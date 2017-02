Dijon - Paris SG 1-3

PSG resten till Dijon i den 23.e omgången av Ligue 1 och det var en match som slutade 3-1 till PSGs favör efter två sena mål av huvudstadslaget. En vinst som betyder att PSG nu klättrar upp på en andra plats, tre poäng bakom serieledarna Monaco.

Första halvlek

Andra halvlek

Dijon - PSG 1-3

Endast 10 sekunder hade gått av matchen tills Dijon fick matchens första målchans efter att Aurier försökt nicka hem en boll till Areola men en dålig nick satte Diony i ett bra läge men Areola var snabbt med och kunde rädda den chansen.Dijon fick ytterligare en mycket bra chans att göra mål, denna gång efter slarv av Kurzawa som spelade bollen in mot eget straffområde och Martin kunde sno åt sig bollen och skjuta i stolpen och ut, returen gick rakt ut till en Dijon spelare men det skottet täcktes av en PSG spelare.PSGs första målchans kom efter en kvart spelad och det var Draxler som slog en perfekt passning till Kurzawa som i sin tur slog ett inlägg som Reynet i Dijon målet styrde ut till Matuidi som fick ett jätteläge att placera in bollen men Reynet stod för en mycket bra räddning.I den 29.e minuten kom matchens första mål. Draxler slog en långboll mot andra sidan av planen där Aurier slog ett perfekt inlägg och efter både en och två chanser så kunde Lucas slå in bollen i mål, lite turligt efter en stökig situation i straffområdet men ändå 1-0 till PSG.Minuten efter PSGs ledningsmål så kom kvitteringen, Dijon gick på kontring och Lees-Melou spelade bollen in mot straffområdet där Tavares var helt fri och kunde enkelt placera in 1-1.PSG var klart det bättre laget i starten av andra halvlek och man började spela runt bollen inom laget och Dijon fick inte alls lika mycket att säga till om i andra som man hade i första halvlek.I den 56.e minuten var Draxler väldigt nära att ge PSG ledningen när han chippad bollen mot mål och Reynet som befann sig liggandes på marken lyckades på något sätt komma upp och stöta bort bollen från att gå i mål.Emery gjorde ett dubbelbyte i den 71.a minuten, Guedes och Ben Arfa kom in och ut gick Lucas samt Matuidi.Tempot hade gått ner rejält under andra halvlek jämfört med första. PSG förde spelet mot ett Dijon som låg och försvarade i andra halvlek och det fanns inte mycket fart i PSGs sätt att rulla boll.PSG tryckte på med tio minuter kvar och man fick två hörnor efter varandra och på den andra så lyckades man få in bollen efter att Motta gått upp i luftrummet och nickat bollen mot mål som Reynet räddade via stolpen men returen gick till Silva som kunde skjuta in bollen i mål, 2-1 PSG.I den 83.e minuten utökade PSG ledningen efter att Draxler tagit sig fram på vänsterkanten via ett väggspel mellan tysken och Ben Arfa. Draxler slog i sin tur in bollen mot straffområdet där guedes drog till på volley pch via en försvarare gick bollen till Cavani som i sin tur klackade in bollen på volley, ett riktigt flipperspel som gav 3-1 till PSG.Bollinnehav: 30% - 70%Skott: 7 - 21Skott på mål: 1 - 7Hörnor: 2 - 9