 1 denna säsongen och delat ut 81 gula och 5 röda kort.Les Filles vann på fredagskvällen CdF. Det kan väl ses som en uppvärmningsmatch inför CL-finalen den 1/6. I bägge matcherna möts OL och PSG och i CdF stod det efter 90 min 1-1 och den följande straffläggningen slutade 7-6 till OL. Damernas tränare Gérard Precheur's kontrakt går ut efter CL-finalen och förlängs inte. Hans ersättare är klar men hemlig. Kontraktet skrevs, enligt JMA, på i torsdags.Jag tror att detta blir en händelserik sommar och att OL även då kommer att hålla mig sysselsatt. Väldigt sysselsatt!Vi streamar.