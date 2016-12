Efter 12-slaget på Nyårsafton så öppnar vinterfönstret. Det stänger sedan igen vid midnatt den 31 januari. Det som hörts hittills är att Lyon ska värva en vänsterback och en anfallare som kan komplettera och täcka upp för Lacazette.

Så, nu går vi in på ryktena!

IN

UT

Man har för avsikt att justera laget en aning. Det ser ut som att man tänker nyttja Rybus mest som som vänsterytter och då behövs en ny vänsterback. Högsta prioritet är att göra sig av med Clement Grenier som sitter på en jättelön. Sedan juli 2014 så har han spelat ca 1400 min. vilket gör ca 15 fulla matcher. JMA har velat bli av med honom länge nu och det har funnits många intressenter men Grenier har inte varit intresserad. Nu ska han bort! Säljas eller lånas ut, kvittar vilket och JMA ställer t.o.m upp på att betala en del av hans lön. Så vi får se hur det går.Bland de namn som hittills synts till bland ryktena så finns det inte en enda som känns som något för en ambitiös klubb med en president som siktar på att vinna CL så småningom. Känns som Danic och Beauvue om igen. Kom med något bättre tack!Namnen här:Juan Iturbe (AS Roma, 23), Bertrand Traore (Ajax Amsterdam, 21), Jonathan Cafu (Ludogorets Razgrad, 25), Moussa Konate (FC Sion, 23), Manolo Gabbiadini (Neapel, 25), Nicolas Pépé (SCO Angers, 21), Lionel Carole (Galatatasaray, 25) Paul-Georges Ntep (Rennes, 24)Juan Iturbe har spelat 39 min. i ligan denna säsongen. Däremot så har han fått speltid i alla Romas EL-matcher så han är cup-tied. Så vad ska vi med honom till?Paul-Georges Ntep sitter på ett utgående kontrakt och lämnar gratis till sommaren. Massor av fans vill ha honom men jag hävdar att JMA inte kommer att värva honom pga att han är dömd för misshandel på sin flickvän. Så spelar det ingen roll hur bra han är. Ryktet har också förnekats av Nteps agent.Lionel Carole (vb) spelade i samma U19 och U20-landslag som Lacazette, Fofana och Grenier 2010 och 2011.Han fick några minuter och har sedan dess varit försvunnen. Nu har man grävt fram honom och tycker att det duger åt oss!? Var sjutton kommer alla dessa rykten ifrån?Tänkte bara kort berätta här att JMA nyligen var i Kina. Jag har för mig att jag berättat om detta i höstas men jag är inte säker. Det är f-n inte lätt att hänga med JMA ....Hur som helst så har han nu sålt 20 % av aktierna i OL Group till kinesiska investerare, IDG Capital Partners. Detta innebär att de kommer att få två eller tre platser i styrelsen. För detta så kommer man att marknadsföra Lyon i Asien och inrätta akademier i Kina, Hongkong, Macao och Taiwan. Detta kommer även att innebära att det kommer asiatiska spelare till Lyons akademi. Kan tillägga här att jag tidigare läst någonstans att fansen i Asien är mycket starka tröjköpare!Kina är ett land som definitivt vill vara med att "leka" på fotbollsplanerna. Det är många spelare som går dit nu, den senaste jag läste om var Tevez. Här kan ni se ytterligare välbekanta namn som lämnat för Kina.För aktierna så ska OL Group få 100 miljoner €. JMA säger att inga av dessa pengarna kommer att gå till värvningar, iaf inte i år. Utan de ska användas till att betala ner lånen som togs till den nya arenan.Den skulden är nu på 265 miljoner € och kommer då att hamna på 165 miljoner €. Det innebär att med dagens ränteläge så kommer man att spara 7 miljoner € på räntorna.JMA har nu meddelat att man fått en första utbetalning på 30 miljoner €.Detta gör även att man nu tror att Parc OL kan sponsras av något kinesiskt företag och inte franskt som JMA ville från början. Han har hela tiden flyttat fram datumet för när det ska vara klart och igår så sa han på twitter att: "Allt går enligt planerna och att det räknas vara klart den 28 februari"., RW/CF 21 år, Angers har en profil som matchar vad Genesio söker. Problemet tycker jag är att han är väldigt ung. Ytterligare en Mateta, som inte kan användas denna säsongen? Han beskrivs som snabb och teknisk men "rå", har alltså en bit kvar. Man säger att han spelat 18 matcher och gjort 2 mål och 1 assist. Men tittar man lite närmre så har han spelat 664 minuter (lite drygt 7 fulla matcher) och då blir ju statistiken lite bättre. Häromdagen förnekade JMA ryktet och sa att Pépé skulle iväg och spela CAN (Elfenbenskusten) men när jag kollade närmre så har han varit uttagen 2 ggr under hösten och då fick han 5 min. i en vänskapslandskamp mot Frankrike . Elfenbenskustens lag är inte officiellt än och jag är inte alls säker på att han kommer med dit. Det är dessutom bekräftat (Le Progrès) att OL har bjudit 5 miljoner € inkl.bonusar för Pépé.Övriga intressenter är Juventus, Lille , Monaco, Roma och Newcastle., anfallare 29 år, Lazio, har ett kontrakt som går ut i juni 2018. Har spelat 6 säsonger i Nantes , 181 matcher och 59 mål blev det där. 2014 gick han till Lazio och hittills så har han spelat 60 matcher och gjort 11 mål. Ett besök inne på SFs Lazio-forum säger mig att deras fans hoppar högt av glädje över tanken på att bli av med honom. Han kommer dock inte, av förklarliga skäl (han är serbisk landslagsman) inte att spela CAN, inte heller så har han spelat i någon Europamatch denna säsongen., vänster/högerback 19 år, från Lyons akademi. Är ju ingen ny bekantskap för Lyonfansen. Har spelat 2 ligamatcher och en CL-match (Sevilla) med Lyon under hösten.Sitter på ett utgående traineekontrakt och är till sommaren fri att skriva på vart som helst. Under hela hösten så har JMA sagt att man kommer att fixa ett proffskontrakt med Gaspar. Hittills har inget hänt. Problemet är att det finns många klubbar som vill ha honom och hans agent vill förhandla fram det bästa för honom. Handlar inte bara om pengar utan klokt nog så vill man ha garanterad speltid för honom.Hetast på gröten verkar Bournemouth (som nu ligger på 12:e plats i PL) vara. Även en tysk och en spansk klubb ska vara intresserade., mittfältare 25 år. Lille, Nice, AS Roma och West Ham är intresserade. Lille har en president som heter Michel Seydoux. Han är bror till den Jérôme Seydoux som är kompis och affärspartner med JMA. Michel tog i höstas kontakt med en affärsman från Luxemburg, Gérard Lopez, om att ta över Lille. En affär som väntas bli klar före den 17 januari. Man sparkade Frédéric Antonetti i november och för tillfället så tränas Lille av en interimtränare, Patrick Collot. Som var assisterande till Claude Puel under hans år i Lyon. Collot som verkar få fortsätta (?) känner Grenier väl. Gérard Lopez tänker förstärka laget under vinterfönstret och verkar vilja ha Grenier. Lyons dagstidning Le Progrès bekräftar ryktet., RW/LW/AM 24 år. Det ser mer och mer ut som att Lyon får låta honom gå gratis. Lyons ledning och Ghezzals "följe" har diskuterat i ett halvår nu och det vill sig inte alls. Han ska dessutom iväg och spela CAN med Algeriet som är värdland i år. Så kanske har vi sett honom för sista gången? Tittar man på hans statistik så är den ju inte särskilt mycket bättre än Pépés. 839 minuter och 2 mål och 4 assists. Bl.a Atlético Madrid och Everton uppges vara intresserade.Jag håller där ett tag och återkommer när det finns något trovärdigt.