Lägesrapport och div. datum

På fredagen så presenterades Fernando Marçal, Lyons nye vänsterback. Samtidigt så passade JMA på, i den 45 minuter långa presskonferensen, att lämna information om läget och planerna för klubben.

- Marçal ärvår första värvning i en lång rad av värvningar och han kommer att ansvara för den vänstra sidan av försvaret. Han tar alltså Morels plats. Florian Maurice, vår huvudscout, sa att vi släppte in för många mål förra säsongen och att Marçal kommer att ge oss defensiv aggressivitet och offensiva kvalitéer. Lyon har en kraftfull ekonomi och vi kommer att vara ambitiösa inom flera områden. Vi kommer t.ex att titta på ledarskapsaspekten när vi rekryterar. Vi vill förstärka även den högra sidan i försvaret samt mittbackspositionen. I anfallet kommer vi att rekrytera minst en anfallare eftersom Rachid Ghezzal kommer att försvinna (!!). Här vill vi rekrytera Bertrand Traoré och vi kommer inte att snåla!- När det gäller Alexandre Lacazette så säger JMA att han inte vet om Lacazette vill eller kommer att lämna. Just nu har han inga bud, säger JMA och drar till med "JMA:sk" lögn. För han har tidigare sagt att Arsenal lagt ett bud men troligtvis så var inte det högt nog.- Gonalons krav på garantier för framtiden föll inte JMA väl på läppen. JMA säger nu att han aldrig övervägt att Gonalons ska lämna men han kommer heller inte att få något erbjudande om 3 års kontraktsförlängning som hans agent väntat sig! JMA meddelade även att Gonalons avsagt sig kaptensbindeln.- JMA meddelar också att en sportdirektör kommer i sommar. Det framskrider bra, säger han.- Våra akademispelare Grange (mv), G.Kalulu (mb), Mboumbouni (mb), Ngouma (mb), Aouar (mf), Cognat (mf), Christopher Martins Pereira (mf), Geubbels (15 år! lw), Gouiri (cf) och Maolida (cf) kommer att integreras i A-laget.- Den 27 juni återupptar Lyonspelarna träningarna.- 8 juli möter vi Bourg en Bresse Péronnas- 10 juli återkommer Mammana från sitt landslagsuppdrag.- Den 15 juli spelar vi bortamatch (mot Celtic ?)- Den 18 juli har vi hemmamatch (Sporting Lissabon)- 19 juni åker laget till Kina. Lyon kommer att delta i International Champions Cup där. Lyon har gått med på att spela i Milans ställe då dom fick lämna återbud pga kval till EL. Lyon möter Inter.- 25 juni hemåt igen från Kina.- Den 29 juli ytterligare en match mot just nu okänt lag.På Parc OL.- 5 augusti är det dags för ligans första match.Mot Strasbourg.