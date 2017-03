Inför Lorient - OM / Viktig match för Marseille

De är återigen dags för en match i ligan en viktig match är de också.

Allez L’OM

Match har haft en tuff vecka först blev man helt avklädda hemma mot PSG . Bara några dagar senare var det dags för åttondelsfinal mot Monaco en match som var betydligt mycket bättre än den vi såg mot PSG men tyvärr räckte det inte hela vägen och de blev förlust med 4-3 efter förlängning en förlängning som hade allt och bjöd även på 3 mål. Det är en viktig match för båda lagen Lorient som ligger sist för tillfället är alla poäng just nu väldigt viktiga. Marseille som jagar en fjärde plats där vi hittar Lyon . Lyon just som spelade 1-1 igår kväll mot Bordeaux som vi också hittar framför OM.Är inge vidare hela 5 spelare är borta Evra är lårskadad även Khaoui är lårskadad. Hubocan har en bruten fot, Kamara en bruten arm och Diaby fortfarande vristskadad.Har haft bra statiskt borta mot Lorient dom senaste åren. Marseille har inte förlorat en match i just Lorient sedan säsongen 11/12. Sedan dess har de blivit seger 12/13, seger 13/14 och oavgjort 1-1 både 14/15 och 15/16. Ett Marseille med Gomis är så betydligt mycket bättre än ett Marseille utan Gomis, Gomis är fortfarande inte tillgänglig för morgondagens match heller. De är några spelare som är på gränsen att bli avstängda i matchen mot Lille vid en eventuell varning och dom spelarna är Rolando, Cabella, Thauvin, Vainqueur och Doria.Som vi hittar längst ner i tabellen just nu och med en urusle form där laget har förlorat dom senaste 4 av 5 matcherna. Lorient har även en av deras bättre spelare denna säsongen Majeed Waris avstängd. Arnold Mvuemba, Walid Mesloub, Jimmy V´Cabot och Pape Paye är skadade och kommer missa matchen. Men en annan spelare som har varit viktig för Lorient och hittat nätet 7 gånger och 1 ass på 17 matcher är Benjamin Moukandjo.Klockan 15.00 söndagen den 5 mars på Stade Yves Allainmat-Le Moustoir i Lorint. Matchen kommer att dömas av Clement Turpin.Matchen kommer inte att sändas på någon svensk tv-kanal.