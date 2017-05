2017-05-14 21:00

Bordeaux - Marseille



Inför Bordeaux - OM / Chans att säkra 5:e platsen

Näst sista omgången av Ligue 1 säsongen 16/17.



Marseille har för tillfället 58 poäng och ligger på 5:e plats vilket också genererar en chans att få kvala in till



Läget i Marseille





Marseille

Kommer med en fin form inför den 37 omgången med 2 raka segrar och en stark match senast mot Nice hemma på Velodrome. Där Marseille var de bättre laget i 90 minuter och vann matchen med 2-1 efter mål av



Kallad trupp:

B.Samba, Y.Pele, F.Escales - Doria, K.Rekik, Rolando, H.Bedimo, T.Hubocan, P.Evra, R.Fanni - R.Cabella, M.Sanson, W.Vainqueur, M.Lopez, A-F.Zambo Anguissa - D.Payet, C.Njie, B.Sarr, B.Gomis, F.Thauvin.



Bordeaux

Har även dom en uppåtgående form med 5 raka utan förlust. Den senaste matchen slutade 2-2 mot

En spelare som måste vara på hugget för Bordeaux idag är deras brasilianska 97:a Malcom som startat 31 av 35 matcher och har 7+2 denna säsongen.



Matchstart: 21.00 söndagen den 14 maj på Matmut Atlantique i Bordeaux. Domare för kvällen kommer Clement Turpin vara.

TV: Matchen kommer inte att sändas på någon svensk tv-kanal.



