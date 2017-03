Barcelona - Paris SG 6-1 (6-5): Barca gjorde det omöjliga

PSG reste till Barcelona med en behaglig 4-0 ledning från det första mötet och med historiken att något lag aldrig lyckats vinna ett dubbelmöte efter att ha förlorat det första med 4-0 så kändes det hyffsat säkert, oj så fel man hade. Barcelona körde över PSG och vann med hela 6-1 på Camp nou.

Första halvlek

Andra halvlek

Barcelona - Paris SG 6-1 (6-5)

Det var en total Barca dominans från det att domaren blåste igång matchen och PSG såg direkt till att ha 11 man bakom bollen, något som väldigt tidigt i matchen skulle vara kostsamt.Barca fick en drömstart och i den 3.e minuten slog Rafinha ett inlägg som PSG inte lyckades rensa bort och Suarez nickade in bollen i mål, 1-0 BarcelonaPSG fick knappt låna bollen i inledningen av första halvlek och den press som vi fick se PSG sätta i Paris var som bortblåst ikväll, istället lär man Barca ta sin tid och föra spelet.Neymar var mycket nära att utöka Barcelonas ledning i den 17.e minuten när han vek in från sin vänsterkant och sökte de bortre krysset och bollen gick precis utanför.PSG kom äntligen in i matchen efter 25 minuter och även om man inte skapade något framåt och inte hade särskilt mycket boll så såg försvarsspelet mycket stabilare ut.Efter slarv av PSG i just försvarsspelet där Marquinhos med Iniesta i ryggen springer mot eget mål och jagar bollen och istället för att slå ut den säkert till en hörna så hinner Iniesta först och slår in bollen mot mål där Kurzawa försöker rena men sköt istället bollen in i eget mål.Direkt i inledningen av andra halvlek såg Barcelona ut att kunna få straff när Iniesta spelade in bollen mot straffområdet där Neymar blev fälld av Meunier, först menade domaren på inspark men efter samtal med straffområdesdomaren så fick Barcelona straffspark.Messi kunde enkelt placera in straffen och Barcelona hade en 3-0 ledning med nästa nen hel halvlek kvar att spela (4-3 totalt till PSG).Barca fortsatte att spela ut PSG som försökte satsa på kontringar och omställningar men Barcelona var snabbt hemma och visade prov på bra försvarsspel.Från en ofarlig frispark vid mittcirkeln slog Verratti en perfekt långboll mot Kurzawa i straffområdet som nickade tillbaka till Cavani som sköt direkt och kunde se bollen gå in precis under ribban, 3-1.PSG försvarade djupare och djupare ju längre matchen gick och Barca tryckte på ännu mer men hade inte någon skärpa i sina avslut.I den 88.e minuten stod Neymar för ett makalöst mål när han på frisparka knorrade in bollen i första krysset strax utanför straffområdet, 4-1 Barcelona men man behövde två till för att gå vidare, 4-5 till PSG totalt.Bara minuten efter Neymars mål så löpet Marquinhos med Suraez in i straffområdet och brassen råkade nudda Suarez med sin arm på bröstet, fel man att nudda i ett sådant läge, Suarez viftade och höll för halsen som han blivit stryåt, detta eften touch på bröstet och domaren blåste straff. Neymar stegade fram och kunde säkert placera in bollen i mål, 5-1 (5-5 totalt och PSG vidare tack vare bortamål.)På övertid i den 95.e minuten slog Neymar in bollen i straffområdet och Roberto löpte bakom backlinjen och kunde peta in bollen i mål, 6-1 Barcelona och man gick vidare till åttondelsfinal.