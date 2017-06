Silly Season - sommaren 2017

Nu idag den 9 juni så öppnar det franska fönstret. JMA tillfrågades i en intervju om hur han med ett litet ord skulle beskriva det kommande fönstret, på det svarade han: ambitiöst! Fansen fnyser, dom har bevarat i sitt minne om hur vi skulle görs två spektakulära värvningar förra sommaren. Som någon sa: JMA säger det fansen vill höra. Sedan gör han som han vill!

Vi får väl se hur denna sommaren slutar. Kan även säga här att Lyonspelarna upptar träningarna den 27 juni.

Rykten ut

Rykten in

Det förekommer, som vanligt, en massa rykten. Det började långt innan fönstret öppnat. Jag tänkte börja med lite allmän info om diverse saker. Lite spekulationer och så. Det handlar mycket om en sportdirektör till Lyon .Det borde ju vara högsta prio innan man sätter igång att värva.Jag har tidigare nämnt Patrick Müller, Sonny Anderson, Eric Carriere och Juninho.För några dagar sedan så var Juninho hetast. Han har dock tre prov kvar att göra och han är inte klar förrän i oktober.Nu är inte det något gigantiskt problem. Remi Garde hade inte heller någon tränarlicens när han började utan han "körde" på Joël Bats licens. Juninho har dock reserverat sig. Han har inte tackat nej utan han funderar. Men det lutar åt att han hellre vill bli tränare.Så kom Gardes namn upp i tisdags och det väckte hopp och glädje nere i Lyon. På onsdagen sades det att Garde skulle ta över som tränare för Standard Liège, adjö sportchef! Men på tidig torsdagsmorgon så sägs det att han hoppat av det jobbet. Vad kan det betyda tro?Här tänkte jag nämna damernas fd. tränare Gérard Prêcheur. Han lämnade efter att ha vunnit ligan, CdF och CL. I en intervju sade han sedan, att anledningen är Jean-Michel Aulas! Tre år med honom är mer än nog och dom är inte kompatibla med varandra!JMA lär vara svår att ha med att göra. Han vill vara ensam härskare. Det är därför han inte tar in nån tränare som törs stå upp mot honom. Och han lägger sig i saker (spelarbiten) som han inte har så mycket kunnande om. Därför är det tveksamt att några av de fd. Lyonspelarna kommer att nappa på jobbet, för dom borde ju veta hurdan JMA är?Jag tittade lite på kontraktsituationen för spelarna och ser då att målvakten Lucas Mocio (23), Rachid Ghezzal (25) och Jordy Gaspar har kontrakt som går ut den siste juni 2017. Jordy Gaspar har sagt farväl på Instagram och är på väg till Monaco.Sedan så har vi de spelare vars kontrakt går ut 2018 och som då behöver förlängas i sommar OM dom ska stanna. Då pratar vi om Jérémy Morel (33), Christophe Jallet (33), Maxime Gonalons (28) och Mathieu Valbuena (33).Så hur många av dessa kommer att stanna? Får jag ge mig på en vild gissning så svarar jag Morel.Han kan spela både vb och mb och ligger på en topp 5-plats när det gäller speltid den gångna säsongen. Med sin ålder och erfarenhet så tror jag han kanske skulle vara nöjd med en mentor/reservplats.Har inte sett några rykten om honom än.. Detta ryktet är så hett så det är sgs deal done. Det snackades i förra fönstret och det har fortsatt nu, Valbuena är klar för Fenerbahce ! Det finns ingen som protesterar och inga andra rykten. Enligt de uppgifter jag sett så ska han göra sin läkarundersökning på fredag morgon. Han sägs skriva på för 2+1 år och 4 miljoner euro i lön. Även köpesumman sägs bli 4 miljoner euro.Han som aldrig fick chansen lämnar för Monaco. Han har redan sagt adjö på Instagram.. Malaga sägs vilja ha honom. I så fall bildar han backpar med Bakary Koné. 3 miljoner euro sägs OL vilja ha.. Till Inter för 15 miljoner euro? Spalletti sägs ha blivit förtjust i honom när vi mötte Roma. Spalletti har lämnat Roma och ska ta över Inter (sägs det) och han vill då ha Diakhaby med sig.Till Bordeaux . Till CSKA Moskva?. Chelsea, Bayern München eller något annat lag?. En icke namngiven spelare ska ha sagt att en del OL-spelare inte alltid gjorde sitt bästa under den gångna säsongen utan utnyttjade att Genesio var så "cool". Av någon anledning så följde det en bild på Gonalons med texten. Så någon kanske vet att det var han? Hur som helst så har JMA hållt vad han sa för några veckor sedan: ännu ingen kontraktsförlängning för Gonalons (som just nu synts på semester med Grenier...).Blev inget med "hans hjärtas val", Atlético Madrid då dom har fortsatt värvningsförbud. Glad i hågen fick Griezmann löneförhöjning. Alex sade då att han inte har några problem med att stanna. CL är viktigt men inte det viktigaste säger han. Hans prio är att få speltid för han vill spela i VM med les Bleus. JMA säger att detta förändrar allt. Vet inte riktigt vad han menar. Jag ska fundera på det till nästa gång. Pengar lider iaf inte Lyon någon brist på nu längre.Men han vill kanske ändå sälja en dyr spelare? Det senaste ryktet runt Alex är att han kan gå till Arsenal för 57 miljoner euro och där få en lön på 11 miljoner euro.Men jag reserverar mig då det tycks vara The Sun som står för den infon.f.-93. Inte släkt med Jordy. Högerback som spelar i Vitoria Guimaeres i Portugal s högsta liga.f.-95. Vänsterback som intresserar många, bl.a Lille och Bordeaux. Han har även följts en längre tid av en del engelska lag.Spelar nu i Le Havre och vill stanna i Frankrike . Var med i Ligue 2:s bästa 11 den gångna säsongen.Har sett att Le Havre vill låna Jean Phi Mateta. En fördel? Har sett en köpesumma någonstans mellan 3-7 miljoner euro.. Roma verkar inte vilja ha honom kvar. Vad gör vi med honom?Så! Nu pausar jag. Har student på fredag och datorn på översyn. Återkommer!