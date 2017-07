Farväl Gonalons och lycka till!

Officiellt: Maxime Gonalons lämnar för AS Roma

Det senaste året har inte varit Gonalons bästa. Förmodligen trött på att vara 28 år och inte vinna något? Problem med sin nyfödde son som tack och lov ordnade sig. En av Lyons äldsta spelare drar efter 334 spelade matcher nu vidare. På blev han klar för AS Roma, en klubb som spelar CL till hösten. Förhoppningsvis ett bra val av Lyons fd. kapten!



2008 fick han en allvarlig stafylokockinfektion i sitt ben och var ytterst nära att få amputera det. Men det klarade sig och 2009 så plockade Claude Puel upp honom i A-laget och han debuterade i en playoff-match till CL mot Anderlecht.

I Ligue1 kom debuten mot Lorient i september 2009. Han ersatte då Cris i minut 43 och efter en hörna av Kim Källström lyckades han som siste man på bollen få bollen i mål med en ”dyk-nick” (har jag myntat ett nytt uttryck nu?)

I juli 2012 bar han armbindeln för första gången. Efter det har han spelat 201 matcher för Lyon vilka resulterat i 98 vinster, 37 oavgjorda och 66 förluster.



På eftermiddagen före semifinalen mot Ajax så gick han till JMA för att diskutera en ev. kontraktsförlängning (kontraktet går ut 2018). Han säger då till JMA att han inte är sugen på att förlänga om Lyon inte stärker sina ambitioner.

Det behövde han inte säga mer än en gång. JMA blev inte särskilt glad och inte gjorde utgången från EL honom gladare.

Inte blev det bättre av att Gons gjordes ansvarig för ett av Ajax mål i semifinalen då han vinkade för offside, något som domaren inte höll med om.

Det hjälpte inte ens att det var Gonalons som slog den sista straffen i straffläggningen som tog Lyon vidare från kvartsfinalen mot



Gonalons hade burit kaptensbindeln i 5 år när han för någon vecka sedan avsade sig den.

Max är mycket omtyckt i Lyon och hade en mycket bra kontakt med fansen. Några gånger, efter förlustmatcher så har vi sett honom stanna kvar och prata länge med fansen.

Förmodligen så är det dags för ett miljöombyte efter alla dessa år, en önskan att göra något annat. Vi önskar honom stort lycka till!



BIRGITTA MALMBORG

2017-07-03 18:08:23

