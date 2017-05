Inför: Montpellier – Lyon

Nu återstår två matcher innan detta elände är slut. Sedan tar sommaren med dess ångestfyllda transferfönster vid. Lyonspelarna åker på söndagen till Montpellier och Stade de Mosson för sin sista bortamatch för säsongen.

Allez les Gones,

AHOU!

Helt ärligt så vet jag inte vad jag ska skriva längre. Jag tycker att jag gnällt om samma sak i varenda artikel sen minst ett halvår tillbaka och inget nytt händer.Jag hade planerat en Stockholmstripp nu i slutet av maj. Hade både boende och biljetter fixade och såg fram mot att få träffa de OL-fans jag pratat med på twitter under ett par år nu. Men icke det! Lyon vann matchen (3-1) men förlorade totalt. Det räcker inte att spela bra i 55 minuter av 180!Just nu oroar jag mig för hur nästa säsong kommer att bli? Jag oroar mig också för att vi ska missa 4:e platsen och därmed direktkval till EL nästa säsong. Finalen 2018 spelas ju på Parc OL och det hade varit nice att vara ett av finallagen!Om nu UEFAs sanktioner inte träder i kraft innan dess. OL har återigen blivit anmälda till disciplinnämnden för matchen mot Ajax. Man anmäls för att det använts pyroteknik, kastats in föremål, markinvasion och blockerade trappor. Somliga fans verkar ha ett hål i huvet! Även Ajax kommer att granskas för att ”ha orsakat skada”.JMA meddelar f.ö nu att man bestämt sig för att överklaga beslutet om sanktionerna från matchen mot Besiktas Avstängda i Europaspelet de kommande två åren eller dryga böter, man tycks övertygade om det sist nämnda? Besked sägs dröja till den 20 juli.I en intervju på fredagen så säger JMA ”Om vi kommer att spela med Bruno Genesio nästa säsong? Ja men visst! Och med spelare som många tror kommer att lämna”!Bruno Genesio själv, sitter på olweb och säger: Vi diskuterar om framtiden med presidenten, vi har redan börjat att planera nästa säsong!Samtidigt så sitter en källa på twitter och säger att han i sin tur har från säker källa att Genesio kommer att få sparken (eller omplceras?)!Något annat som jag funderar över är att Houllier arbetat sedan i julas med att se över alla sektionerna och deras ledare.T.ex så kommer Les Filles tränare Gérard Prêcheur inte att få fortsätta trots att han tagit laget till deras 11:e ligavinst och final i CL.Jean-François Vulliez blir ny chef för träningscentret. Christian Bassila, fd. mittback i bl.a OL (1992-99) som nu haft hand om U14 laget i OL, blir biträdande direktör.Förre chefen Stéphane Roche blir chef över U19 sektionen.Pierre Chavrondier heter killen som kommer att ta hand om Lyons U17-lag. Det bästa av allt kommer nu.... hans assisterande tränare kommer att bli Gueida Fofana!!Så, nu kommer jag fram till vad funderat mest över. Kan man med alla dessa omorganisationer tänka sig att Houllier, eller t.ex Seydoux (miljardären som jag berättat om tidigare) tänker låta Bruno Genesio sitta kvar?? Någon som tror det, (säg nej, snälla)?Fansen i Lyon är både ledsna, oroliga och arga! Tittar man på åskådarstatistiken sedan Parc OL öppnade så hade man säsongen 2015-16 ett snitt på 48.017 åskådare på de 10 matcher som spelades då. Denna säsongen så ligger snittet på 38.564 åskådare på 18 matcher.Många fans i Lyon säger nu att blir Pep Genesio kvar så förnyar man inte sina abonnemang!Lyon har ju heller inte vunnit något sedan säsongen 2012-13. Det är den värsta serien sedan perioden mellan säsongerna 1974-75 fram till 1999-00.Nu är det så att Marseille smugit sig upp bakom Lyon i tabellen och Marseille möter Bordeaux i denna omgången. Värsta mardrömmen är att Lyon förlorar mot Montpellier samtidigt som Marseille vinner mot Bordeaux. Då är Lyon piskade att fixa fjärdeplatsen genom att spela minst oavgjort mot Nice i sista omgången!Detta blir tredje gången som Lyon möter Montpellier denna säsongen (i ligan 5-1 och i CdF 5-0) men det blir första gången i Montpellier.Läget i laget känns oroligt nu med mycket rykten om avgångar.Lopes har ju redan sagt att han skulle vilja skriva på ett livstidskontrakt så han oroar mig inte så mycket just nu.Rybus ryktas till CSKA Moskva för 4 miljoner €.Gonalons känns osäker som jag nämnde i införn mot Ajax. Tolisso likaså. Bägge ryktades till Italien förra sommaren men det går rykten om att bägge var oroliga för maffian(!?) så därför stannade dom. Tolisso lämnar troligtvis om något CL-lag visar intresse, han vill in i Les Bleus. Det har pratats om Juve nu ett tag.Fékir säger att han mår bra och är smärtfri och att han stannar.Frågetecken runt Morel, Jallet och Valbuena. JMA spekulerar fortfarande över om han kan få Ghezzal att skriva på (här stönar alla OL-fans).Och så har vi Lacazette.... Jag som stuckit huvudet i sanden likt en struts under några år verkar få ge mig. Alex ser inte ut att bli nån motsvarighet för Raùl, Del Piero eller Totti för oss. Förhandlingar sägs ha pågått med Atlético Madrid under några månader nu. Är nog tänkt att Alex ska ersätta Griezmann och man säger att det är Alex val. A. Madrid sägs redo att betala 50 miljoner €, JMA vill ha 60! Så mycket för skitsnacket om att man är beredda på att göra ”otroliga saker” för att få behålla honom!JMA har också sagt att man är beredda på att ersätta alla spelare som lämnar, med spelare i klass med Memphis Depay . Gör mig inte gladare eftersom jag älskat projektet med akademin. Har älskat att ha 6-7 egna spelare i laget.Fansen ifrågasatte varför Pep Genesio bytte ut Valbuena isf Cornet i matchen mot Ajax. På det svarade Pep att dom inte alltid skulle ifrågasätta saker som dom inte vet något om. Valbuena var skadad sa han sen. Men hej vad Mat har kvicknat till fort. För han finns med i den kallade truppen till denna matchen. Ännu argare blir då fansen särskilt som Aouar, Darder och Mammana återigen ställs utanför och Ghezzal fortfarande är med. Igen!Nu är den stora frågan om vi kan skrapa ihop lite fokus och klara av de två sista matcherna och ta 1 poäng och därmed fjärdeplatsen?Gorgelin, Lopes - Jallet, Morel, Nkoulou, Rafael, Rybus, Yanga Mbiwa - Ferri, Gonalons, Tolisso, Tousart - Cornet, Fekir, Ghezzal, Lacazette, Memphis, ValbuenaLopes – Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Rybus – Gonalons, Tousart – Ghezzal, Fekir, Valbuena – MemphisHar tagit emot OL vid 22 tillfällen och man har vunnit vars åtta ggr. Senast Montpellier vann mot OL på Mosson var i oktober 2013.Har förlorat 17 av sina 36 spelade ligamatcher och ligger på tabellens 15:e plats med 39 poäng, 6 poäng över nerflyttningsplats. Även Montpellier skulle behöva 1 poäng för att vara säkra på att slippa nedflyttning.Montpellier har under den senare delen av säsongen tränats av Jean-Louis Gasset. Han har nu meddelat att han slutar vid säsongens slut. Han uppger att ”han inte har några problem med spelarna, han kom på ett uppdrag och det tar slut om två matcher”!Montpellier möter Angers i sin sista match.Pionnier, Jourdren – Ndiaye, Congré, Sylla, Pokorny, Passi – Lasne, Boudebouz, Skhiri, Mbenza, Dolly, Sessegnon, Deplagne, Sanson – Ikoné, Camara, Mukiele, MouniéPionnier – Mukiele, Congré, Pokorny, Deplagne – Sessegnon, Skhiri, Sylla, Lasne – Boudebouz – Mounié Domaren heter François Letexier. Han har dömt 21 matcher i Ligue 1 denna säsongen och delat ut 68 gula och 4 röda kort. Han dömde OL i deras 5-0 vinst mot Metz. Han har även dömt Montpellier i två matcher, mot Dijon (3-3) samt hemma mot ASSE (2-1).. Vi streamar som vanligt.