Aaron Leya Iseka och Marseille går skilda vägar

Marseille tog in Michy Batshuayis bror på lån inför säsongen men han har inte alls lyckats.





Då behövdes det en forward. Marseille kollade mot



Aaron Leya Iseka har inte alls fått den utvecklingen som alla inblandade hade hoppats på. Marseille och Aaron Leya Iseka kommer gå skilda vägar när januaritransfern öppnar.

På Twitter: @antonVONNmelin

2016-12-28 15:17:27

