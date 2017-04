Inför: Rennes- Lyon

Så är vi tillbaka efter landslaguppehållet. Gjorde det skada eller nytta? Ja, det återstår att se, kanske både och. April blir den värsta månaden hittills. Lyon har åtta matcher på 28 dagar och endast tre av dem är hemmamatcher. Söndagens match är en bortamatch mot Stade Rennais på deras Roazhon Park.

Allez Les Gones,

AHOU!

De två sista matcherna före landslagsuppehållet var två förlustmatcher på bortaplan. Bägge matcherna slutade 2-1. Trots förlust mot Roma i returen så är Lyon vidare till kvartsfinalen i EL, tack vare den första matchen.Den sista matchen var mot PSG och det kunde man ju räknat ut med baken att Lyon inte skulle ta chansen när nu Nice spelade oavgjort mot Nantes Faktum är att Lyon inte har vunnit någon bortamatch i ligan sedan den 18 december. Spelat oavgjort ja, vunnit i en EL-match ja, men inte vunnit i ligan! Faktum är att vi endast tagit 1 poäng i de 5 senaste ligamatcherna borta.Så det ser ju ljust ut nu när vi har 4 ligamatcher borta i April..... (OBS! Nu var jag sarkastisk.)Men än så länge så hoppas jag på en tredjeplats. Så länge det är matematiskt möjligt så ger jag inte upp än. Nu ska våra spelare vara utvilade och, tack vare den nye läkaren, friska!När jag började skriva denna införn så funderade jag över Lopes som ju fick stå över bägge Portugal s landskamper med en lättare skadekänning i ryggen. Hann inte mer än slänga ut en förfrågan på twitter förrän någon lustigkurre postade på fb att Lopes var fortsatt skadad och skulle vara borta en månad. Tack Gud för att det var den 1:e april! Somliga saker skämtar man inte om tycker jag. Men Lopes står!N'Koulou avtjänar sin sista avstängda match här och Max Gonalons är även han avstängd pga för många gula kort.Rybus får stanna hemma pga Genesios val.Genesio ser nu ut att ha tappat tålamodet med Nabil Fékir. Som jag tidigare berättat så vill inte Fékir spela på kanten. Till skillnad från Tolisso som väl varit i stort sett ”all over the place” och gjort det bra så presterar inte Fékir där han inte vill vara. I sin presskonferens så säger Genesio att Fékir inte är beredd på att göra den ansträngningen och att det inte ”är lönt att insistera”! Att han försökt och att det inte fungerat.Nere i Lyon rasar fansen över att Genesio fortsätter att använda sig av Ghezzal och ställer Aouar utanför. Varför undrar man för det måste väl finnas en anledning? Antingen bygger han upp kroppen lite på gymmet vilket var vad jag tyckte att han behövde. Men det kan ju också vara så att han inte skött sig på träningarna?Själv oroar jag mig över hur Lacazette hanterar situationen med Les Bleus? Anfallaren som nu gjort mer än 20 mål/säsong under tre säsonger i rad. Senaste fransman att göra det var Jean-Pierre Papin (OM, Milan, BM) för 25 år sedan. Är han deppig eller förbaskad? Genesio har i en intervju tidigare i veckan sagt att det tagit hårt på Alex att inte vara med i Deschamps landslag. Här , på väg till flyget till Rennes, så ser han ju iaf glad ut.Ligger där på sin 4:e plats, med 50 poäng, och fortsätter med det iaf en vecka till. Marseille ligger vid omgångens början 4 poäng bakom. Marseille spelade f.ö sin match på fredagskvällen och spelade då oavgjort mot Dijon. Skulle nu Lyon lyckas vinna så lägger vi 6 poäng mellan oss och Marseille.Då får vi börja hålla ett öga på Bordeaux på plats 6 med 46 poäng. Ett Bordeaux som f.ö möter just Nice i den sena matchen på söndagskvällen. Hm, kan vi få be om oavgjort där, tack!?Lopes, Gorgelin – Rafael, Jallet, Morel, Diakhaby, Mammana, Yanga-Mbiwa – Darder, Ferri, Tolisso, Tousart – Cornet, Fekir, Valbuena, Ghezzal, Depay, LacazetteLopes – Jallet, Yanga-Mbiwa, M.Diakhaby, Morel – Tolisso, Tousart – Valbuena, Fekir, Depay – LacazetteHittar vi på en 8:e plats med 39 poäng. Dom är betydligt bättre hemma än borta och starkare defensivt än offensivt. Målvakten Benoît Costil har släppt in 33 mål medan man gjort 28 mål.Rennes har tagit emot Lyon 44 gånger. Rennes har vunnit 20 och Lyon 15 av dessa.I Rennes hittar vi de fd.Lyonspelarna Mehdi Zeffane, Yoann Gourcuff och den från Lyon utlånade Aldo Kalulu. Aldo kommer dock inte att spela i denna matchen. Inte heller Zeffane kommer att spela. Han har bara spelat en match denna säsongen och faller tydligen inte Rennes tränare, pappa Gourcuff, på läppen.Costil, M’Bolhi – Danzé, Bensebaini, Mexer, Gnagnon, Afonso – Fernandes, André, Amalfitano, Chantôme, Prcic, Hunou, Gourcuff – Mubele, Saïd, A.Diakhaby, SioCostil – Danzé, Mexer, Gnagnon, Bensebaini – Amalfitano, Chantôme, Prcic, André – Sio, Gourcuff Domaren heter Antony Gautier. Han har dömt 10 matcher i Ligue1 denna säsongen och delat ut 29 gula och 1 rött kort. Han har dömt Lyon två gånger, OM-OL (0-0) och OL-Guingamp (1-3). Han har även dömt Rennes i ligans första match i höstas, Nice-Rennes (1-0).Lyons kvinnliga svar på Beckenbauer, Wendie Renard, som under större delen av denna säsongen ryktats bort, bestämde sig slutligen för att stanna och förlängde sitt kontrakt fram till 2022.Les Filles är dessutom nu klara för semifinalen i CL. Tjejerna möter Manchester Citys dito den 22 och 29 april (hemma).Finalen i CdL spelades på Lyons arena, Parc OL, på lördagskvällen. Matchen mellan Monaco-PSG slutade 1-4. Arenan var i stort sett fullsatt , 57.841 åskådare (rymmer 59.186) fanns på plats och enligt L'Equipe så beräknar man att OL får ca 500.000 euro i vinst för evenemanget. Kan behövas då PSGs förtjusande Ultras behandlade arenan så här , och så här . Hoppas JMA har extra säten hemma (nästa hemmamatch den 8/4) och att han skickar en rejäl räkning till Nasser Al-Khelaifi! Varför man som fans gör så här, trots att ens lag vunnit, övergår mitt förstånd. Finns de därute som inte mår särskilt bra och då av andra orsaker än fotboll antar jag.. Matchen visas naturligtvis inte på TV!olweb.fr, ligue1.com, coeur-de-gone.fr/ @DeleruellePeggy