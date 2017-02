Inför OM - Stade Rennais

Vi börjar sakta men säkert gå mot slutet av ännu en säsong och det är alla matcher kommer att vara extremt viktiga.



På besökt till Stade Velodrome kommer Stade Rennias för at göra allt för at förstöra Marseille s planer på att klättra i tabellen.Marseille hittar vi fortfarande på en 6:e plats med 4 poäng upp till Lyon dock har Lyon en match mindre spelad också. Stade Rennais är på en 10:e plats 3 poäng bakom Marseille.Gomis blev ju skadad i förra matchen och kommer inte heller vara med idag. Annars ska resterande spelare som var med mot Nantes också kunna befinna sig i truppen mot Rennais.Hade en tuff bortamatch senast mot Nantes där laget inte fick med sig någon poäng alls. Med Gomis borta är det stora problemet vem som ska spela högst upp. Utan Gomis finns det ingen riktig renodlad anfallare. Det skulle vara Sarr men han har inte visat tidigare att han är bra nog att göra de.Men de återstår att se vem som får förtroendet. Det betyder också att dom spelarna som är bakom och bredvid måste steppa upp lite extra.B.Samba, Y.Pelé – Doria, K.Rekik,Rolando, H.Bedimo, P.Evra – R.Cabella, M.Sanson, G.Sertic, W.Vainqueur, S-E, Khaoui, M.Lopez, A-F Zambo Anguissa – D.Payet, C.Njie, B.Sarr, F.Thauvin, A.RabillardKommer med ett mycket bättre självförtroende efter en 2-2 match mot Nice som jagar en ligatitel tillsammans med PSG och Monaco. Men laget har inte heller tagit en trepoängare i ligan sedan i den 16 omgången den 4 december mot Saint-Etienne efter den har det varit otroligt många kryssmatcher. Rennais har otroligt svårt att stänga matcherna senaste bara mot Nice hade man en tvåmåls ledning efter 21 minuter men Nice lyckades få in 2-2 med 9 minuter kvar. Bara Marseille fortsätter att spela tills domaren sätter pipan till munnen en sista gång kan allt hända i den här matchen. En gammal Marseille spelare kommer även hem till Velodrome igen Morgan Amalfitano som har lämnat Lille för spel i Rennais.Klockan 17.00 den 18 februari på Stade Velodrome i Marseille. Matchen kommer att dömas av Frank Schneider.Matchen kommer inte att sändas på någon svensk tv-kanal. Vill man se den ändå får de bli på en stream.