Marseille målade utan Gomis

Skador var temat i kvällens match mellan Olympique de Marseille och Rennes. Ett sedan tidigare olyckshärjat Marseille ställdes mot Rennes, som även de drabbades av skador.



I veckan stod det klart att Marseille s skyttekung Bafé Gomis kommer vara borta från matchspel i över en månad. Under kvällens drabbning mot Rennes befann sig la Panthère istället på Stade Vélodromes läktare, diskret iförd ett par kolsvarta Aviators som han bar med stil. Genom sina solglasögon, fick han se sina lagkamrater vinna över Rennes med 2-0.Marseille-elvan som startade inför ögonen på Gomis och övriga 45 000 åskådare var följande:PéleZambo Anguissa Sertic Rolando Evra (K)VainqueurLopez SansonNjieEtt lag utan en renodlad målskytt har föga förvånande svårt att göra just mål. Detta var den mållösa första halvleken ett exempel på. Marseille låg på med en hög press, vann bollar högt upp och hade skott utanför, skott i ribban och skott som den skicklige målvakten Benoît Costil räddade. Costil är för övrigt en lovande, fransk målvakt vars kontrakt går ut till sommaren… Två av Costils lagkamrater tvingades gå ut från planen betydligt tidigare än så. Efter 20 minuter hade både Amalfitano (ex-Marseille) och Chantôme linkat av planen på grund av skador.En kvart in i andra halvlek gjorde Marseille 1-0. En fin boll av Payet samt några turliga styrningar ledde till att bollen hamnade hos Clinton ”Calma” Njie, som med sin högra vrist reflexmässigt sköt bollen i nät. Detta mål hade, som det brukar kallas, en förlösande effekt. Rennes tvingades upp i banan, samtidigt som Marseille kunde spela med ett större självförtroende. Efter en brytning på mittplan kontrade OM genom Sanson som drev bollen upp i banan innan han klackade den till Thauvin som skruvade in bollen i högra burgaveln. Thauvin gör bara vackra mål och detta långskott var inget undantag. Resten av matchen förvandlade ett lugnt och tryggt Marseille till en ren transportsträcka. Florian Thauvin gjorde sitt sjunde ligamål för säsongen.Marseille är alltså inte helt hjälplösa utan Gomis. Att så enkelt avpollettera ett mittenplacerat Rennes är imponerade. Extra imponerande blir det då de gjutna startspelarna Sakai och Fanni även de saknades, båda på grund av avstängning. Spelet såg sådär hemma-bra ut som det brukar, om inte bättre. Nyförvärven har på några veckor utvecklats i önskvärd riktning och visade ikväll att de är att räkna med i framtiden. Payet var riktigt vass första halvtimmen, och hade med lite flyt och skärpa gjort åtminstone ett mål. Njie gjorde mål och hotade i djupledmed sin snabbhet, något som Gomis saknar. Njie har emellertid en förmåga att försvinna ur matchen och sakna koncentration i viktiga lägen. Han fungerade ändå klart bättre som ensam anfallare än vad jag hade förväntat mig och jag tror att han kommer få fortsatt förtroende av Garcia.I mittförsvaret gav Grégoire Sertic, bortsett från en snedriktad bakåtpass till Péle, ett stabilt intryck. Tränare Garcia har pratat mycket om hans förmåga att spela på flera positioner och att Sertic, som i första hand en defensiv mittfältare, efter så kort tid i klubben gör en så stabil match som mittback talar för en god speluppfattning. Jag ser en möjlighet att han i fortsättningen tar plats bredvid Fanni i mittförsvaret, på bekostnad av den tröge Rolando.Morgan Sanson fortsätter att imponera. Någon på Twitter skrev att han är bättre än Toni Kroos. Det stämmer inte riktigt ännu men han har snabbheten, speluppfattningen, styrkan och skottet för att bli något riktigt stort. Klacken till Thauvin var hans andra raka assist.Slutligen var dagens kapten Patrice Evra även han stabil på vänsterkanten. Förra veckan, nyss tillbaka från en skada, hade han inte många rätt borta mot Nantes . En vecka med rehab senare var Tonton Pat tillbaka på banan och stod för ett stabilt försvarsspel toppat med några riktigt fina djupledsbollar. Något expresståg som rusar upp och ner på vänsterkanten är Evra inte. I Juventus var Alex Sandro det mer offensiva alternativet. Att Evra inte är den moderna tidens ideala rivige ytterback passar emellertid Marseilles spelsystem bra. Garcias mittfält är relativt offensivt balanserat och det är i första hand defensivt som Marseille har haft sina problem. Med Evras självklara ledaregenskaper är det tydligt att Marseille fattade ett bra beslut i vintermercaton. I en intervju direkt efter matchen sa Evra att även han är mycket nöjd med valet att gå till Marseille och hyllade lagkamraterna, publiken och den för dagen mycket goda stämningen på Stade Vélodrome. ”Jag är en mycket lycklig man.” avslutade han.