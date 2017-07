Alexandre Lacazette lämnar för Arsenal? *Uppdaterad

Det här ögonblicket har jag fasat för i flera år. Vartenda transferfönster de senaste åren har hotet hängt över mitt huvud, hotet om att Alex ska lämna. Nu är det oåterkalleligen slut. Nu lämnar han för Arsenal.

Benzema till Real Madrid, Umtiti till Barcelona, Tolisso till Bayern München, Gonalons till Roma och nu Alexandre Lacazette till Arsenal. Lyon levererar spelare till alla de stora ligorna och det är ju något att vara stolt över och det är vi, alla OL-fans. Men för mig personligen så känns den här flytten just nu fasansfull, för Lacazette kommer alltid att ha en särskild plats i mitt hjärta. Alltid!Julen 2004 hittade jag Lyon på TV:n. Jag hittade även Real Madrid och följde bägge lagen. Men 2010 hände något. Jag såg att Frankrike skulle spela U19 EM och att Lyon skulle ha med 6 spelare i det franska laget.Jag följde hela turneringen och efter det så har Lacazette och OL varit mina största favoriter. Och Frankrike kvalificerade sig för U20 VM.Precis som i U19 EM så deltog han i U20 VM som en supersub. Helt ärligt så förstår jag inte, än idag, varför? Varför har man alltid behandlat Alex så i landslagen? Är det för att han spelat i Lyon, vilket mina kontakter i Lyon hävdar, så hoppas jag att det blir ändring på det nu! För levererat har han alltid gjort. Utan att mucka har han funnit sig och alltid gjort sitt bästa.Återstår att se om Didier Deschamps som spelat i Marseille i 5 år och tränat Monaco i 4 år (2001-05, samma år som Lyon vann ligan) och Marseille i 3 år nu kan ge Lacazette chansen han så väl förtjänar.I U20 VM 2011 spelade han 352 minuter fördelat på 7 matcher. 5 mål och 1 assist blev det. (Att jämföras med Griezmanns 588 minuter på 7 matcher samt 1 mål). Ändå är det Griezmann, som Lacazette precis varit på semester i USA med och som Lacazette kallar ”bror”, den som det talats mest om under åren efteråt.Lacazette fick f.ö Adidas Bronze Shoe efter turneringen.Lacazette ”kom in i mitt liv” när det var som jävligast. Min pappa blev dement och dog, min mamma var sjuk och behövde mycket hjälp, och mina barn med dyskalkyli behövde stöttning i skolan. Att titta på Lyon och njuta av Alex och de andra var något som lättade upp min vardag. Fick mig att glömma tråkigheterna. Han levererade alltid och för mig har han varit Lyons själ och jag hoppas att vi/jag klarar oss utan den.Han är en kille med integritet, en kille som jag aldrig hört något dåligt om. Han och hans vänskap med Umtiti och Lopes har alltid värmt mitt hjärta, likaså när jag sett hur han besökt och spelat TV-spel med de cancerjuka barnen på forskningsjukhuset Centre Léon Berard. Helt enkelt en trygg och go kille, en förebild och en fantastisk fotbollsspelare!Alex spelade sina första minuter (13) med A-laget mot Auxerre den 5 maj 2010.201 ligamatcher (sammanlagt 203) och 99 mål senare gjorde han sitt sista, och 100:de, ligamål för Lyon den 20 maj 2017 mot Nice.Det var också Alex som gjorde det första målet på Lyons arena Parc OL.De senaste tre säsongerna så har han spelat 97 ligamatcher och gjort 76 mål (27, 21, 28).Han har spelat 11 matcher i CdF och 11 matcher i CdF genom åren och då har det blivit ytterligare 14 mål.22 matcher och 5 mål i CL har det blivit, och 25 matcher samt 10 mål i Europa League Han har burit laget genom de här åren när det varit tufft ekonomiskt pga arenabygget. Med en bättre tränare kunde det gått så mycket bättre.Nu hoppas jag att han gör dundersuccé i Arsenal och att man bygger laget runt Alex. Det är han så värd!Alexandre Lacazette skriver på för 5 år med Arsenal. Summan sägs vara €59 miljonerFör de som inte läst min artikel om Alex (från 2014) kan läsa den här . I den finns även Andreas Westmans artikel från 2010 länkad.Ligue1.com, UEFA.com