Inför OM - Angers SCO

Tiden brukar gå fort när man har roligt brukar man säga och antagligen så är de så nu också dags för omgång 29.

De känns som att de inte var längesen ligan drog igång och somartransfern stängde. Men nu står vi här inför starten av omgång 29 i Ligue 1 vilket också innebär att de är mindre än 10 matcher kvar av liga spelet. En säsong som kan sluta hursomhelst känns de som. De är helt omöjligt att säga vilka dom kommer stå som mästare i maj vilka som tar dom sista Europaplatserna och vilka som kommer att få spela i Ligue 2 nästa år. Tomas Hubocan och Abou Diaby är fortfarande skadade. Gomis är tillbaka i truppen igen efter sin skada. Även Aaron Leya Iseka är med i laget igen! Men laget har fortfarande några som är farligt nära avstängningar vid ett eventuellt gult kort. Några av dom är Florian Thauvin och Remy Cabella.Visade senast mot Lorient att laget är tillbaka på banan igen visst Lorient ligger för tillfället sist men dom matcherna ska vinnas dom också. Men på fredag väntar en helt annan match mot ett Angers som ligger för tillfället på en 10:e plats och har en strålande form. Med 5 segrar på dom 5 senaste matcherna de är inte många klubbar ute i Europa som har en sån fin formkurva just nu! Payet verkar ha hittat sin plats i truppen och gör de han kom hit för för att vara en spets i anfallet och har han varit när han även har lyckats peta in något mål eller assist här och där. Florian Thauvin målade sist mot Lorient och den killen har så mycket mer att ge bara de kan lossna lite för han nu.Y.Pele, B.Samba - H.Sakai, Doria, K.Rekik, Rolando, H.Bedimo, R.Fanni - R.Cabella, M.Sanson, G.Sertic, W.Vainqueuer, Z.Machach, M.Lopez, A-F.ZamboAnguissa - D.Payet , C.Njie, B.Sarr, B.Gomis, A.Leya Iseka, F.ThauvinKommer som sagt med 5 segrar i bagaget och spelar med ett stort självförtroende. Angers främsta vapen är att dom har många som kan sätta bollen i nätet och de är guld värt även har dom ett kompakt försvarsspel och släpper inte in mycket mål framförallt under dom fem senaste matcherna har laget bara släppt in 3 mål vilket är riktigt bra. Angers har även dom några spelare borta. Enligt rapport så är Yoann Andreu, Billy Ketkeophomphone och Alexandre Letellier borta ifrån spel.: Klockan 20.45 fredagen den 10 mars på Stade Velodrome i Marseille. Matchen kommer att dömas av Frank Schneider.: matchen kommer inte att sändas på någon svensk tv-kanal, men vill man ändå se matchen får de bli på stream.