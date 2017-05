Den 9 juni öppnas transferfönstret. Men redan i början av denna veckan så sonderade bl.a L'Equipe terrängen. Tänkte dela med mig lite av hur snacket går. Iom att Lyon inte spelar CL nästa säsong så undrar man ju hur attraktivt det är att gå dit men klubben är övertygad om att så är fallet.

. En mittfältare som spelade i Lyon mellan 2001-04. Kolumnist, kommentator och konsult på Canal +.. Behöver väl ingen närmre presentation. Frisparksspecialist, en av de mest älskade OL-spelarna. Jobbar som TV-kommentator men enligt vad jag läst så siktar han på en tränarkarriär.. Schweizisk mittback som spelat 6 år i Lyon (under guldåren) och som nu jobbar för UEFA.. Spelade i Lyon mellan 1999-2003 och gjorde 71 mål på 110 matcher. Även han en av legenderna, den som äntligen gav Lyon dess första titel.Le Progrès skriver om att vi kan bli av med Mapou, Nkoulou, Rybus, Ferri, Tolisso, Darder, Cornet, Valbuena och Lacazette. Även Gonalons ligger ju som jag skrev i införn mot Nice, skrynkligt till.Planen sägs vara att behålla Lopes, Rafael, Mammana, Fekir, Memphis och Tousart.JMA sägs inte vilja ha kvar. Han blir 33 i år och fortfarande tjafsar han och Benzema i media. JMA vill inte sälja honom till något lag i Frankrike . Förhandlingar sägs pågå med Fenerbahce och köpesumman nämns till ca 5 miljoner euro. Valbuena följer numera både Fenerbahce och deras förre anfallare Moussa Sow på Instagram.Ersättare nämns också, t.ex Pépé som även fanns med i förra sommarens transferfönster, Karamoh (18-åring från Caen) och Boudebouz. Boudebouz känns som en följetong som varit med i de 3 senaste somrarnas fönster?ochär två spelare som man inte tänker behålla. Jag har undrat över varför man spelat N'Koulou så mycket på slutet av säsongen och jag har nu kunnat läsa mina tankar i kommentarsfälten: För att få ut så mycket pengar som möjligt för honom nu vid försäljning?Här pratar man om Simon Kjae r, som spelar i Fenerbahce (pengar+byte med Valbuena?) Han ska vara intresserad av en återgång till Frankrike.Även Mamadou Sakho nämns. Andra sajter nämner även Abdennour och Acerbi (Sassuolo i Serie A ).Abdennour som jag gillade skarpt och önskade mig när han spelade i Monaco, tycker jag är intressant. Han gick till Valencia 2015. Alltså pratar han franska och spanska förutom arabiska, han har en bra ålder (27) och han är vänsterfotad. En drömpartner för Mammana som har problem med franskan och haft svårt att kommunicera.Acerbi har haft testikelcancer både 2013 och 2015 och är alltså ännu inte friskförklarad (det tar 5 år). Tar vi den risken?På vänsterbacksplatsen lär vi tappa. Han tippas ha ett värde runt 4 miljoner euro.Morel som nu är 33 år och har kontrakt till 2018 skulle kunna stanna som backup till vänstra mittbacksplatsen/vänsterbacken. Även Jallet (också han 33) verkar stanna. Bägge är rutinerade och populära i omklädningsrummet.Ytterbackensom varit på tal under hela säsongen går till Monaco!Han har genomfört läkarundersökningen idag (torsdag) och skriver på för 3 år. Fansen är arga och anklagar JMA som i sin tur anklagar Gaspars rådgivare.Vi tycks vara ”hovleverantörer” till Monaco.Ny vänsterback är en stor prioritet och tre alternativ nämns. Ferland Mendy, 21 år från Le Havre är en spelare som OL följt nu ett tag. 2 mål och 5 assists denna säsongen. Marknadsvärde runt 1 miljon euro.Maoussa, 18-åring från Nancy som just nu spelar U20 VM ihop med Lucas Tousart (så isf en framtidsinvestering) och Jetro Willems Jetro Willems, 23 år är riktigt intressant. Han spelar för PSV Eindhoven och har ett marknadsvärde runt 8 miljoner euro. Memphis ska ha väckt hans intresse för Lyon. 2 mål och 3 assists under den gångna säsongen. OL-fansen är idag riktigt exalterade sen dom upptäckte att Willems nu följer både Memphis och OL på Instagram. Willems har tyvärr haft 2 stora knäskador (1 års bortavaro) och typ en månad med hamstringskador nu under våren.Så här skriver PSV-red här på SF om honom: ”Hollands och PSVs bästa vänsterback. Har redan nu bevisat väldigt mycket. Fortsätter han säsongen som han börjat den finns det en risk att han lämnar till en storklubb nästa säsong”.Finns några små farhågor om att han är för offensiv, något som även PSV-red. spekulerar över? De farhågorna minns jag f.ö fanns runt Marcelo också när han startade sin karriär i RM en gång i tiden.Spanska Marca säger att Valencia är intresserade av. Dom ska även vara intresserade avTuttosport säger att Juventus och JMA varit i kontakt omsedan vinterfönstret och i Turin säger man att man har stort självförtroende i denna affären och att diskussionerna är ”hjärtliga”. Även Inter säger att man tänker köpa Coco. Jag tillåter mig tvivla då Inter är lite i samma sits som OL med en tränarkarusell och en 7:e plats i tabellen. Summan som nämns för Coco ligger på 45 miljoner euro.Inter vill även ha. Idag nämns summan till mellan 12-15 miljoner euro!har tagit farväl. Han nämns ihop med Atlético Madrid för en summa av 55 miljoner euro. Problemet är att dom inte får värva och deras president förnekar all kontakt med Lacazette eftersom t.o.m kontakt är förbjudet. AM har överklagat domen, innan det blir klart händer inget.För att ersätta Alex så nämner man namn som Germain, Giroud, Batshuayi och Gameiro...... Stort skämt!!Man pratar om Chicharito och man säger sig vara intresserade av Bertrand Traoré, spelaren i Ajax (dit han är utlånad från Chelsea) som sänkte oss i EL. Ska finnas kontakt med spelarens följe och han sägs vara intresserad. Kostnad mellan 15-20 miljoner euro.nämns ihop med Atalanta Bergame i Serie A.Lyon har ju haft sex spelare utlånade denna säsongen.i Roma. Han vill stanna men det är osäkert om Roma vill behålla honom. Inget beslut taget än. Ev. är Inter intresserade även av Grenier.har tillbringat säsongen i Ajaccio Gazélec (L2). 4 mål och 2 assists har det blivit och med det var han en av de fyra bästa i laget som slutade på en 9:e plats i tabellen. Fansen ser honom gärna som ersättare för Coco.tillbringade säsongen i Bourg-en-Bresse Péronnas (L2). 5 mål och 6 assists och även han var typ topp 4 i laget.har spelat i Sedan (National). Högerback och marockansk landslagsman. Har spelat 18 matcher och utsågs där till bäste espoir (hopp).Två spelare som inte lyckats något vidare och vars framtider är osäkra i klubben, är(vb) och(anfallare).Nganioni har spelat i alla U-landslagen från U16-U20, personligen så såg jag honom första gången i U17-landslaget och var övertygad om att han skulle bli stor, men någonstans på vägen försvann hans karriär?Och pappa Gourcuff (Rennes) och Aldo Kalulu tycks inte alls ha kommit överens. 14 matcher och 1 mål, that's it.Les Filles, kommer nästa säsong att tränas av Reynald Pedros, mittfältare som spelade med Lyon 1997-98. En internationell tränare enligt JMA. Sanningen är väl att internationell är han ju enbart med sina 25 landskamper för Les Bleus. Som tränare har han tränat 2 CFA-lag. Märkligt då både Pia Sundhage och Wolfsburgs Ralf Kellerman varit på tapeten? De senaste 5 åren har han varit konsult för Canal +. Hur ska det nu gå för världens kanske bästa damlag?Så, det här är bara ett smakprov och en början på vad som verkar bli en hektisk och omtumlande sommar med stora förändringar. Två ungdomar, en ny era, kan nu vara på väg att efterträda 91:orna, där nu på slutet endast Lacazette fanns kvar.-98 och-00, verkar på allvar vara på väg in i laget. Backlinjen är det som är i störst behov av förnyelse....Om 15 dagar öppnar transferfönstret!