2017-05-07 21:00

Marseille - Nice



Inför OM - Nice / Jakten på topp 5

Vi närmar oss slutet på säsongen och viktiga matcher återstår för både Marseille och Nice.





Lag: Matcher: Poäng:

1.Monaco 34 83

2.PSG 36 83

3.Nice 35 77

4.Lyon 35 60

5.Boreaux 36 57

6.Marseille 35 55





Läget i Marseille

Gregory Sertic är knäskadad och inte med i truppen. Annars är det den truppen som har varit med dom senaste matcherna som är med inför morgondagens match.



Marseille

Har viktiga matcher som väntar laget har chans att spela ute i Europa och med den sommar som väntar så kan de vara ett viktigt steg för att locka spelare för pengar kommer de att finnas att hämta spelare nu gäller de bara att spelarna vill spela i den fina klubben i södra Frankrike.

Nu nog om sommaren som kommer. Marseille har en uppåtgående form där de var väldigt längesedan laget förlorade en match men dock har laget på tok för många X matcher. Senast vi hittar en förlust i ligan är den 27 februari mot PSG med 5-1. Men efter de har laget skärpt till sig i försvaret också och är riktigt täta bakåt. Så kan laget bara få till offensiven så kan de bli en riktigt intressant match imorgon mot Nice.



Kallad trupp:

B.Samba, Y.Pele – H.Sakai, Doria, Rolando, H.Bedimo, T.Hubocan, P.Evra, R.Fanni – R.Cabella, M.Sanson, W.Vainqueur, M.Lopez, A-F. Zambo Anguissa – D.Payet, C.Njie, B.Sarr, B.Gomis, F.Thauvin.



Nice

Kommer inte ge Marseille en lungresa på Velodrome laget har åkt till Marseille för att plocka med sig 3 poäng hem. Har OM en fin form kan man knappats säga att Nice har en sämre laget slog PSG senast med 3-1. På dom fem senaste matcherna har laget plockat 13 av 15 möjliga poäng vilket är enormt bra. En annan som har varit riktigt bra för Nice denna säsongen är Mario Balotelli som har gjort 14+1 på 18 starter.



Matchstart: Klockan 21.00 söndagen den 7 maj på Stade Velodrome i Marseille. Matchen kommer att dömas av Antony Gautier.

TV: Matchen kommer att visas på Viaplay och tv3 sport med sändningsstart 20.55.



Allez L’OM Marseille jagar en topp 5 placering vilket också skulle innebära att laget får kvala för att spela Europa League Bordeaux har den platsen just nu men till Marseilles fördel har Bordeaux en match mer spelad men bara 2 poäng mer. Så seger för Marseille i dom resterande 3 matcherna så finns de chans till Europa spel. Men de låter lättare än vad de i själva verket är för imorgon står Nice på andra sidan planen. Ett Nice som spelade gudomlig fotboll i början av säsongen och tog hela Frankrike med storm och plockade seger efter seger. Laget har tappat lite på serieledningen men de är inte helt förvånande om man jämför Nice trupp med PSG och Monacos som ligger före. Nice har ändå mycket att spela för laget har fortfarande chansen att ta hem ligan med lite tur och en väldigt bra läge att kunna knippa 2:a platsen. Läget i tabellen ser ut följande:Lag: Matcher: Poäng:1.Monaco 34 832.PSG 36 833.Nice 35 774.Lyon 35 605.Boreaux 36 576.Marseille 35 55Gregory Sertic är knäskadad och inte med i truppen. Annars är det den truppen som har varit med dom senaste matcherna som är med inför morgondagens match.Har viktiga matcher som väntar laget har chans att spela ute i Europa och med den sommar som väntar så kan de vara ett viktigt steg för att locka spelare för pengar kommer de att finnas att hämta spelare nu gäller de bara att spelarna vill spela i den fina klubben i södra Frankrike.Nu nog om sommaren som kommer. Marseille har en uppåtgående form där de var väldigt längesedan laget förlorade en match men dock har laget på tok för många X matcher. Senast vi hittar en förlust i ligan är den 27 februari mot PSG med 5-1. Men efter de har laget skärpt till sig i försvaret också och är riktigt täta bakåt. Så kan laget bara få till offensiven så kan de bli en riktigt intressant match imorgon mot Nice.B.Samba, Y.Pele – H.Sakai, Doria, Rolando, H.Bedimo, T.Hubocan, P.Evra, R.Fanni – R.Cabella, M.Sanson, W.Vainqueur, M.Lopez, A-F. Zambo Anguissa – D.Payet, C.Njie, B.Sarr, B.Gomis, F.Thauvin.Kommer inte ge Marseille en lungresa på Velodrome laget har åkt till Marseille för att plocka med sig 3 poäng hem. Har OM en fin form kan man knappats säga att Nice har en sämre laget slog PSG senast med 3-1. På dom fem senaste matcherna har laget plockat 13 av 15 möjliga poäng vilket är enormt bra. En annan som har varit riktigt bra för Nice denna säsongen är Mario Balotelli som har gjort 14+1 på 18 starter.Klockan 21.00 söndagen den 7 maj på Stade Velodrome i Marseille. Matchen kommer att dömas av Antony Gautier.Matchen kommer att visas på Viaplay och tv3 sport med sändningsstart 20.55.

0 KOMMENTARER 150 VISNINGAR 0 KOMMENTARER150 VISNINGAR ANTON MELIN

På Twitter: @antonVONNmelin

2017-05-06 21:52:42 På Twitter: @antonVONNmelin2017-05-06 21:52:42

ANNONS:

Fler artiklar om Marseille

Marseille

2017-05-06 22:12:56

Marseille

2017-05-06 21:52:42

Marseille

2017-04-21 15:35:00

Marseille

2017-03-31 21:05:12

Marseille

2017-03-17 23:07:31

Marseille

2017-03-16 20:55:33

Marseille

2017-03-16 17:26:30

Marseille

2017-03-10 23:59:42

Marseille

2017-03-09 22:24:47

Marseille

2017-03-04 19:12:00

ANNONS:

Bättre sent än aldrig brukar vara ett ordspråk som kan vara värt att använda ibland. Just de är de dags för nu när jag tänker presentera månadens spelare.Vi närmar oss slutet på säsongen och viktiga matcher återstår för både Marseille och Nice.Marseille kommer senaste ifrån en riktigt fullträff och är fortsatt med i racet topp 5 placering.Säsongen börjar lida mot sitt slut när vi går in i omgång 31.Pelé poängräddare och bäst igen!Omgång 30 står och knackar på dörren den öppnas upp med Lille - Marseille och FC Metz – SC Bastia.Det börjar vankas landslagsuppehåll och de positivare med de hittar vi i les Blues.Yohan Pelé bästa match för säsongen.Tiden brukar gå fort när man har roligt brukar man säga och antagligen så är de så nu också dags för omgång 29.De är återigen dags för en match i ligan en viktig match är de också.