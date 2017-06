Silly Season med Marseille (Bättre sent än aldrig)

Var lite sen med att börja rapportera Silly Season men bättre sent än aldrig som man brukar säga.





Rykten in:

Loic Remy

Har börjat ryktats vara på väg tillbaka till Velodrome, som en tänkbar ersättare för Gomis som ör tillbaka i Swansea. 24/6



Oliver Giroud

Har länge ryktats vara på väg att lämna Emirates.



Steve Mandanda

Vill lämna Crystal Palace och Marseille vill ha tillbaka keepern men Palace verkar inte släppa han så lätt. Men förhandlingarna verkar fortfarande pågå så att alla inblandade parter ska bli nöjda. Både Marseille och



Klara in:



Rykten ut:



Klara ut:

Karim Rekik

Är första spelare ayt lämna Alla rykten ska man mer eller mindre ta med en nypa salt innan de blir en bekräftad affär.Rykten in:Loic RemyHar börjat ryktats vara på väg tillbaka till Velodrome, som en tänkbar ersättare för Gomis som ör tillbaka i Swansea. 24/6Oliver GiroudHar länge ryktats vara på väg att lämna Emirates. Marseille har länge varit ett av lagen fransmannen skulle kunna anlända till för att ersätta Gomis. Men även Lyon har ett intresse för att Giroud ska ersätta Lacazette. 24/6Vill lämna Crystal Palace och Marseille vill ha tillbaka keepern men Palace verkar inte släppa han så lätt. Men förhandlingarna verkar fortfarande pågå så att alla inblandade parter ska bli nöjda. Både Marseille och Lille ska vara intresserade av målvakten och ska ha erbjudit Palace 1.5 miljoner € medans Palace vill ha 8 för målvakten. 24/6Klara in:Rykten ut:Klara ut:Är första spelare ayt lämna Frankrike . Den 16 juni blev de officiellt att Rekik lämnar Frankrike och Marseille för spel i Bundesliga och Herta Berlin. Prislappen sägs ligga på 2.5 miljoner €.

0 KOMMENTARER 198 VISNINGAR 0 KOMMENTARER198 VISNINGAR ANTON MELIN

På Twitter: @antonVONNmelin

2017-06-24 13:22:13 På Twitter: @antonVONNmelin2017-06-24 13:22:13

ANNONS:

Fler artiklar om Marseille

Marseille

2017-06-24 13:22:13

Marseille

2017-05-14 11:16:54

Marseille

2017-05-06 22:12:56

Marseille

2017-05-06 21:52:42

Marseille

2017-04-21 15:35:00

Marseille

2017-03-31 21:05:12

Marseille

2017-03-17 23:07:31

Marseille

2017-03-16 20:55:33

Marseille

2017-03-16 17:26:30

Marseille

2017-03-10 23:59:42

ANNONS:

Var lite sen med att börja rapportera Silly Season men bättre sent än aldrig som man brukar säga.Näst sista omgången av Ligue 1 säsongen 16/17.Bättre sent än aldrig brukar vara ett ordspråk som kan vara värt att använda ibland. Just de är de dags för nu när jag tänker presentera månadens spelare.Vi närmar oss slutet på säsongen och viktiga matcher återstår för både Marseille och Nice.Marseille kommer senaste ifrån en riktigt fullträff och är fortsatt med i racet topp 5 placering.Säsongen börjar lida mot sitt slut när vi går in i omgång 31.Pelé poängräddare och bäst igen!Omgång 30 står och knackar på dörren den öppnas upp med Lille - Marseille och FC Metz – SC Bastia.Det börjar vankas landslagsuppehåll och de positivare med de hittar vi i les Blues.Yohan Pelé bästa match för säsongen.