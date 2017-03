Inför: Lyon - Toulouse

Låt oss se om vi och våra spelare kan komma ner på jorden igen. Lite lugnt och fint helst och inte med något brak. Ligamatchen denna helgen består av besök av Toulouse FC. Vi har nu fem hemmamatcher kvar i ligan samt sex bortamatcher. Nästa helg åker Lyon till Paris och sedan är det landslagsuppehåll!

Allez les Gones,

AHOU!

Ja, vad säger ni? 4-2 till Lyon mot Roma!! Sociala medier översvämmas fortfarande av fans som hyllar vårt lag. Och som man hyllar Lacazette, numera vår kung, vår kejsare.Le Progrés tog ett foto när Alex gjorde sin målgest á la Cantona. Sedan inbjöd man fansen att göra något kreativt av bilden. Här kan ni se en del bidrag!Trots det så finns det en del frågetecken och tankar om att vi faktiskt kunde gjort det ändå bättre!?Det mesta jag funderar på är Ghezzal, varför startade han? En förklaring som Genesio lämnat efteråt är att Fékir inte vill spela till höger. Att han inte känner sig bekväm där, något som Genesio uppmärksammat. Så valet stod mellan Ghezzal och Cornet och valet blev Ghezzal.Rafael gick, med protest, av med en lättare skada i halvtid och in kom Jallet. En Jallet som spelat ca 7 matcher denna säsongen och sett tung och klumpig ut. Han kom nu in och gjorde en riktigt bra match! Hoppas han på Les Bleus månne? Det är ju inte så länge sedan som han sades vara en av Frankrike s bästa högerbackar för att sedan bara försvinna.Dessutom så ska det vara Jallets förtjänst att spelet så totalt ändrades i andra halvlek. Enligt Morel så ska Jallet, som suttit vid sidan och tittat, ha pratat med laget i 10 minuter under pausen och vad han sa vet ingen mer än dom. Men både JMA och Genesio har bekräftat detta och menar att det är bra när en erfaren spelare kommer med synpunkter.I min värld så hade det kanske varit allra bäst om det kommit från vår tränare?Även Mammana gick av då han kände smärta i en ljumske, han sträckte sig under en rensning i min.53 såg jag när jag kollade på min inspelade match. På fredagsmorgonen uppgavs han f.ö också ha ont i magen?Detta betydde, precis som jag funderade över i införn mot Roma, att Gonalons tog plats i backlinjen där han fungerade mycket bättre medan Tousart och Tolisso tog hand om mittfältet.Cornet tog över efter en Ghezzal, som under visslingar från publiken, gick av i min. 75. Det är inte populärt att han inte förlängt sitt kontrakt!Efter halvtid och byten så fick vi ett helt annat spel, med en Lacazette som inte var lika isolerad och som nu fick användning av sina snabba, lätta fötter.Varför startade vi inte så kan man ju undra?Ligger fortsatt på en fjärdeplats, nu med 47 poäng. Nu ligger vi 16 poäng bakom Nice (som är det lag som jag har ett ”gott” öga till) och med 2 matcher mindre spelade. Lyckas vi ladda om och vinna denna matchen mot Toulouse och även den uppskjutna matchen mot Metz så ligger vi 10 poäng bakom.Kan ju låta mycket men jag tycks visst inte kunna sluta hoppas. Dessutom så är Nice väldigt olycksdrabbade, något som jag hoppas vi skonas från. I fredags kväll mötte Nice Caen och den matchen slutade 2-2 vilket i sig är en kompensation för vår oavgjorda match mot Bordeaux Vad värre var, för Nice, är att man drabbades av ytterligare en hemsk skada . Denna gången på sin mittfältare Wylan Cyprien, tredje bäste målskytt (8 mål 3 ass.) i Nice. Cyprien blir borta resten av säsongen. Kvar finns nu ”endast” Balotelli.Noterar också att Bordeaux förlorade sin match mot Monaco och tappade "hänget" på Lyon.Lyon har tagit emot Toulouse 35 gånger. Lyon har vunnit 21 av de mötena och Toulouse har vunnit 5 gånger. Senaste gången som Toulouse vann i Lyon var i maj 1966. Det här gör mig nervös. Klarar Lyon av att ladda om eller segersviten tar slut här?Lyons tre senaste hemmamatcher är vinstmatcher och Lyon har nu gjort 55 mål mot 32 insläppta. Bortsett från allt annat så har det gett 55.000 € till cancerforskningen på Centre Léon Bérard.Så hur ser det ut i laget nu inför matchen mot Toulouse?Rafael står över och möjligen är han tillbaka mot Roma nästa vecka.Mammana finns med i den kallade truppen men det återstår att se om han kommer till spel. Annars så startar Mapou.N'Koulou fick förra helgen starta med CFA och drog där på sig ett rött kort så han finns inte heller tillgänglig.Diakhaby är också avstängd och här hoppas jag på Gonalons!Genesio har kallat in Jordy Gaspar som kan spela både till höger och vänster i backlinjen. Varför han inte skrivit på nåt proffskontrakt än vet jag inte tyvärr.Rybus är tillbaka i truppen.Genesio kallar tydligen alltid 19 spelare så en faller bort innan start.Jag har sett några olika alternativ på troliga startelvor. Någon som utgår från att Lyon siktar på att klara oavgjort och spara de bästa spelarna inför returen mot Roma. Själv så hoppas jag på den vi ser nedan från Lyonbaserade Le Progrès, med en reservation för Lacazette.Gorgelin, Lopes - Gaspar, Jallet, Mammana, Morel, Rybus, Yanga Mbiwa - Darder, Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Ghezzal, Lacazette, Memphis, ValbuenaRafael,Diakhaby, NkoulouLopes – Jallet, Mapou, Gonalons, Morel – Tousart, Darder/Fékir, Tolisso – Valbuena/Cornet, Lacazette, DepayKommer nu på sitt första besök på Parc OL. Och som jag sagt tidigare så är Lille det enda franska lag som vunnit vid sitt första besök.Ligger på en 9:e plats i tabellen med 36 poäng. Ett lag som är betydligt starkare hemma än borta och som är lite starkare i defensiven än offensivt. Man är ute från cuperna och spelar endast i ligan.29 mål på 28 matcher har målvakten Alban Lafont släppt in och 32 mål har gjorts av bl.a Braithwaite (10), Toivonen (6) och Delort (3).Toulouse's tre senaste bortamatcher har slutat med oavgjort. Det har även deras tre senaste matcher över huvud taget gjort. Deras senaste vinst var mot Bastia för en månad sedan.Toulouse kommer till spel utan sin kapten, tillika bäste målgörare, Martin Braithwaite. Kvar i anfallet finns Delort, Corentin Jean och svenske Ola Toivonen. En annan svensk, Jimmy Durmaz hittar vi på mittfältet.Goicoechea, Lafont, Vidal – Amian, Issa Diop, Jullien, Moubandje, Yago – Blin, Bodiger, Doumbia, Durmaz, Pi, Somalia, Sylla, Trejo – Delort, Jean, ToivonenLafon – Amian, Diop, Jullien, Moubandje- Blin, Bodiger – Jean, Trejo, Durmaz - Delort Domaren i denna matchen heter Benoit Bastien. Han har dömt 15 matcher i L1 denna säsongen och delat ut 50 gula och 2 röda kort. Dömde Lyon i deras uttåg från CdL , i förlusten mot Guingamp (3-4). Har även dömt Toulouse i deras förlust mot Caen (1-0).. Visas på Viaplay.seleparisien.fr, olweb.com, leprogres.fr