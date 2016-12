Det bästa året för polsk fotboll sedan 1986

2016 kom att bli ett bra år för det polska landslaget. Året kommer att gå till historien som det bästa resultatmässigt på nästan 30 år.

Året inleddes med vetskapen att landslaget året innan kvalat in till Europamästerskapet i Frankrike sommaren 2016. I takt med att sommaren kom närmare så spelade landslaget träningsmatcher under våren. 72 spelare testades under fyra matcher inför turneringen. När juni kom valdes de 23 mest lämpliga ut och kom att spela sitt livs turnering.Spelare på hög europeisk nivå som Robert Lewandowski , Gregorz Krychowiak samt Arkadiusz Milik blandades med unga förmågor som Bartosz Kapustka. Turneringen inleddes positivt med vinst mot Nordirland , även om resultatet satt långt inne. Vidare stod Polen för en stark insats mot Tyskland där matchen slutade 0 – 0 men där Polen hade flera chanser att vinna matchen, en av landslagets nya stjärnor efter den matchen kom att bli mittbacken Michal Pazdan som stod för en imponerande insats mot tyskarna. En avslutande vinst mot Ukraina fastställde det faktum att Polen för första gången någonsin avancerat vidare från gruppspel i ett europamästerskap.I åttondelsfinal ställdes Polen mot Schweiz där det blev vidare avancemang efter mål av Jakub Blaszczykowski under ordinarie tid och vinst efter straffar. Under straffläggningen visar Robert Lewandowski äntligen sin klass och står för en av årets kyligaste straffar. Polen är nu i kvartsfinal mot Portugal . Matchen mot portugiserna börjar strålande för polsk del. Polen pressar motståndarna inledningsvis och får utdelning efter mål av Lewandowski. Portugiserna utjämnar sedan i andra halvlek när de tar över spelet och efter en dramatisk förlängning där båda lagen har goda chanser att avgöra går även denna match till straffar. I straffläggningen blir Jakub Blaszczykowski otursgubbe då han är den enda som missar sin straff och Polen åker ut mot det lag som sedan ska gå och vinna hela turneringen.Väl hemma i Polen tas landslaget emot av stora folkmassor som hyllar lag och Jakub Blaszczykowski som även om han missade straffen hade stått för två viktiga mål under turneringen och spelat bra. Vid återkomsten flockade de polska supportrarna ut på gatorna i huvudstaden och hyllade landslaget, som äntligen hade presterat på hög internationell nivå efter nästan 30 år av besvikelse.Under hösten inleddes kvalet till VM i Ryssland 2018. Efter en något skakig inledning kom Polen att växa in i kostymen som ett landslag på hög nivå och kom efter imponerande segrar mot Danmark och Rumänien att toppa gruppen när året summeras. Framgångarna under EM tillsammans med det hittills framgångsrika kvalspelet till VM har resulterat i att Polen klättrat snabbt på FIFA:s rankning av landslag. Från 34:e plats 2015 till idag, plats nummer 15. För tre år sedan parkerade Polen på en föga smickrande 76:e plats.För första gången på mycket länge har Polen idag ett landslag som har spelare på flera positioner som är bland de bästa i Europa men också lyckas leverera i landslaget, något som tidigare varit ett stort problem. De spelare som inte spelar ute i Europa eller på nivåer som Lewandowski, Krychowiak och Milik håller till på har nästan samtliga presterat bra när de satts på prov. Spelare som Pazdan och Kapustka har visat att Polen inte längre behöver leta efter spelare från Västeuropa som har polska förfäder för att få ett slagkraftigt lag, idag är spelarna födda och uppväxta i Polen.När 2016 läggs till handlingarna är det alltså det mest framgångsrika året sedan 1986 för polsk fotbolls del. Förhoppningsvis kan formen hålla i sig under 2017 med ett framgångsrikt VM-kval och sedan en framgångsrik turnering året därpå i grannlandet Ryssland.