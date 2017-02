Förlust i Nantes och Gomis skadad

Den svaga bortaformen håller i sig. Marseille förlorade i Nantes och missade chansen att ta in på fjärdeplacerade Lyon.



Olympique de Marseille startade med följande elva mot kanariefåglarna från Nantes PeléSakai Fanni Rolando EvraVainqueurLopez SansonCabella PayetGomis.Direkt efter avspark tog igång matchen tog Nantes tag i matchen. När domaren blåste av för halvtidspaus hade Marseille blivit utspelade i 45+1 minuter. Efter tio minuter tog Nantes ledningen på en hörnsituation. Trots flertalet räddningar från Pélé lyckades ingen Marseille-spelare rensa undan bollen utan Diego Carlos kunde från nära håll trycka dit 1-0.Tio minuter senare kom 2-0. På högerkanten tappade en nonchalant Cabella bollen i helt fel läge, när OM-spelarna var beredda på att gå till anfall. Nantes kontrade och de spelare i Marseille-försvaret som var i närheten av Mariusz Stepinski var alltför passiva och tilllät honom tjusigt ta ner bollen och skjuta in 2-0 på halvvolley.Garcia reagerade på det bedrövliga spelet genom att byta ut både Cabella och Lopez. Den kraftfulle Zambo-Anguissa och Thauvin, med hjärtat och glöden, ersatte. Spelet blev stabilare och man lyckades hålla 2-0-underläget halvtid ut, mycket dock tack vare Pélé som stod för några fina räddningar.Marseille fick sedan den perfekta starten på andra halvlek. Efter noll heta chanser i första halvlek kom i den 49:e minuten Marseilles första skott på mål. Sakai spelade in bollen från högerkanten, bollen skarvades via en Canari-spelare till Bafé Gomis som kunde sätta sitt 15:e ligamål för säsongen och glädja de ca 400 tillresta Marseille-fansen.En glädje som varade i 30 sekunder…För i det efterföljande anfallet gjorde Nantes 3-1. Personligen tycker jag det är väldigt billigt och otroligt dåligt att släppa in mål på det sättet. Ett lag med Europa-ambitioner får helt enkelt inte släppa in såna mål.Trots baklängesmålet fortsatte Marseille att trycka på. I 60:e minuten reducerade Marseille till 3-2 genom ”Sanson-Gomis-kombinationen” från förra omgången. Sanson slog ett inåtskruvat inlägg mot bortre stolpen där Gomis nickade in sitt 16:e ligamål, vilket är tangerat rekord för hans del.Dessvärre kan det dröja tills han får möjlighet att näta nästa gång. Bara någon minut efter reduceringsmålet, när Marseille hade fått upp vittringen på riktigt, skadade Gomis knät efter att ha kommit in fel i en närkamp. Buona Sarr ersatte och såklart lyckades OM då inte kvittera. Förutom en nick utanför av Zambo var Marseille aldrig nära utan ett inspirerat Nantes kunde gå ner på fembackslinje och relativt enkelt spela av matchen.Marseille tog tyvärr inte tillfället i akt att knapra in på Lyon efter deras förlust mot Guingamp. Dessutom har OM nu tre poäng upp till femteplacerade Saint-Étienne som besegrade Lorient med 4-0. Jakten på femteplatsen, som med stor sannolikhet kommer innebära Europa-spel, blir avsevärt svårare utan truppens kapten och enda renodlade målskytt. Hur länge Gomis blir borta är såhär på söndagskvällen ännu oklart…