Månadens spelare april!

Bättre sent än aldrig brukar vara ett ordspråk som kan vara värt att använda ibland. Just de är de dags för nu när jag tänker presentera månadens spelare.



’

1: Florian Thauvin med 70,68%

2: Dimitri Payet 14.47%

3: Yohann Pelé 4,42%



De var inge snack om att Thauvin har vunnit fansens hjärtan denna månaden som gick och hela säsongen. Thauvin har även plockat hem månadensspelare i augusti, september, oktober, december, februari och mars månad. De är en viss spelare som har haft en helt fantastisk säsong med ladslags uttagning och verkligen dominerat på den offensiva planhalvan och nästan varje år kammat hem månadens spelare. De är så klart Florian Thauvin som jag pratar om. De kanske inte är någon större överraskning att de är just han som blev månadens spelare i april heller.1:med 70,68%2:14.47%3:4,42%De var inge snack om att Thauvin har vunnit fansens hjärtan denna månaden som gick och hela säsongen. Thauvin har även plockat hem månadensspelare i augusti, september, oktober, december, februari och mars månad.

0 KOMMENTARER 127 VISNINGAR 0 KOMMENTARER127 VISNINGAR ANTON MELIN

På Twitter: @antonVONNmelin

2017-05-06 22:12:56 På Twitter: @antonVONNmelin2017-05-06 22:12:56

ANNONS:

Fler artiklar om Marseille

Marseille

2017-05-06 22:12:56

Marseille

2017-05-06 21:52:42

Marseille

2017-04-21 15:35:00

Marseille

2017-03-31 21:05:12

Marseille

2017-03-17 23:07:31

Marseille

2017-03-16 20:55:33

Marseille

2017-03-16 17:26:30

Marseille

2017-03-10 23:59:42

Marseille

2017-03-09 22:24:47

Marseille

2017-03-04 19:12:00

ANNONS:

Bättre sent än aldrig brukar vara ett ordspråk som kan vara värt att använda ibland. Just de är de dags för nu när jag tänker presentera månadens spelare.Vi närmar oss slutet på säsongen och viktiga matcher återstår för både Marseille och Nice.Marseille kommer senaste ifrån en riktigt fullträff och är fortsatt med i racet topp 5 placering.Säsongen börjar lida mot sitt slut när vi går in i omgång 31.Pelé poängräddare och bäst igen!Omgång 30 står och knackar på dörren den öppnas upp med Lille - Marseille och FC Metz – SC Bastia.Det börjar vankas landslagsuppehåll och de positivare med de hittar vi i les Blues.Yohan Pelé bästa match för säsongen.Tiden brukar gå fort när man har roligt brukar man säga och antagligen så är de så nu också dags för omgång 29.De är återigen dags för en match i ligan en viktig match är de också.