Officiellt: Memphis Depay är klar för Lyon

Den senaste veckan har Lyons transferfönster endast handlat om Memphis Depay. Inget om någon bättre vänsterback eller om att Grenier tänker lämna. Alla fansen i Lyon dreglar och jag hoppas innerligt att detta blir bra. Både för Lyon och Memphis Depay.

Jag har följt på så många sajter jag har kunnat hitta. En del trovärdiga och andra mindre trovärdiga. Sedan har jag pusslat lite och hoppas nu på att det blivit rätt.Memphis Depay, LW/rw/ss, är född den 13/2 1994 i Moordrecht, Holland . Hans mamma är holländska och pappan som lämnade familjen när Memphis var 4 år, kom från Ghana. Det var hans morfar, som dog när Memphis var 15, som blev hans fadersfigur. Finns en del tatueringar på Memphis kropp som hyllar morfadern.Det står Memphis på hans tröja pga att han inte vill ha faderns namn där.Memphis anses vara lite arrogant och kaxig men en mycket bra och lovande spelare, mycket stark och snabb och med en del färdigheter. Han har jämförts med både Arjen Robben och CR7.En av hans tränare i PSV konstaterade att han var ”väldigt arg” och Memphis har gått i terapi.Memphis gillar attHan började spela i PSV:s ungdomslag när han var 12 (2012) och för PSV:s A-lag när han var 18. Under åren mellan 2012-2015 så gjorde han imponerande 49 mål på 124 matcher!I juli 2015 så gick han till Manchester United för 34 miljoner €.Han har också spelat i Hollands U17, U19 och U21-landslag. 31 matcher och 14 mål där. 2013 debuterade han som 19-åring i Hollands A-landslag. Tränaren i Holland hette då Louis Van Gaal och det var samme tränare som sedan tog honom till Manchester United. Än så länge så har han hunnit med 27 matcher och 5 mål där.Av de uppgifter jag hittat så är nog landslaget en av anledningarna till att Memphis nu går till Lyon Under Van Gaal så spelade Memphis sammanlagt 45 matcher och gjorde 7 mål (alla turneringar) för Man U. Sedan fick Van Gaal sparken och in kom Mourinho. Där tog sedan Memphis speltid slut. Denna säsongen så har han spelat sammanlagt 20 (!) minuter i PL och 59 minuter i EL. Inga mål!Enligt engelska källor så har Hollands nuvarande förbundskapten Danny Blind varnat Memphis och sagt åt honom att lämna Man U. Annars inget landslagsspel!Alternativet till Lyon ska ha varit Everton som har Ronald Koeman som tränare. Men man trodde att det även där skulle vara svårt för honom att ta sig in i laget pga konkurrensen.Enligt Mourinho så har då Memphis meddelat att han ville lämna och då såg Mourinho ingen anledning att låta honom spela. Han hade andra spelare att använda.Detta sammantaget gör att Memphis Depay anlände till Lyon sent på onsdagskvällen.Memphis Depay skriver på för 4,5 år. Köpesumman uppges till 16.500 miljoner € + 8 miljoner € i olika bonusar varav en t.ex handlar om kvalificering till CL. Denna säsongen ut är Memphis dock cup-tied pga de där 59 minuterna med Man U i EL.Avtalen kommer att undertecknas, samt att Memphis genomför sin läkarundersökning, under torsdagen!Det finns uppgifter i svensk media som säger att Memphis kommer med en återköpsklausul. Men enligt mycket trovärdig källa så finns det ingen sådan klausul. Det är t.o.m olagligt i Frankrike enligt en bestämmelse av LFP!Sedan ska jag tillägga att jag personligen inte är särskilt förtjust över denna värvningen. Jag är livrädd att vi återigen drar på oss en Gourcuff eller Grenier. Sedan gillar jag inte det här ! Sådant sysslar inte en seriös idrottsman och förebild med enligt min personliga åsikt.Men kommer han fint in i laget och börjar prestera så ska jag be om ursäkt och ändra mig!Memphis kommer att presenteras kl.14.45 idag och han kommer att bära tröja nr.9. Tyvärr kan jag inte hjälpa er med OL TV. De stänger alla möjligheter att komma in gratis, men man kan abonnera via hemsidan. Kostar knappt 500:-/år.Så välkommen Memphis! Om registreringen av hans papper kommer in före 21.00 ikväll så finns han med i truppen mot Marseille på söndag!: wikipedia.com, transfermarkt.de, mirror.co.uk, Manchester United News (mobilapp.), Mohamed Bouhafsi / rmcsport.bfmtv.com